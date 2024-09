La ira de los liberales y radicales por ser excluidos de encuentro del Socialismo Democrático

La noche del jueves de la semana pasada, La Tercera publicó que esta tarde se reunirán las comisiones políticas del Partido Socialista (PS) y del Partido Por la Democracia (PPD) para sostener una instancia de reflexión como Socialismo Democrático. Las directivas del Partido Radical y del Partido Liberal, que también forman parte de la coalición, rápidamente reaccionaron con molestia: se enteraron por la prensa de un evento a nombre de todo el bloque.

La ira respondía a que, meses antes, tras las elecciones primarias, los cuatro partidos intentaron agendar un encuentro que reuniera todas sus comisiones políticas que tenía por objetivo reforzar su alianza política. Sin embargo, debido a los obstáculos derivados de la contingencia, finalmente no lo concretaron.

Ver que finalmente el PS y el PPD materializarán el evento sin ellos, y sin siquiera haberles avisado, desató la ira de radicales y liberales.

“Si se trata de una actividad propia de los partidos, es legítima y uno no tiene porqué opinar. Pero hemos tenido versiones distintas, ya que el presidente del PPD hace referencia a ver el futuro del Socialismo Democrático. La presidenta del PS, con quien he hablado, me señala que se trata de un tema electoral de ambas colectividades. Ante tanta confusión, estaremos expectantes de cual es su real sentido”, señaló el presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos.

El timonel hacía referencia a que la semana pasada el senador Quintana dijo a este medio que “las propuestas que emanen del encuentro hablarán del rumbo que el Socialismo Democrático quiere ofrecer a Chile”.

En esa línea, advirtió que “llama la atención que los mismos que vienen de los años 90 con los fracasos electorales que tuvimos como Concertación hoy tengan la varita mágica de entregarle una respuesta a la ciudadanía como Socialismo Democrático. Lo conversado en su oportunidad, con el PL, PS, PPD y PR, fue conformar y realizar una gran reunión convergente, con actores sociales, actores de terreno, no copulares de los partidos“.

Por su parte, el presidente del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa, afirmó que “la reunión no es del Socialismo Democrático, es del PS y el PPD, una coalición que tiene 40 años y que de Socialismo Democrático no tiene nada. La única posibilidad de que se convoque a la coalición es que estén los cuatro partidos. Espero que no tengan la pretensión de ser dueños del concepto del socialismo democrático, eso sería un socialismo antidemocrático”.

El objetivo de la cita de esta tarde es analizar en profundidad el momento que atraviesa el Socialismo Democrático. Desde el PS y el PPD revelaron que la invitación está extendida para los ministros y parlamentarios de ambos partidos que deseen participar, por lo que se proyecta que la discusión que se desarrollará será especialmente relevante para fortalecer la sintonía entre las dos tiendas que históricamente han trabajado unidas y que hoy enfrentan dilemas como la política de alianzas y encontrar una carta presidencial.

No es primera vez que los liberales y los radicales acusan a sus socios del Socialismo Democrático de excluirlos. En abril de este año, cuando se hizo público un manifiesto sobre el futuro de la coalición redactado por algunos de sus más reconocidos dirigentes -como Guido Girardi, Ricardo Solari, Sergio Bitar y Andrés Santander- las dos tiendas también se quejaron por no haberlas hecho participantes de la escritura. “Es un esfuerzo del PS y el PPD, no de la coalición”, dijo Urzúa en esa oportunidad.