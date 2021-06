La nueva gerencia técnica es prioridad: la U prepara el fin de la era Heller mirando clubes extranjeros

En Azul Azul están a pocas horas de iniciar una nueva era. El periodo de Carlos Heller como máximo controlador del club, que duró casi cinco años, llegará a su fin luego de traspasar la totalidad de sus acciones a cambio de US$15.500.000. Para este jueves se estima el término del proceso de oferta pública de adquisición (OPA), que oficializará al Fondo Tactical Sport como nuevo dueño de la institución que entrena en La Cisterna.

Lo cierto es que el proceso que vendrá de ahí en adelante se enfocará de inmediato en rearmar un directorio que no acostumbró sufrir modificaciones durante los últimos años. Con la salida de Heller, seis de los once miembros dejarán el club: José Luis Navarrete, Mario Conca, Sergio Vargas, Rodrigo Goldberg, Arturo Miranda y Gonzalo Rojas, quienes participaban en la concesionaria bajo el amparo de sus acciones, deben presentar su renuncia al cargo, situación que no ocurría hasta la publicación de este PM. Sí se mantendrá Cristián Aubert, el presidente del club, quien llegó con la misión de realizar el traspaso de la entidad, a principio de 2020. Los nuevos inversores valoran y reconocen su conocimiento de la industria. También continuará Andrés Weintraub y Carolina Coppo, los dos representantes de la casa de estudios. Y tampoco dejarán la mesa Daniel Schapira y su hijo Eduardo.

El cambio que sufrirán los estudiantiles ya tiene caras visibles. En ese sentido, se confirmó que el fondo que compra las acciones de Heller se llama Tactical Sport, que fue constituido el 02 de marzo de 2021. Se aclara que los únicos aportantes en este grupo son Asesorías e Inversiones Sartor S.A (90%) e Inversiones Antumalal (10%). Y se especifica más todavía, pues se declara con nombres y apellidos que los principales beneficiarios de esta inversión son Pedro Pablo Larraín, Óscar Ebel, Alfredo Harz, Carlos Larraín, Rodrigo Bustamante y Miguel León (en nombre de Sartor), además de Michael Clark (Antumalal). Los siete ejecutivos aparecen en la página oficial de Sartor Finance Group, ya como directores o socios de la compañía. En la publicación del documento también se habla de un octavo inversor: Atlas SpA, como beneficiario indirecto también del Grupo Sartor. Como sea, es lógico suponer que de esta lista saldrán los próximos directores de Azul Azul.

La salida de Dudamel, de momento, está lejos de ser una prioridad en los nuevos inversores. Hoy, lo más importante es darle un nuevo funcionamiento a un equipo que debe ordenar sus finanzas y al mismo tiempo diseñar una nueva estrategia de cara al futuro. Buscan tener la capacidad de generar procesos deportivos.

Dudamel en un duelo de la U.

Una de las primeras funciones de los nuevos inversores será buscar gerente deportivo. La salida de Vargas y Goldberg dejará vacante un puesto que debe ser reemplazado lo antes posible. Frente a tal escenario, en la nueva concesionaria ya iniciaron entrevistas con candidatos chilenos y extranjeros. El elegido no necesariamente debe tener pasado futbolista. Sí debe tener capacidad negociadora, conocer el mercado y tener el conocimiento para diseñar una planificación que permita unir el fútbol formativo con el primer equipo, indican desde la nueva administración.

Uno de los nombres del extranjero que está bien evaluado al interior del club es Luis Roggiero, actual gerente deportivo de Independiente del Valle de Ecuador. En su currículum destaca por haber diseñado el equipo que llegó a la final de la Copa Libertados 2016 y obtuvo la Copa Sudamericana 2019. El economista, que arribó al club en 2011, genera interés, pese a que se asume que en los azules se trabaja con otra presión. En la U no hay tiempo para adaptación.

En lo deportivo, la idea que más gusta en la nueva U será replicar el modelo que hoy se implementa en el Manchester City. El propio Cristián Aubert, el presidente de la U, ha reconocido que mira al club inglés.

“El Manchester City es el club modelo del mundo. Porque tiene un sistema de trabajo, de evaluación de jugadores, de seguimento, de análisis de métrica... tiene muy bien complementado lo objetivo con lo subjetivo, y eso te hace tomar mejores decisiones”, decía en entrevista con El Deportivo. “La única manera de ir mejorando la toma de decisiones es el poder sumar información con conocimiento. Y en eso ellos son líderes, con sistemas propios, sofware propios, cosas que están ajenas al fútbol chileno hoy”, agrega. “Mientras más grandes eres, optas a más recursos, a más tecnología. El más grande siempre se lleva los prototipos”.

La U versión Fondo Tactical Sport está en marcha. Desde mañana, apenas se oficialice el cierre de la OPA, los nuevos inversionistas, de la mano de Cristián Aubert, comenzarán a delinear el nuevo futuro de Universidad de Chile. La primera reunión del nuevo directorio, en tanto, debería darse la próxima semana, una vez que se confirme a sus nuevos integrantes.