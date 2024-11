La derrota de Jadue en Caracas: Internacional Antifascista desestimó lawfare en su contra

Hasta Caracas llegaron más 800 delegados de más de 100 países con el fin de crear una Internacional Antifascista. El foro se desarrolló a mediados de esta semana y contó con la presencia de los militantes del Partido Socialista, Julio “Tito” Pizarro y el abogado Roberto Ávila.

Según consta en la prensa local, en su su sesión inaugural, el evento estuvo presidido por el canciller de la República, Yván Gil y el vicepresidente de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Rander Peña.

Hacia el final de la convención, que se extendió por dos días, se comenzó a discutir la redacción de una declaración final. Y aunque el Partido Comunista chileno no estuvo representado -según detalla Ávila, el exparlamentario Hugo Gutiérrez no pudo asistir por temas de agenda- sí hubo presencia del entorno que respalda a Daniel Jadue y de militantes latinoamericanos de otras colectividades que se han manifestado anteriormente a favor del exalcalde de Recoleta.

Ese grupo habría hecho esfuerzos para que el la organización incorporara en su declaración final un capitulo denunciando lawfare (persecución judicial con fines políticos) en contra de Daniel Jadue, aseverando que este sería un preso político del gobierno de Chile. La declaración también contemplaba hacer mención al exvicepresidente de Ecuador, Jorgle Glas, condenado por corrupción.

Sin embargo, los representantes socialistas -aseguran- retrucaron esa afirmación y explicaron que en el país no existen presos políticos y que la situación de Jadue obedece a otras variables. Ávila comentó a La Tercera que “explicamos que eso no era efectivo, que en Chile hay separación de poderes y que el objeto de persecución contra Jadue no es político. Y sobre todo, que el Presidente Gabriel Boric no tiene nada que ver en eso. Como chilenos no podemos aceptar que se diga que en Chile hay presos políticos. En Chile hay una democracia y distinto es que algunos puedan pensar que Daniel Jadue es inocente o culpable”.

El militante PS agregó que finalmente se resolvió no incorporar a la declaración una mención de solidaridad con exjefe comunal del Partido Comunista.