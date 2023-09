Hermano de Gustavo Petro asegura que el Presidente de Colombia padece del síndrome de Asperger

Una serie de ausencias y atrasos del Presidente colombiano Gustavo Petro terminó desencadenando otra serie de revelaciones: este domingo, en una entrevista televisiva para el programa Los Informantes, el hermano del mandatario, Juan Fernando Petro, aseguró que ambos habían sido diagnosticados con síndrome de Asperger durante su adolescencia.

Esto, en medio de una serie de cuestionamientos por parte de los congresistas de la oposición, que han solicitado hasta exámenes médicos al mandatario, a causa de las ausencias y faltas a la agenda de quién cumplió el pasado 7 de agosto un año en el cargo.

Frente a esta última situación, Petro ya se había referido, señalando en entrevista con Cambio y W que no tiene ninguna condición de salud grave, y que no sufría depresión, algo que aseguraban algunos políticos como Ingrid Betancourt. “Yo necesito mis equilibrios, el cansancio permanente es un mal consejero. Si usted se excede, pues no va a pensar bien, va a cometer errores y en este caso yo no puedo darme el lujo de cometer muchos errores”, se excusó el mandatario.

El Presidente Gustavo Petro junto a su hermano Juan Fernando. Foto: El Tiempo.

Juan Fernando Petro aseguró ayer domingo que el presidente colombiano padecería Asperger, y que eso sería la causa de las ausencias del mandatario a algunos eventos. En la misma entrevista, reveló detalles hasta elemento desconocidos de la vida del jefe de Estado. “Cuando éramos jóvenes éramos personas muy divertidas, cuando empezó la adolescencia hubo un cambio brutal tanto en él como en mí. Mi papá nos llevó al psicólogo y dijo que tendríamos el síndrome del autismo, el síndrome de Asperger”, contó Juan Fernando a la televisión colombiana.

“Hay momentos en los que podemos estar con 10.000 personas, pero de pronto no estamos ahí, aunque estemos físicamente allí”, aseguró el hermano del presidente, en una descripción que la prensa colombiana comparó con un evento contado por Ingrid Betancourt.

“Él habita su propio universo que está en su cabeza y a veces el mundo no existe allá afuera y su capacidad, porque él ni siquiera es inteligente, desde mi perspectiva él es genio, eso lo separa del promedio de la gente y no porque él sea un presumido, prepotente, orgulloso, sino por la misma condición”, aseguró Juan Fernando Petro.

Esta mañana, en entrevistas con Radio Blu, Juan Fernando Petro señaló que al contar la revelación sobre el Asperger, lo que pretendía era hacer una reflexión sobre la vida de Petro, y que lamentablemente los medios estaban descontextualizando lo que quiso decir. “Tristemente yo siento que ahora hay una connotación de que el Presidente está enfermo y eso no es. El Presidente no está enfermo. El Asperger no tiene que ver con una enfermedad sino con una característica del ser”, indicó

Según la Clínica Mayo, el Síndrome de Asperger es una afección dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA). “Es una afección del desarrollo neurológico con implicación multidimensional, caracterizada por una interacción social disminuida con deficiencias en la comunicación a través del lenguaje verbal y no verbal e inflexibilidad en el comportamiento al presentar conductas repetitivas e intereses restringidos”, asegura la institución de salud.

Gustavo Petro junto a Francia Márquez durante un evento en junio de este año en Bogotá. Foto: AP.

Toda la discusión sobre la salud del Presidente Gustavo Petro comenzó con la constatación de que siempre llegaba tarde a los eventos en su agenda, incluso con horas de retraso, y han habido veces en que sencillamente no aparece. Según indican desde el diario El País, no hay una semana en que su agenda se cumpla por completo, lo que ha terminado convirtiéndose en asunto de Estado. La oposición empezó a cuestionar la salud del presidente, la posibilidad de que tuviera una adicción, e incluso que sus ausencias serían por “irse de parranda y beber demasiado”, según indicó el periodista argentino Andrés Oppenheimer.

Una de sus ausencias tuvo lugar en la isla de San Andrés, el 13 de julio, donde se le esperaba para recibir el fallo de la Corte Internacional de Justicia en una disputa entre su país y Nicaragua. El gobernador de la isla señaló al respecto: “No sé qué pasó ese día que iba a venir, el pueblo raizal se quedó esperando”.

Situación similar ocurrió en un congreso empresarial en Cartagena, y en una reunión que tenía agendada con el expresidente Juan Manuel Santos en la que hablarían sobre el proceso de paz con el ELN. También faltó a un reconocimiento a las tropas de las Fuerzas Militares, un poco después de llegar al poder, y según el medio La Silla Vacía, se cuentan en 82 las ocasiones en que el presidente no asistió a un evento, en el año que lleva en el poder.

Ingrid Betancourt durante una conferencia de prensa en Bogotá, cuando era precandidata presidencial por el Partido Verde Oxígeno. Foto: AFP.

De ahí que la excandidata presidencial Ingrid Betancourt se uniera a quienes pedían informes médicos al presidente, y terminase por revelar un episodio que vivió con él en Bruselas, cuando ella era congresista y Gustavo Petro secretario de la embajada colombiana en Bélgica.

Ahí, según lo relatado por Betancourt, Petro la habría invitado a su casa y, al entrar y ser recibida por la exesposa Mary Luz Herrán y sus hijos Andrea y Andrés, la entonces congresista habría encontrado a Gustavo Petro tirado en el suelo, sin responder y totalmente ido. “Y uno no sabe por qué, simplemente uno dice, esto no es normal. Y de ahí, uno puede especular: ¿qué le pasó? ¿Estaba depresivo? ¿Tomó mucho licor la noche anterior?”, indicó Betancourt en una entrevista a Semana.

Desde ese entonces, indica Betancourt, Petro ya tenía problemas por inasistencias a su trabajo. “Lo que está pasando hoy tiene unos antecedentes de tiempo atrás (...). Por eso, creo que el país debe tomar conciencia. Este no es un comportamiento excepcional”, aseguró.