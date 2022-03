La cronología del polémico mural del Parque San Borja que amaneció cubierto de pintura

Apenas comenzaron a circular las imágenes, al mediodía de ayer, las redes sociales explotaron. El mural pintado en el Parque San Borja de la comuna de Santiago, además de retratos, símbolos y representaciones, contenía una serie de gráficas sexuales que no dejaron a nadie indiferente y desataron una bullada polémica en la comuna.

“Lamento que sin autorización se haya pintado parte del Parque San Borja incluyendo imágenes de sexo explícito. Hemos conversado como municipio con la Junta de Vecinos, así como con las organizaciones detrás de este mural para poder retirar esas imágenes a la brevedad”, dijo Irací Hassler, alcaldesa de la comuna, donde descartan tajantemente haber auspiciado o apoyado la realización del mural.

Poco antes de la declaración de Hassler, organizaciones, políticos e incluso reparticiones públicas habían salido a criticar el contenido del mural, elaborado por el colectivo de artistas eróticos OjoPorno, en un espacio de esparcimiento para niños.

En efecto. Que menores de edad fueran testigos de las pinturas fue uno de los temas que causó mayor debate durante la jornada. No por nada la Defensoría de la Niñez alertó sobre esto en sus redes: “Estamos solicitando a la Municipalidad de Santiago evaluar el impacto de estas imágenes, con contenido sexual explícito, en los diferentes públicos que circulan en este recinto público, incluidos niños, niñas y adolescentes. Una expresión artística también debe resguardar y proteger los derechos de niños y niñas. Es por eso que esperamos que el municipio tome las medidas, lo necesarias, en forma urgente, para evitar la exposición de NNA a este tipo de imágenes explícitas”.

Quienes habitan en el barrio tampoco quedaron al margen de la discusión.

“El muro completo quedó bien bonito, solo la última parte era fea, muy obscena. Ayer me acerqué a verlo y era fuerte, imágenes de sexo, no me pareció correcto, pero el resto del mural era muy lindo”, comenta Eduardo, conserje de un edificio cercano. Gladys, vecina del sector, complementa: “No sé en qué mundo estamos. En este barrio hay murales muy bonitos, me encantan, esos me gusta ver. Pero no cosas de sexo, por acá pasan niños, jóvenes, no pueden andar viendo esas cosas”.

Durante la tarde el municipio tomó contacto con los creadores y, según relatan quienes conocieron estas conversaciones, acordaron que sus creadores taparían las partes más explícitas, lo que se hizo utilizando stickers para ocultar las partes más explícitas y polémicas del mural. En definitiva, en aquellas que habían provocado el conflicto e intercambio de opiniones.

“El muro de los deseos, mural realizado de forma colectiva por Colectivo OjoPorno, debió ser censurado el 21 de marzo de 2022. El motivo, la violenta presión de grupos conservadores alegando que la obra constituiría una ‘violencia visual’ para ‘las personas de bien’. Les informo que su campaña de censura e indignación fue exitosa. La violencia visual al parecer tuvo más impacto en estos grupos que la violencia física y empírica que están viviendo actualmente miembros de nuestra comunidad. Les recuerdo que este es un lugar de memoria y les pregunto: ¿Puede un montón de dibujos ser más violento que los hechos acá ocurridos? Al parecer hay violencias que valen más que otras para ustedes. Les saluda Sodomass y Colectivo OjoPorno”, declararon los autores del mural, en un escrito que instalaron en el sitio de la instalación.

Y aunque lo más polémico del mural ya había sido tapado, durante la tarde otro grupo reducido de personas -que se declaran anticomunistas- rayó el mural con grafitis, spray y pintura blanca, lo que derivó en que la municipalidad, ya entrada la noche, enviara a un equipo a terminar de pintar y tapar todo.

“Después de hablar con quienes han realizado este mural y también con la junta de vecinos del sector, hemos decidido retirar estas imágenes de la vía pública”, expone Hassler. Junto con ello, estimó “lamentable que haya cuentas que instalan fake news y con eso discursos de odio que han tenido rápidamente repercusiones en este propio espacio, vandalizándolo, poniendo mensajes de odio contra las diversidades, contra espacios de militancias y de personas”, escribió en su cuenta de Twitter.

Así estaba este martes el mural. Foto: José Carvajal

Con su mensaje, Hassler apuntaba a las versiones de que el municipio había visado el mural. Esto, luego de que se conociera que Rosario Olivares, la subdirectora de igualdad de género del municipio, estaba en conocimiento de su contenido, a raíz de un mensaje que publicó en su cuenta de Twitter, el 14 de marzo, donde destacó el trabajo e invitó a realizar una visita guiada al sitio.

Desde el municipio afirman que en esa fecha la gráfica no incluía las polémicas imágenes. Pero la versión no ha zanjado del todo las dudas, pues existen imágenes del 7 de marzo, una semana antes de la publicación de Olivares, que muestran el muro con algunos contenidos sexuales explícitos.

En ese contexto, desde Santiago comentan que el tuit fue a título personal y que al cuando la funcionaria pasó por el lugar no vio las imágenes más explícitas.

“Nuestra administración municipal está comprometida, desde el primer momento, con las diversidades, y valoramos las manifestaciones artísticas, siempre que no vulneren derechos de otras comunidades”, dijo este martes el municipio en un comunicado. Por lo mismo, añade, rechazan “expresiones como las realizadas por quienes pintaron y rayaron el mismo espacio donde se encontraba el mural, con mensajes de odio contra la diversidad o militancias políticas”.

En tanto, al cierre de esta edición, el Colectivo OjoPorno emitió un comunicado refiriéndose a lo ocurrido, desmarcándose del municipio. “El día 04 y 05 de marzo se realizaron murales de forma autoconvocada lo que quiere decir, sin financiamiento, auspicio o ayuda de ningún tipo de alguna institución pública o privada más que las voluntades individuales de personas que conocen y apoyaron el trabajo de les artistas, esto con la idea de intervenir un espacio de memoria que tiene una carga simbólica importante para las comunidades LGBTIQANB+ y que se remonta mucho antes del brutal ataque a Daniel al interior del parque”.

Y añadieron, además, que “no pensamos que el arte podría generar un impacto negativo hacia NNA”.