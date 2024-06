La masiva celebración de cumpleaños que alista Carter en medio del cierre de campaña que despertó críticas en Chile Vamos

“Hola a tod@s, junto con saludar, les comento que como junta de vecinos, hemos recibido una invitación para participar este jueves 06 de junio en el ‘cumpleaños del alcalde carter’, evento que se realizará en la caja La Araucana. Para esto hay disponible un bus para el traslado (ida y regreso) el que se ubicará en Santa Julia a la entrada de Vicuña. La salida es a las 17:45h y el regreso 21:45h. Quienes quieran participar, favor enviar sus datos. Nombre. Dirección. Fono contacto”.

Ese fue el mensaje que se compartió entre juntas de vecinos y dirigentes de La Florida para convocar al cumpleaños del alcalde de esa comuna, Rodolfo Carter. Una invitación que comenzó a ser polémica en la comuna, debido a que la actividad justo coincide con el cierre de las campañas de las primarias de este domingo.

El motivo de la inquietud es que al evento está invitado el candidato de Carter, el exfuncionario municipal Daniel Reyes. El jefe comunal no ha ocultado su preferencia por él, lo que ha despertado críticas en los otros candidatos de la primaria de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) y sus opositores. Esto, por supuestamente usar la plataforma municipal en favor de Reyes.

Carter ha subido videos de apoyo hacia Reyes en redes sociales, y también lo ha acompañado en terreno y en actividades, como cuando consiguió que el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, lo apoyara.

En el contexto del cierre de campañas de las primarias, los candidatos suelen hacer grandes eventos como hitos. Algunos en el entorno de Reyes sostenían que el cumpleaños de Carter era parte del cierre de su campaña, sin embargo el postulante lo descarta. “Mi acto de cierre de campaña es un desayuno, el día jueves junto con un grupo de vecinos. No me puedo hacer cargo que esté de cumpleaños justo el día 6 de junio, eso es un hecho objetivo. Esto se ha hecho antes, no es primera vez”, indicó Reyes a La Tercera.

Consultado por este tema, Carter aseguró que la actividad no involucra recursos municipales, que se paga con fondos privados y que es un evento privado como celebración de cumpleaños y no un acto político. “Yo nací un 6 de junio de 1971 y desde que asumí como alcalde en muchas ocasiones he celebrado el cumpleaños con mucha gente. La última vez antes del estallido social estuvo el Presidente Piñera, estuvo cantando, comió torta. Lo suspendimos por el estallido social y la pandemia. Y éste que es mi último cumpleaños, mi despedida, me pareció importante agradecer a los vecinos invitando a algo íntimo, personal y privado”, señaló.

El candidato de Carter en La Florida, Daniel Reyes. Foto: Andres Perez

Además, agregó que son cientos de invitados de gente que conoce y con la que ha trabajado, pero desconoce detalles logísticos como por ejemplo el traslado en buses. “Para mí es un tema súper personal, es muy emotivo”, añadió, recalcando que es “falso” que el cierre de campañas de Reyes esté incluido en el evento. “No es un acto de campaña, no es el cierre de campaña”, acotó.

En esa línea, dijo que “la actividad de cierre de Daniel es un desayuno y un banderazo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Está invitado, el candidato va a estar, es evidente porque es mi amigo”.

Respecto de las críticas, sostuvo que “el 6 de junio estoy de cumpleaños. Es un hecho biológico y cronológico. En la democracia chilena no está prohibido que una persona celebre su cumpleaños, ni está prohibido que yo manifieste mi opción política. En ninguna ley o texto de la Constitución dice que el alcalde de La Florida tendrá prohibido celebrar su cumpleaños y manifestar su opinión en un proceso democrático”.

Consultado si que en el evento entregará palabras de apoyo a Reyes, indicó que “yo hablaré lo que quiera en mi cumpleaños. Hasta dónde yo sé, puedo hablar de lo que quiera en mi cumpleaños ¿no?”.

“No sabemos dónde está el límite”

Algunos dirigentes criticaron la celebración. La diputada del distrito 12 -que incluye La Florida- Ximena Ossandón (RN) sostuvo que “el alcalde Carter está de cumpleaños justo el día que se terminan las campañas de primarias. Sería un acto republicano que invitará a su celebración a todos los candidatos y candidatas, de izquierdas y derechas y no solo a uno. Creo que el fin no justificaría los medios“.

La concejal Alejandra Parra (UDI) y también candidata afirmó que “qué bueno que el alcalde celebre su cumpleaños y le mando mis cariños para este jueves, pero se debe actuar con cuidado porque no sabemos dónde está el límite del abuso de los recursos públicos y el intervencionismo electoral, porque justo este jueves es el cierre de campaña del candidato que él eligió para estas primarias. Yo no he recibido ninguna invitación y eso que soy de su sector”.

Mientras que la candidata independiente en las primarias de Chile Vamos, Janett Fernández, enfatizó que “su cumpleaños y su celebración no se realiza en cualquier día, se hace en el último día de campaña electoral, donde él abiertamente ha hecho campaña política por un candidato. Hasta este minuto su actuar no ha sido de mantenerse al margen y de presindencia política, ha sido activo, permanentemente, buscando oportunidades para exhibir a su candidato”.

Y agregó: “Este cumpleaños que podría ser una actividad que cualquiera lo puede celebrar con sus cercanos y la comunidad, se transforma en una actividad que nadie sabe si vamos a terminar en un cierre de campaña electoral. Por lo tanto, cuidando al municipio de La Florida, a la institución e incluso a la autoridad, no lo haga en periodo electoral, espere que termine las elecciones. Si decide igualmente realizarlo, no puede llevar candidatos, porque el solo hecho que vaya un candidato, su celebración ya es política”.

En la red social X (Antes Twitter) la concejala independiente Verónica Miranda escribió que “me llegan denuncias de vecinos, donde informan sobre esta ‘invitación’ a celebrar el cumpleaños del alcalde Carter. Exijo que se nos explique y transparente de dónde salen los recursos para esta actividad donde se convoca a dirigentes de la comuna en pleno proceso de primarias”.