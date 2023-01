Memorial frente al aeródromo Tobalaba: la consulta ciudadana que enfrenta al alcalde Palacios, vecinos y concejales en La Reina

“La municipalidad de La Reina convocó a una consulta por la construcción del memorial frente al Aeródromo Tobalaba. Mi opinión es clara, los derechos humanos no son plebiscitables ya que son de carácter universal. No podemos relativizar lo ahí ocurrido”, escribió Cristián del Canto (PS), concejal de la comuna, el pasado sábado 28 de enero a través de sus redes sociales.

Los comentarios llegaron luego de que el municipio, a través de su cuenta de Twitter el viernes 27 de enero por la tarde, anunciara el lanzamiento de una plataforma de consulta ciudadana que contemplaría distintas encuestas y preguntas hacia los vecinos del sector para tomar decisiones en conjunto. Sin embargo, una de las propuestas expuestas encendió las alertas dentro de los vecinos y miembros del concejo municipal.

Se trata de la instalación de un memorial por la violación de los Derechos Humanos (DD.HH.) que se instalaría en el bandejón de área verde de la Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco, frente al aeródromo Tobalaba. Un proyecto que, según se detalla en la página web del municipio responde al proyecto de ley boletín N°15278, ingresado el pasado 16 de agosto del 2022 por los diputados Tomás Hirsch (Acción Humanista), junto a sus pares Carmen Hertz (PC), Nathalie Castillo (PC), Ana María Gazmuri (Independiente), Claudia Mix (Comunes), Jaime Naranjo (PS) y Lorena Pizarro (PC), con el “fin de construir un memorial y circuito de memoria en la comuna de La Reina, en recuerdo de las víctimas arrojadas al mar por el Ejército de Chile durante la dictadura Cívico-Militar”. Actualmente, el proyecto se encuentar en su segundo trámite legislativo en el Senado.

Si bien este mecanismo de participación ciudadana busca “ampliar la participación de los vecinos y así profundizar la democracia”, según comentó a La Tercera PM el acalde de la comuna, José Manuel Palacios, para algunos miembros del concejo municipal tal anuncio dista de ello.

“Este es un proyecto que lleva más de cinco años. En 2017 se le presentó al concejo y en 2018-2019 se trabajó con el alcalde. Él (Palacios) lo conoce bien, e incluso firmó varias veces cartas de aprobación para su construcción. De hecho, una de estas fue enviadas a la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) solicitando que entregaran 125 rieles para la construcción del memorial”, explicó del Canto.

Pero para el concejal, en 2021 “las cosas comenzaron a cambiar”: “El alcalde cambió de opinión y por lo tanto se ingresó un proyecto de ley, a través del Parlamento, para su construcción. Y así este avanzó rápido. En octubre se votó en la Cámara de Diputados, obteniendo 88 votos a favor, 34 en contra y 15 abstenciones. Ahora ya fue aprobado en las comisiones de cultura y educación y ahora solo espera en el Senado. Pero aún así el alcalde ahora lanza una consulta que no tiene explicación: primero, los temas de Derechos Humanos no son plebiscitables son un tema de carácter universal. Nuestro país ha firmado tratados internacionales donde se establece que el tema de la memoria, la reparación, la no retención, son tareas del estado que deben ser asumidas por todos sus organismos correspondientes. Esta consulta, que no tiene información, que no tiene un proceso de discusión de las posturas, carece de la más mínima legitimidad democrática”.

Opinión que Gerardo Magaña, presidente del Partido Radical de La Reina, escribió en una carta al director, publicada en La Tercera, este lunes 30 de enero. Bajo el nombre de “Memoria Nacional”, Magaña recalca que “la memoria y la justicia históricas deben ser políticas del Estado (...). Nunca, en la historia reciente, la instalación de monumentos como este en cuestión ha sido plebiscitada. Esto es, precisamente, porque el fin de estos es evitar que el paso del tiempo nos haga olvidar sucesos tan terribles como lo ocurrido en el aeródromo”.

Sin embargo, para el alcalde Palacios, la consulta obedece a una solicitud de vecinos que desconocían la propuesta y tenían dudas del impacto de la obra en el sector.

“No hay que tenerle miedo a la participación, es una plataforma que diseñamos justamente para poder avanzar en iniciativas públicas que cuenten con el respaldo de los vecinos, como por ejemplo el diseño de plazas o actividades deportivas, no es un espacio exclusivo para consultar sobre la realización del memorial. Llama la atención que haya concejales que se opongan a la participación de los vecinos para decidir una intervención del espacio público comunal que pertenece a todos”, señaló.

Una posible “zona cero”

Antonieta Garrido es presidenta de la Unión Comunal de La Reina, que reúne a 19 juntas de vecinos del sector. Hace un mes, la dirigenta social acudió a la comisión de Educación del Senado para exponer las dudas de la comunidad vecinal sobre la construcción del memorial en el aeródromo de Tobalaba para así “presentar una propuesta de ubicación diferente” para el sitio de memoria.

“Nuestra idea era instalar el memorial en un lugar que no obstaculice el tránsito y que así no hayan dificultades con la gente cuando se reúna, porque cada vez que se junte la gente para rememorar, nosotros como vecinos tenemos miedo. Yo dije en su momento que no me opongo a la memoria, me da miedo por los vecinos que están en ese sector. Ellos tienen miedo de los disturbios que se puedan generar en las reuniones. Nosotros propusimos que se podría crear el memorial en el parque que hizo la alcaldesa de Peñalolén que está a la salida del aeródromo, no tan cercano a los vecinos o a la comunidad”, comentó.

Una idea que comparte el concejal Mauricio Martin (UDI). Según él, “la propuesta era que el memorial se ubicara en el otro lado de la pista, que es en el lado de avenida Arrieta, donde hay un parque al frente y un mejor espacio. La preocupación de los vecinos en general es que se transforme el espacio en un punto de conflicto. Sabemos que, en general, muchos de los lugares donde se instalan ciertos monumentos terminan siendo un punto de división. Hay gente que está a favor, y en contra. Pero el punto que preocupa es que se transforme en un centro de reunión de grandes manifestaciones donde la externalidad negativa se la lleven los vecinos, como sucede en otros lugares de Santiago”, puntualizó.

La preocupación por la instalación del monumento ha sido tal que a través de distintos grupos de Whastapp de los vecinos ha comenzado a circular un mensaje en donde se incluye el link de la consulta ciudadana acompañado de la pregunta “Quién quiere que en la comuna de La Reina haya una zona de sacrificio... llena de rayados, donde hagan barricadas, tiren bombas molotov, cobren el “que baila pasa”, saqueen los locales comerciales, etc etc ???”. Y sigue: “Los vecinos de La Reina no queremos eso..... no queremos que vengan a destruir nuestra amable convivencia vecinal”.

“Esta consulta es una forma de ejercer resistencia, porque si la publican y anuncian un día viernes y comienza a regir este lunes, no están dando espacio para que la gente se inscriba de forma correcta en la plataforma virtual; no están comentando cuál es la pregunta que se va a plebiscitar; no se señala en la convocatoria cuántos días va a durar. Es decir, está en total irregularidad práctica y metodológica. En mi opinión, esta es una jugada mañosa, poco seria, absolutamente improvisada a nivel administrativo que lo único que hace es mostrar que esta administración tiene muy poca cultura de derechos humanos a la hora de llevar una consulta”, esbozó el concejal Fernando Encina (CS).

Con todo, parte de los concejales mantienen su defensa hacia la consulta ciudadana. María José Herrera (Evópoli) comentó que esto ayuda a que “la comuna se construya entre todos”: “Cualquier cambio en la morfología del barrio debe ser consultado a los vecinos y vecinas. Estoy de acuerdo con la consulta y creo que las imposiciones nos han llevado a un país de extremos donde se quiere imponer posturas específicas. Necesitamos un país que dialogue y sea capaz de decir entre todos. En La Reina todos caben y la participación ciudadana es uno de los bastiones de una buena gobernanza”.