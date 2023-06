Vivanco presenta su renuncia como vocera de la Suprema: “No me retracto de nada”

Por unos 20 minutos estuvo reunida la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco con el Presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes Belmar durante la mañana de este miércoles.

En esa conversación, Vivanco entregó su carta de renuncia como vocera del máximo tribunal luego de las amplias repercusiones por la entrevista que la magistrada dio a La Tercera. En dicha conversación con este medio, Vivanco abordó el fallo que obliga a las isapres a restituir cobros en exceso, emitido en noviembre de 2022. Ahí expresó que los excedentes de las aseguradoras serían devueltos solo a quienes realizaron presentaciones ante la justicia y no a toda la cartera de cotizantes.

Las palabras de Vivanco sorprendieron a las autoridades de gobierno y a las isapres, que las consideraron un giro completo del tribunal y decidieron presentar recursos de aclaración.

El lunes Vivanco descartó que exista un cambio de criterio respecto al tema y aseguró que la Tercera Sala “va a aclarar cuando se haga la solicitud” que prepara la Superintendencia de Salud. “La interpretación correcta del fallo la da la Sala, no yo. Yo di mi visión”, dijo. Asimismo, ayer Vivanco anunció su renuncia, que se concretó hoy.

“He presentado mi renuncia al cargo, fundamentalmente, por el periodo de agitación que ha habido posterior a una entrevista mía que no di en calidad de vocera, sino que la di desde el punto de vista de mi visión y experiencia, hace aconsejable que yo deje en libertad de acción al Pleno desde el punto de vista comunicacional (...). En este tema el asunto ya está terminado”, explicó Vivanco, quien seguirá integrando la Tercera Sala del tribunal y quien estuvo por más de un año a cargo de las vocerías.

“No me arrepiento absolutamente de nada, soy una persona que siempre ha vivido de cara al país, nunca escondida”, sostuvo, y agregó: “No me retracto de nada”.

A las 13.00 está programado que sesione el pleno de la Suprema, donde Fuentes notificará de la renuncia a los demás ministros. No estaba definido hasta esta mañana quién quedará a cargo de las vocerías de ahora en adelante.

Hasta ahora se han presentado seis recursos de aclaración: cuatro de isapres, uno del gobierno y otro de un abogado particular.