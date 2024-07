La Moneda convoca a reunión nocturna “excepcional” en medio de desorden electoral del oficialismo

“Por especial encargo de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá Morales, invitamos a todos los presidentes de partidos oficialistas a una sesión excepcional del comité político ampliado”. Así parte un mensaje que envió La Moneda este martes en la mañana a los líderes de las colectividades de gobierno.

El texto -que fue compartido por correo electrónico y luego por WhatsApp a los principales dirigentes del sector- agrega que “la instancia se llevará a cabo el miércoles 24 de julio, a las 21:00 horas, en el salón Democracia del Palacio de La Moneda”.

Y concluye: “Vuestra presencia es de suma importancia, por lo que rogamos confirmar su asistencia”.

Así, mañana será un día largo para los timoneles del oficialismo. Aunque la convocatoria no entrega más pistas de los objetivos del encuentro, entre los presidentes de partido tienen claro que habrá un tema en tabla: las negociaciones de cara a la elección de gobernadores regionales, que se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para las colectividades de la alianza de gobierno -y la Democracia Cristiana-, que se agrupan en el pacto Contigo Chile Mejor.

De hecho, en las colectividades de gobierno sostienen que desde el Ejecutivo les transmitieron que los comicios de este año serán un asunto clave a tratar y que uno de los focos será reforzar el llamado a la unidad para que el sector compita con candidato único en todas las regiones del país. Este mensaje, en todo caso, no es nuevo. El propio Presidente Gabriel Boric lo hizo en una cita con los timoneles, mientras que en paralelo ministras del comité político -Antonia Orellana (Mujer) y Carolina Tohá (Interior), principalmente- han hablado con las colectividades para reforzar la idea de que deben disputar en unidad esos comicios.

Pese a que la materia electoral será un punto a discutir, lo cierto es que al encuentro no está invitada la DC, que forma parte del pacto con el oficialismo pero no de la alianza de gobierno.

Entre las tiendas, además, no descartan que a la cita se sume el Mandatario.

El Presidente participó del comité político de este lunes con los partidos.

Previo a la cita en Palacio, los partidos de gobierno se reunirán mañana, a las 10.00, en la sede del PS. El objetivo es continuar con las tratativas electorales -que se han desarrollado en las últimas semanas- y aprovechar de tener una postura clara para sentarse a conversar con el gobierno.

El lunes por la noche, el pacto del oficialismo más la DC, participó de una reunión de Zoom en que intentaron destrabar los nudos que tienen pendientes de cara a la inscripción de candidatos. Sin embargo, no fueron muchos los avances.

Los presentes destacan que, en la instancia, el líder de la DC, el diputado Alberto Undurraga, notificó que ellos están por llevar candidatos en cuatro regiones: Arica, el Maule, Los Lagos y Coquimbo.

De esta forma, toma fuerza la idea de establecer una competencia regulada, algo que ya había sido deslizado por el Partido Comunista, los liberales y los Regionalistas Verdes. Los radicales, en tanto, plantearon que ellos incluso estarían dispuestos a ir solos, fuera de la lista del oficialismo, y omitirse donde no tienen candidatos. Así las cosas, el objetivo de unidad que persigue el gobierno, de momento, se ve complejo de concretar.

Veto y seguridad

El tema electoral, en todo caso, no será lo único que esperan abordar. Hay otros dos asuntos que inquietan al sector: el veto que anunció al gobierno al proyecto que establece realizar las elecciones en dos días. Ahí, el debate se puso álgido debido a que el Ejecutivo anunció que en este se repondría la multa solo para “ciudadanos” que no asistan a votar a los comicios y no para los “electores” (como establecía el mensaje original), lo que dejaría fuera de la sanción a los extranjeros.

Esto desató una dura polémica y arremetida de la oposición, la que acusó que existe un cálculo electoral de La Moneda, ya que ese electorado, dicen, vota favorablemente por la derecha. En medio de esa presión, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, anunció el viernes que iniciaría una ronda de conversaciones para intentar consensuar el contenido del veto con las fuerzas políticas.

El asunto también incomodó a sectores del oficialismo. Incluso, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, dijo ayer, en entrevista con CNN, que “no entendería que veto del gobierno no incluya multas a todos quienes incumplan voto obligatorio”. De esta forma, se desmarcó de la postura del Ejecutivo.

El tema además complica al sector porque significa un giro de cómo había operado el voto obligatorio en el proceso constitucional pasado, donde en las multas sí se incluyeron a los extranjeros.

Junto con eso, el Ejecutivo también espera continuar con el mensaje para alinear a su sector en la agenda de seguridad en medio del alza de homicidios en la Región Metropolitana. Entre los partidos de gobierno existió desazón porque consideran que hubo una reacción tardía de Palacio. Además, La Moneda no ha logrado ordenar a sus filas en todas las medidas anunciadas, sobre todo, respecto a nueva cárcel que pretenden construir en Santiago. Sobre eso, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), ha sido una de las más duras opositoras a la iniciativa.