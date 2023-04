Jorge Montoya, el polémico congresista peruano que pide a los policías en la frontera que disparen “como lo han hecho los Carabineros en Chile”

Imágenes difundidas por el Canal N el jueves mostraron cómo el contingente de la Policía Nacional del Perú (PNP) fue superado en número por extranjeros indocumentados que intentaban llegar a Tacna, quienes aprovecharon la situación para correr y cruzar la línea de la Concordia antes de que llegaran más efectivos. Según el diario limeño La República, efectivos de la PNP realizaron disparos al aire para tratar de detener el avance de los inmigrantes.

Sin embargo, el coronel de la PNP, Ramón Ramos Canila, jefe de la División de Orden y Seguridad de Tacna, informó que los efectivos policiales que se encuentran en la zona fronteriza con Chile actúan bajo el manual de los derechos humanos y que los agentes del orden no emplearon armas de fuego.

Situación que Vicente Romero, ministro del Interior de Perú, ratificó este viernes. Declaró ante RPP que los efectivos policiales y militares que se encuentran en la zona de la frontera Perú-Chile no tienen orden de disparar contra los migrantes. “Es un lineamiento político de este gobierno, la paz y la gobernabilidad”, sentenció.

Pese a ello, en Perú hay quienes defienden que la policía dispare contra los migrantes irregulares. Se trata nada menos que del congresista Jorge Montoya Manrique (72), miembro del conservador partido Renovación Popular, quien este jueves señaló que el gobierno de la Presidenta Dina Boluarte debe endurecer las medidas contra migrantes que buscan ingresar de forma irregular, sobre todo por la frontera con Chile.

Montoya, un almirante retirado y exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú (2007-2008), señaló que el Estado de Emergencia decretado por la mandataria en todas las zonas de frontera, así como el plazo perentorio y la amnistía de multas para extranjeros en situación migratoria irregular, son medidas “populistas” sin “efecto positivo”. “No ha dado una orden clara para que se detengan a los migrantes, ha dado una orden populista para que la población crea que está tomando alguna acción, pero sin ningún efecto positivo”, dijo el congresista citado por radio Exitosa Noticias.

“La persona que está a cargo de ese personal de control fronterizo tiene que estar empoderada para dar las órdenes necesarias y, si es necesario disparar, (hay que) disparar; pero protegidos legalmente, como lo han hecho los Carabineros en Chile”, defendió.

En entrevista con el mismo medio, el ministro de Defensa peruano, Jorge Chávez, dijo que no comparte las expresiones realizadas por Montoya, respecto a que se debería poder disparar en la frontera a los migrantes indocumentados que intentan ingresar al país de forma irregular.

“Desde mi punto de vista personal, yo lo que puedo decir es que estamos en democracia, cada uno puede expresar libremente sus ideas y sus pensamientos, pero no compartido; yo no comparto las expresiones del señor almirante y congresista de la República”, declaró Chávez en diálogo con Nicolás Lúcar para el programa “Hablemos Claro”.

Pero no es la primera vez que Montoya aboga por esta medida. En enero, a raíz de los violentos enfrentamientos entre civiles y fuerzas de seguridad, así como de los ataques a la propiedad pública y privada luego de la destitución del Presidente Pedro Castillo, el legislador de Renovación Popular presentó al Poder Ejecutivo un conjunto de medidas urgentes para la restauración del orden público.

En el oficio presentado, el parlamentario le indicó al primer ministro Alberto Otárola que el Ejecutivo debería disponer la “militarización de los aeropuertos e instalaciones estratégicas, de las zonas donde subsiste el conflicto social y existe el riesgo de actos de sabotaje contra las mismas”. En esa misma línea, Montoya sugirió que se permita la colocación de letreros con la frase “peligro no ingresar orden de disparar”.

Y no solo eso. También Montoya pidió autorizar que policías y militares “disparen” para restablecer el orden. “Si no se restablece el principio de autoridad todo está perdido, las fuerzas del orden deben estar autorizadas a disparar. Es sumamente peligroso el continuar así”, escribió en Twitter. Su publicación la acompañó de un video en el que se observa a un grupo de personas enfrentarse a agentes de la policía, recuerda el sitio Infobae.

En un segundo tuit, Montoya señaló: “Ellos, los terroristas, no van a bajar la presión, por el contrario, la van a incrementar. Esto no es un reclamo sindical, esto es una asonada terrorista para la toma del poder”. Según este último medio, algunos cibernautas hicieron notar que el video de casi minuto y medio que había difundido el legislador correspondería a un desalojo en años pasados y no a los enfrentamientos reportados en enero.

Montoya compartió el tuit pasado el mediodía del domingo 8 de enero. Pero a las horas, decidió borrar la publicación, la cual ya había sido retuiteada más de 100 veces y contaba con más de 250 “me gusta”, destaca Infobae.

En esa oportunidad, el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, calificó de “golpista” a Montoya y lo acusó de ser “uno de los responsables” de que se hayan desatado las protestas en el país. “Usted es uno de los responsables de esta crisis por golpista, el pueblo con justa razón reclama respeto a la voluntad popular, no avala usurpaciones y no está dispuesto a retroceder, peor cuando dice que pretende quedarse los cinco años ¡Disparar al pueblo, solo en el fascismo!”, tuiteó el líder del partido de izquierda que llevó a Pedro Castillo al poder.

Las palabras de Cerrón hacían alusión al desacuerdo de Montoya con el adelanto de elecciones generales para 2024, tal como lo proponía un proyecto de ley presentado ante el Congreso. Aseveró que los parlamentarios deberían mantenerse en su cargo hasta 2026, tiempo para el que fueron elegidos por voluntad popular. “No hay argumento válido para adelantar elecciones”, manifestó. “A mí no me importa que la calle me critique cuando sé que tengo la razón y tengo que enseñarle”, añadió.

A raíz de sus dichos, Perú Libre pidió inhabilitar a Montoya por 10 años por incitar a las protestas que finalmente dejaron cerca de 70 muertos. Según la denuncia constitucional presentada también contra José Cueto y Martha Moyano, los congresistas habrían vulnerado los artículos 38 y 39 de Constitución, en el marco de los delitos contra la vida, el cuerpo y salud bajo la modalidad de organización criminal y abuso de autoridad.

En febrero, Montoya volvió a causar polémica al recomendar al Ejecutivo peruano romper relaciones diplomáticas con Colombia. Ello, luego de diversos cuestionamientos al gobierno de Boluarte por parte del Presidente Gustavo Petro, así como la comparación que el mandatario izquierdista hizo de miembros de la Policía Nacional del Perú con nazis.

“A ese mandatario, que proviene de las canteras de los guerrilleros colombianos relacionados con el narcotráfico simplemente un desprecio total sobre sus palabras”, señaló Montoya desde el Hall de los Pasos Perdidos del Congreso. Recalcó que Petro no puede interferir en los asuntos internos del país “y menos hablar mal de la Policía Nacional del Perú, eso es inaceptable”.