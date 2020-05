La fallida procesión opositora a La Moneda

Fue cerca de las 20.50 de la noche de ayer, cuando el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, envió el link a sus pares de la oposición para que se conectaran a una reunión por Zoom. Durante esa jornada, los timoneles del sector habían decidido sostener una cita de “emergencia”, debido al aumento explosivo de los casos de Covid-19 en las últimas 24 horas y al anuncio por parte del gobierno de una cuarentena total en el Gran Santiago.

Así, uno a uno, los líderes del sector, desde la Democracia Cristiana hasta el Frente Amplio, se sentaron frente a las cámaras para consensuar una respuesta común, especialmente en materia económica y de ayuda a las familias, ante la compleja situación actual. Sin embargo, la cita -que duró casi dos horas- tuvo acuerdos y desacuerdos.

En las primeras palabras se acercaron posiciones. La presidenta de la RD, Catalina Pérez -quien convocó al encuentro-, inició el diálogo y expuso algunos de los puntos que como sector ya habían manifestado durante el día, apuntando a que la estrategia del gobierno para instalar una “nueva normalidad” había sido un error y que las medidas económicas del Ejecutivo serían “insuficientes” para enfrentar la pandemia.

Luego le siguió Muñoz, quien les dijo a sus compañeros que era necesario realizar un llamado a un gran “pacto económico y social” post coronavirus, idea que durante los últimos días ha resurgido en el oficialismo y en algunos sectores de la oposición.

Y, justamente, a continuación, el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahin, tomó la palabra y lanzó una de las ideas que causó mayor controversia y discusión durante la cita: ir todos juntos como oposición a entregar una carta a La Moneda con el fin de solicitar una “mesa de diálogo” sobre la situación sanitaria.

En su mensaje, además, Chahin hizo una advertencia. Según algunos de los presidentes, el exdiputado les señaló a sus pares que si bien en la opinión pública estaba instalado de que la “nueva normalidad” había sido un error, también estaba la idea de que la oposición había adoptado una actitud “obstruccionista” durante la crisis. En ese sentido, les dijo que no podían dejar que fuera el Presidente Sebastián Piñera el primero en llamar al diálogo, sino que debían ser ellos los que tomaran la iniciativa.

Sin embargo, la propuesta del democratacristiano generó inmediatos reparos en algunos de los presidentes de partido, especialmente respecto del plan de concurrir al Palacio de gobierno. El timonel del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, le hizo saber que, si bien estaba de acuerdo con el fondo, no sería bien visto que fueran “en patota” a La Moneda a entregar una carta, sin respetar el distanciamiento social y en una comuna en cuarentena.

Inmediatamente a continuación, la presidenta de Comunes, Javiera Toro, tiró la idea por la borda. Según presentes, la frenteamplista manifestó que no solo no estaba de acuerdo con acudir a Palacio, sino que no le parecía una buena idea solicitar una mesa de diálogo. Así, dijo, sería “mejor” mantenerse en una ofensiva solo respecto de los puntos económicos en los que ya tenían acuerdo.

Ante esto, y pese a la insistencia del DC, los líderes de la oposición decidieron desechar la iniciativa, lo que provocó que Chahin lanzara su última palabra respecto del tema: que si no existía acuerdo sobre esta materia, “en una de esas” él iría solo a La Moneda.

Así, dando por superado el punto, los dirigentes de la oposición continuaron la reunión y tomaron algunas definiciones. Una de ellas fue la idea que propuso la timonel de Convergencia Social, Gael Yeomans, quien le planteó a sus pares conformar un “espacio de coordinación” permanente, replicando el formato que tuvieron el lunes pasado en un encuentro con la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), cita en que abordaron el ingreso familiar de emergencia que hoy promulgó el Presidente Piñera tras ser aprobado en el Congreso por la vía de un veto.

En ese sentido, las distintas fuerzas concordaron la necesidad de darle continuidad a la coordinación del sector e, incluso, consensuaron invitar a ser parte del espacio al Partido Comunista, al Frente Regionalista Verde Social (FRVS) y al PRO. El timonel democratacristiano, en tanto, propuso la posibilidad de abrir la instancia también a sectores como Ciudadanos.

Con todo, los dirigentes concordaron emitir un comunicado público hoy -que al cierre de esta edición seguían redactando- para manifestar su postura frente al manejo sanitario del gobierno.