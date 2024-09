La agenda de Boric para conmemorar los 51 años del Golpe de Estado

Golpes de martillo y el traslado de equipos, interrumpieron la habitual tranquilidad matinal del Patio de Los Naranjos del Palacio de La Moneda. Eran los funcionarios de Producción y Montaje de la Presidencia, que instalaban el escenario para la ceremonia que organiza el gobierno para conmemorar los 51 años del Golpe de Estado.

“Acto Conmemorativo Democracia, Siempre” se denomina la actividad a la que fueron convocados sus asistentes para las 11:40 horas de este miércoles. Principalmente habrá autoridades del Ejecutivo.

No estará Alicia Lira, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, quien si bien fue invitada, argumentó motivos de agenda para no asistir. Según pudo conocer La Tercera, Lira le avisó personalmente al Presidente Gabriel Boric sobre su ausencia.

El primer hito conmemorativo del gobierno se realizó el viernes 30 de agosto pasado en el cementerio general, en el marco del Día Internacional del Detenido Desaparecido.

Ahí, el Mandatario anunció el ingreso de indicaciones para levantar el secreto del Informe Valech y dio a conocer mejoras al Plan Nacional de Búsqueda. Esta última iniciativa recibió críticas de la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Gaby Rivera.

Respecto a estas ausencias, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, dijo que “es importante no centrarnos solo en lo que puede ser una conmemoración en el Palacio de La Moneda, sino que el conjunto de conmemoraciones que a lo largo y ancho del país se desarrollan y se seguirán desarrollando”.

Eso sí, la agenda del Jefe de Estado empezaría más temprano a propósito de la conmemoración del 11 de septiembre, y es que estaría presupuestado que asista al sitio de memoria y excentro de detención denominado “Venda Sexy - Discoteque”, ubicado en la comuna de Macul.

La actividad sería privada y la mañana de este martes Boric hizo una breve alusión a esto, durante su participación de la inauguración del “Camino de la Memoria” en el Parque Estadio Nacional. Esa actividad también forma parte de la agenda relacionada con los 51 años.

“Pronto vamos a estar entregando la Venda Sexy, un sitio de memoria”, dijo Boric. Pero no fue la única alusión que hizo sobre esta fecha y llamó a la ciudadanía a estar pendiente de las votaciones en el Congreso Nacional.

“Queremos aumentar el presupuesto para los sitios de memoria. (...). ¿Qué van a hacer todas las fuerzas políticas frente a aquello? Yo los invito a estar atentos, porque la memoria no es patrimonio de un sector político, es patrimonio de un país”, indicó el Presidente, quien además agregó: “Hago un llamado a que aquí no primen pequeñeces, sino conciencia histórica”.

Un tono que ha endurecido Boric en las últimas semanas y que seguiría manteniendo a propósito de la conmemoración de los 51 años del Golpe de Estado de 1973.

De hecho, en la misma ceremonia, el Presidente dijo: “El recorrido que estamos inaugurando está atravesado por una grieta que simboliza la cicatriz viva en la historia de Chile. Algunos pretenden o les gustaría que no exista, algunos pretenderían olvidarla. Nosotros queremos que se muestre no como un motivo de odiosidad, no se trata de dar vuelta la página, como permanentemente insisten algunos, sino de recordar para que no vuelva a pasar. La democracia en todo el mundo está bajo amenaza”.

La ministra Vallejo también evaluaba una actividad, pero que hasta el cierre de esta edición no estaba confirmada. Se espera que durante la jornada de este miércoles deposite una ofrenda floral en el monumento del expresidente Salvador Allende, ubicada en la Plaza de la Constitución.

La ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, también analiza realizar un gesto hacia las niñas, niños y adolescentes víctimas de la dictadura.

23 ABRIL 2024 MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL, JAVIERA TORO, DURANTE COMISION EN EL SENADO. FOTO: DEDVI MISSENE

Mientras que este miércoles, a las 19 horas, se esperaba que el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, encabezara una ceremonia junto a la Corporación Nacional Forestal sobre el proyecto “Árboles por la Memoria”, que inició el 2023. Sin embargo, no asistirá por motivos de agenda.

La ceremonia se desarrollará de todas maneras y el lugar escogido es el monumento histórico Cuatro Álamos, que entre los años 1974 y 1976 fue un centro de detención en la comuna de San Joaquín.

Santiago, 19 de abril 2024. Gobierno Informa abordan la caída de la Canasta Básica de Alimentos y cómo esto beneficia a las familias del país, participan la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, y el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Y aunque la ministra Vallejo explicó que “esto es mucho más que una discusión de seguridad, esto es la discusión sobre cómo valoramos y defendemos en el presente nuestra democracia”, sí se dispondrán medidas especiales para resguardar la seguridad.

Así lo confirmó la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien adelantó que dispondrán de “cerca de 2 mil (efectivos de carabineros extra) dedicados exclusivamente a la conmemoración del 11 de septiembre. Están focalizados en hacer operativos previos, presencia en esas horas, tal como se hizo el día domingo”.