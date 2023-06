Inhabilitarse o no, esa es la cuestión: los escenarios que se abren con el fallo de las isapres tras renuncia como vocera de jueza Vivanco

Como prácticamente todos los días, este miércoles la ministra Ángela Vivanco llegó a eso de las 8.15 horas hasta el Palacio de Tribunales. Subió en silencio hasta su oficina y se preparó para lo que marcará -concuerdan fuentes conocedoras del trabajo que realiza- un antes y un después en su carrera en el máximo tribunal del país. Es que tal como lo había adelantando La Tercera, minutos después de arribar a la Corte, se trasladó hasta la oficina del presidente Juan Eduardo Fuentes y le presentó su renuncia al cargo de vocera. Todo, tras la batahola que desencadenó la entrevista donde aseguró que los dineros que las isapres debían devolver en razón del fallo de la Tercera Sala, serían sólo para quienes demandaron.

Veinte minutos alcanzaron a estar reunidos. Vivanco le entregó su carta de renuncia a Fuentes, y éste aceptó. No había más opciones, pues según habían conversado los ministros en la sesión de pleno del lunes 5 de junio, la permanencia de la magistrada como portavoz de la Suprema era insostenible. De hecho, por encargo del pleno fue que el presidente debió pedirle a la jueza que diera un paso al costado, ya que varios hicieron sentir con fuerza su incomodidad y molestia. Fuentes comprometió llevar su dimisión al pleno.

Así, tras formalizar su salida, la abogada enfrentó las cámaras, confirmó la determinación, pero dijo enfática que no se retracta de ninguna de sus palabras.

“He presentado mi renuncia al cargo, fundamentalmente, porque el período de agitación que ha habido posterior a una entrevista mía -que no di en calidad de vocera, sino que la di desde el punto de vista de mi visión y experiencia-, hace aconsejable que yo deje en libertad de acción al Pleno desde el punto de vista comunicacional (...). En este tema, el asunto para mí, ya está terminado”, comentó Vivanco.

Y acto seguido, enfatizó: “No me arrepiento absolutamente de nada, porque soy una persona que siempre ha vivido de cara al país, nunca escondida. Jamás me retracto de aquello que yo he dicho con convicción. No me retracto de nada, sigo manteniendo las mismas opiniones.”

Si bien reconoció que le generó al presidente de la instancia “un problema” por haber dado a conocer su interpretación del fallo, altas fuentes del Palacio de Tribunales confirmaron a La Tercera PM que en el encuentro que sostuvo con Fuentes éste le ratificó su apoyo y le aseguró que seguía contando con su confianza.

Además, y a pesar de que un grupo de ministros hizo fuertes reproches, Vivanco sostuvo públicamente que los integrantes de su Sala no le han dado la espalda. “He tenido un gran apoyo de mi sala y me siento muy contenta de eso. Se lo señalo al presidente en mi carta de renuncia, me siento muy orgullosa de pertenecer a la Tercera Sala”, complementó.

¿Inhabilidad?

Considerando que producto de las declaraciones que emitió parlamentarios de izquierda estaban solicitando que se inhabilite a la hora de que la Tercera Sala se pronuncie por los recursos de aclaración que se presentaron por parte del gobierno, isapres y un abogado, Vivanco abordó el asunto, aunque declinó acceder a aquello. Aseguró, en ese sentido, que “los temas de inhabilitación son temas de la Sala. Cualquier tema que tenga que ver con conocimiento de causas, son temas de la Sala y nada tienen que ver con el tema de la vocería”.

Como pudo constatar este medio, lo mismo le habría transmitido el presidente Juan Eduardo Fuentes, pues pese a que en un medio trascendió que supuestamente él le pediría que se inhabilite de los recursos de aclaración, quienes conocen la cercanía de ambos y supieron de la reunión de esta jornada, dicha solicitud nunca estuvo sobre la mesa, descartando de plano esa versión.

Su eventual salida del proceso de aclaración se verá en la cuenta de los recursos, aunque podría darse antes, ya que -según sus cercanos- es una de las opciones que está estudiando la magistrada para no afectar el funcionamiento de la sala. “Es algo en estudio”, dicen.

A las 13:00 horas se inició el pleno y según presentes, luego que Fuentes informara la renuncia de la vocera, ministros agradecieron su gesto y “agradecieron su compromiso y dedicación” en el cargo. Aceptando de paso su dimisión. Jueces consultados por este medio, en la misma línea, estiman que con la salida de la ministra de la vocería las aguas tenderán a tranquilizarse, y que ya las tensiones internas irán disminuyendo.

De esta forma, al término de la cita extraordinaria, Fuentes Belmar comunicó: “Se acordó aceptar la renuncia voluntaria presentada por la ministra y también agradecerle especialmente su destacado desempeño, compromiso y dedicación durante el periodo en que ejerció dicha labor”.

Esta jornada estaba la expectativa de lo que ocurriría con el retorno anticipado del ministro Sergio Muñoz, quien adelantó su regreso de vacaciones a propósito de lo ocurrido esta semana. Sin embargo, tras finalizar la sala se retiró en silencio.

Respecto del pronunciamiento de la Tercera Sala por los recursos de aclaración respecto del fallo de las isapres, en tanto, la instancia presidida por Sergio Muñoz deberá confirmar qué plazo dará para que ingresen nuevas solicitudes y así fijar fecha para analizarlos en conjunto. Según transmiten desde tribunales, esto podría ocurrir la jornada del viernes 9 de junio.