La dura oposición de la madre de Rodrigo Rojas de Negri al filme sobre los días finales del fotógrafo

Dejó de dar entrevistas hace unos días “debido a que está bien complicada de salud, a partir de lo que ha significado la situación de la película”. Quien cuenta eso es la abogada Karinna Fernández, contactada por La Tercera PM para hablar de Verónica de Negri, madre de Rodrigo Rojas de Negri.

Por estos días, la mujer -de 76 años- ha expresado su molestia con la película La mirada incendiada, de Tatiana Gaviola, que apresta su estreno para el próximo 9 de abril en la plataforma Punto play. El filme es una ficción sobre los últimos meses de vida del joven fotógrafo, antes de ser quemado vivo por una patrulla militar en 1986, en uno de los casos más brutales de la dictadura militar. Verónica De Negri ha dicho que nadie de la producción ha conversado con ella ni con la familia para poder tener algún tipo de participación en la cinta.

Hace unos días, en su cuenta de Facebook, aseguró: “Por favor, cómo pueden aprobar una película que siendo ficción se hizo sin respetar la madre y al hermano, la historia nos pertenece a Pablo y a mi y esa historia nos ignoró desde su concepción, uds. dirán pero es ficción, sí, lo es, pero hasta la ficción tiene que tener base de respeto”.

Verónica de Negri.

Karinna Fernández asegura que De Negri no conoce el contenido de la película y que el contacto con la producción fue solo un correo electrónico que la misma Gaviola le envió hace cinco años. “No ha existido más contacto que ese, ahí la directora le indicaba que iba a hacer la película, porque Verónica no supo de la postulación a los Fondos de Cultura, y le manifestó su molestia por eso”, indica la profesional, ya que el filme fue financiado gracias a un Fondo de Fomento Audiovisual.

La jurista agrega: “No ha existido algún diálogo. Verónica no fue consultada, no firmó algún consentimiento, tampoco ha tenido acceso a la película, ni al contenido, ni guión ni a nada”. En ese punto, la madre del fotógrafo sólo se enteró de la concreción del largometraje el día en que se estrenó su trailer, el pasado 9 de marzo.

La fecha no fue azarosa y, según su abogada, tuvo un profundo impacto en la mujer. “El trailer se lanzó el día del cumpleaños de Rodrigo, para ella tuvo una afectación bastante grande”, cuenta Fernández.

En una entrevista reciente al sitio La voz de los que sobran, De Negri dijo al respecto: “Si supieras por todo lo que he pasado… ver todo esto me dejó mal”. Ahí agregó que su molestia se debe a cómo se ha presentado la producción, como una especie de “historia real” del caso de su hijo., una suerte de mirada íntima de parte de su vida, tal como recalcarían los comunicados de prensa enviados por los encargados del proyecto.

“Con respecto a la película, no sé qué esperar, porque a pesar de que es una ficción, la están ofreciendo como ‘la verdadera historia de Rodrigo’. Bueno, te puedes imaginar todo el dolor y frustración que una vez más me toca vivir por la falta de respeto de todos los que tienen parte de esto”.

Una avant premiere para la familia

¿En qué se encuentra la familia ad portas de la fecha de estreno? Básicamente, piden tener acceso al filme antes de que se de a conocer al público. “Hasta hoy, estamos a la espera de que se nos autorice de que por lo menos Verónica pueda acceder al contenido de la película antes de que el resto de la comunidad. De que asegure ese derecho. Es lo único que pide en este momento”, señala Fernández.

-¿Qué piensa Verónica de Negri respecto de que esta historia llegue a la pantalla grande?

Ella cuestiona la existencia de la película, y que llegue a la pantalla grande sin haber sido consultada o haber tenido participación. Se siente excluida. No solo ella, también Pablo, el hermano de Rodrigo. Pero no quiere referirse al contenido que no ha visto.

“Verónica cree que por respeto al dolor, lo mínimo es que la familia sea consultada, que haya un diálogo”, apunta la jurista.

Hasta ahora, detalla Fernández, no ha existido ninguna novedad sobre la posibilidad de que se materialice una visualización previa.

La vida de Rodrigo vista desde Carmen Gloria

Desde la producción del filme, el productor ejecutivo, Mauro Dupuis, señala a La Tercera PM que a su juicio el principal punto del conflicto es que no se ha entendido por parte de la familia que el largometraje no es un trabajo biográfico, sino una ficción histórica.

“Quiero dejar bien clara una cosa -señala Dupuis al teléfono-. Esta es la historia del Caso Quemados, esta es la vida de Rodrigo Rojas a los ojos de Carmen Gloria Quintana, no es la ‘vida biográfica’ de Rodrigo Rojas. Hay una gran diferencia. Es una visión artística de cómo Carmen Gloria ve a Rodrigo”.

Asimismo, agrega: “Ellos se conocieron dos o tres días antes de ser quemados, pero después de eso, ella [Quintana] reconstruye la historia de quién es Rodrigo Rojas. Es un homenaje a Rodrigo, desde todo punto de vista. Por eso me entristece mucho la postura de la señora Verónica, porque somos sus principales aliados”.

-¿Cómo se abordó la vida de Rodrigo Rojas para mostrarla en el filme?

A partir de entrevistas con la prima de la señora Verónica, Carola De Negri, y a la misma Carmen Gloria Quintana, quien está a favor de la película; gente del Museo de la memoria, abogados de la Vicaría de la Solidaridad. Fuimos armando y construyendo un gran universo, y a través de ese universo, nos centramos en la visión de Carmen Gloria, a partir de ella se construyó el personaje de Rodrigo.

-La familia está pidiendo que se pueda ver la cinta antes del estreno oficial. ¿Hay disposición para eso?

Nosotros tenemos la mejor disposición, claro que si ponen un abogado por delante, a nosotros nos obliga a poner un abogado por delante. Los abogados tienen que ponerse de acuerdo.

Dupuis agrega un dato. Cerca de un mes atrás, tuvieron conversaciones con Verónica De Negri, y ella pidió poner una leyenda al término de los créditos finales y cambiar la música final, sugiriendo a cambio la canción “Para seguir viviendo”, de Illapu, compuesta por Roberto Márquez y dedicada precisamente al joven asesinado. Esto, a instancias del cantante, cercano a la familia Rojas De Negri.

Según aclaran desde la producción, el track de cierre que se sacó fue una composición incidental obra de Carlos Cabezas.

“Lo hicimos. También nos pusimos de acuerdo para digitalizar la foto de Rodrigo y ponerla al final de la película. Hemos sido súper llanos a aceptar todo lo que la señora Verónica ha querido, siempre y cuando estemos todos de acuerdo y estemos dentro de una misma nobleza o en buena lid”, señala Dupuis.

El momento del quiebre final, Dupuis lo detecta durante el pasado miércoles 10 de marzo, cuando “el tema comenzó a levantar cierta polvareda”. Dos días después, se hizo ostensible la molestia de la familia. “El viernes íbamos a volver a hablar por el tema de los créditos finales. De repente no quiso hablar más y puso abogado por delante. Ante eso, llamamos al abogado para que hable”.

El productor, quien también participó en Los archivos del cardenal y 62 Historia de un mundial, insiste con dejar en claro que el filme es un homenaje al joven fotógrafo. “Gracias a la película se volvió a poner sobre la mesa el caso quemados, 34 años han pasado y los asesinos siguen sueltos”.

De hecho, el caso actualmente se encuentra en la Corte de Apelaciones, desde 2019, y aún se está a la espera de un fallo que condene a los culpables, hasta hoy, sin sentencia.