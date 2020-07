Jeffrey D. Klausner, epidemiólogo de la UCLA: “Trump ha sido un fracaso masivo ante la pandemia”

En su regreso a las conferencias de prensa presidenciales sobre la pandemia, las mismas que abandonó en abril después de sugerir la posibilidad de inyectar desinfectante a los pacientes, Donald Trump estrenó ayer un tono más grave ante la crisis del coronavirus tras los cuestionamientos a su gestión. Junto con animar a los estadounidenses a usar mascarillas, el mandatario admitió que la situación “probablemente y desafortunadamente va a empeorar antes de que haya una mejora”.

Pero este reconocimiento parece llegar tarde. A juicio del epidemiólogo Jeffrey D. Klausner, profesor de Medicina en la División de Enfermedades Infecciosas de la Escuela de Medicina David Geffen en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), además de profesor adjunto de Epidemiología en la Escuela de Salud Pública Fielding del mismo plantel, “el Presidente Trump ha sido un fracaso masivo” en su respuesta ante la creciente crisis sanitaria provocada por el coronavirus en EE.UU.

Con experiencia como oficial del Servicio de Inteligencia Epidemiológica en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Klausner es asesor frecuente de los CDC, los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de EE.UU. y la Organización Mundial de la Salud (OMS). En esta entrevista con La Tercera, el epidemiólogo aborda la crisis sanitaria generada por el Covid-19 en Estados Unidos y la polémica respuesta de Trump a la pandemia.

Jeffrey D. Klausner, epidemiólogo de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

Estados Unidos, que actualmente tiene cuatro millones de contagios de Covid-19, la cifra más alta del mundo, también registra un récord de más de 145.000 muertes por el coronavirus. ¿Cómo definiría la situación de la pandemia en el país?

La epidemia en Estados Unidos es una de las peores del mundo, pero no la peor. Hay mayores tasas de mortalidad por población en Reino Unido y Chile. La mayoría de las muertes en EE.UU. han sido en personas de más de 75 años, con un tercio de éstas sobre los 85 años. La situación actual es una donde la mayoría de los brotes se encuentran resueltos en estados como Nueva York, Nueva Jersey y Massachusetts, que han visto aproximadamente un tercio de todas las muertes en Estados Unidos, mientras se observan nuevos brotes entre personas más jóvenes en Florida, Texas y Arizona, pero con menos muertes. Estados Unidos es un país grande y diverso y uno no puede discutir la situación en su conjunto sin mirar a regiones o estados similares, así como no se puede discutir sobre la Unión Europea en su conjunto.

¿Pero lo peor aún está por venir para Estados Unidos?

Lo peor ya llegó con las altas tasas de mortalidad en Nueva York, Nueva Jersey y Massachusetts, más de un tercio de todas las muertes ocurrieron en esos tres estados en muy poco tiempo. La mayoría de las muertes fueron en ancianos.

¿Qué opina sobre la respuesta del Presidente Trump a la creciente crisis sanitaria provocada por el coronavirus?

El Presidente Trump ha sido un fracaso masivo. No mejor que un mono con traje humano. Su liderazgo y políticas han sido un desastre. Debería haber permitido que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. lideraran la respuesta epidémica.

(Foto: Reuters) Pocas personas usan mascarillas mientras caminan por un muelle costero en Oceanside, California, pese al brote de Covid-19.

En ese sentido, se informó que los datos de hospitales sobre coronavirus ahora se enviarán directamente a la Casa Blanca en vez de ir a los CDC. ¿Por qué?

Se enviarán más datos a diferentes responsables políticos, más rápido y con mayor detalle. Eso es bueno.

Varios estados de EE.UU. registran altas tasas de casos y muertes por Covid-19. ¿Cree que fue una decisión equivocada acelerar la reapertura de las actividades económicas? ¿Qué errores se cometieron?

Los mayores errores fueron no proteger a los ancianos. Los bloqueos totales y cierres de empresas tienen poco impacto en el control de la epidemia. El cambio de comportamiento personal, evitar a las personas enfermas, quedarse en casa mientras se está enfermo y usar mascarillas es lo más importante hasta que tengamos una vacuna.

Dos docenas de vacunas potenciales se encuentran en diversas etapas de pruebas en humanos en todo el mundo. En su opinión, ¿ésta es la única solución a la pandemia en Estados Unidos y el mundo? ¿Cuándo podría comenzar la vacunación masiva?

Sí, una vacuna es crítica para el control, particularmente en áreas geográficas que están abarrotadas y donde las personas viven juntas, pero aún no se han visto afectadas. La vacunación podría comenzar a principios del próximo año.