Sergio Vargas y Rodrigo Goldberg, los primeros cortados por los nuevos dueños de Azul Azul

Los nuevos dueños de Azul Azul llevan varios meses diseñando el proyecto que busca darle un nuevo aire a Universidad de Chile. Los controladores, que en su mayoría ya se dieron a conocer a través de un aviso de OPA, implementarán un modelo de trabajo, según le indican a El Deportivo, que busca “reordenar un club que solo sabe de números rojos” durante los últimos años.

Si bien aún ninguna medida se ha comunicado de manera oficial, el propio Pedro Pablo Larraín, hoy dentro de los mayores accionistas, anticipaba el modelo de negocio que tenía en mente. Lo hizo una vez que fracasó el primer intento de transacción, en octubre de 2020, cuando Carlos Heller señaló que no firmaría ningún documento si no se le confirmaba que representantes y dueños de clubes no estaban involucrados en la operación. El negocio consistía en realizar una fuerte inversión que contemplaba el pago de deudas y una inyección de capital de US$ 25 millones en cinco años –US$ 5 millones de los cuales se iban a invertir en el primer año–, además de potenciar el fútbol femenino y los cadetes del club.

La primera decisión fue comunicada en esa misma Oferta Pública de Adquisición que se dio a conocer este lunes: Cristián Aubert, el presidente de la U, desde la temporada pasada, seguirá al mando del club. De momento, su puesto no está en juego. Nadie lo toca. Este jueves, en la junta de accionistas de Azul Azul, que se realizará vía telemática, tampoco se prevén muchos cambios por los plazos que exige la ley para realizar las modificaciones.

A fin de mes, sin embargo, todos los directores que tomaban decisiones bajo el poder del 63% de acciones de Heller deberán dejar su cargo. José Luis Navarrete, Mario Conca, Gonzalo Rojas, Arturo Miranda, Rodrigo Goldberg y Sergio Vargas dirán adiós. Solo se mantendrán en sus puestos la familia Schapira, con los cupos de Daniel, hoy vicepresidente, y Eduardo. También continuarán los dos representantes de la casa de estudios, que hoy son Carolina Coppo y Andrés Weintraub, quienes ya se reunieron con el grupo de Inversores que asumirá el club.

De momento, la única decisión tomada desde la interna de los nuevos controladores es la salida de Rodrigo Goldberg y Sergio Vargas del club, quienes asumieron su cargo en abril de 2019. Más allá de que no continúen en la mesa directiva, tampoco seguirán en funciones de gerencia deportiva, como sí se pensó en algún momento. Los dos o al menos uno de ellos. Aubert, el timonel, y los nuevos dueños del club, no quieren que la figura de la gerencia deportiva recaiga en dos personas. No lo entienden, pues en ningún país del mundo se ve otro ejemplo. Y, según pudo averiguar El Deportivo, buscarán otro nombre de cara a los desafíos que se avecinan. No necesariamente será un exfutbolista.

Vargas, en conversación con El Deportivo, reconocía sus ganas de mostrar su proyecto. En su gestión con Goldberg, Superman reconocía haber disminuido considerablemente el valor de la planilla del primer equipo. Además, lograron subir el porcentaje de juveniles que participan hoy en el plantel del Chuncho. “Nosotros somos directores. Me imagino que cuando entren los nuevos directores, saldremos nosotros. Pero nosotros tenemos labores en el tema deportivo. Yo trabajaré hasta que me digan lo contrario”, comentaba Vargas en entrevista con El Deportivo. “El 2021 tenemos el 42% del fútbol formativo en el plantel. En el año 2022, ese porcentaje tendría que estar entre el 50% y el 60%. En 2019 el costo del plantel era casi nueve mil millones de pesos al año y en 2022 estará en menos de tres mil al año. Se bajó la edad, se subió el promedio de jugadores formados en casa y se bajaron los costos de la plantilla. Además somos competitivos”, decía sobre los logros durante su gestión.

22 de Abri del 2019/SANTIAGO En el Hotel Intercontinental, se realizará la Junta Ordinaria de Accionistas de Azul Azul, luego de esta la junta del Directorio.En la imagen Rodrigo Goldberg, José Luis Navarrete y Sergio Vargas. FOTO: RODRIGO SAENZ/AGENCIAUNO

En las otras gerencias no se proyectan grandes cambios. Ignacio Asenjo cuenta con la confianza para seguir como gerente general, mientras que Rodrigo Maureira seguirá como gerente de administración y finanzas. Hernán Saavedra, el gerente de operaciones, tampoco está dentro de los que saldrán. Lo que sí hoy pena en Universidad de Chile, dicen desde el sector del nuevo mando, es un reemplazante de Sebastián Iturriaga, en su condición de gerente comercial y ventas, quien hoy lidera el proyecto de la ANFP. Su puesto está vacante, pese a que sus labores las está cumpliendo Gabriela Gómez, subgerente comercial y ventas. La idea es darle un nuevo aire a la parte comercial, logrando amarrar contratos aún más potentes económicamente.

La idea, sin embargo, no es alterar el costo del club. En la actualidad, Azul Azul, en su planilla mensual, tiene un promedio de gastos en gerentes y ejecutivos que bordea los $ 5.762.060, mientras que entre profesionales y técnicos se desembolsa $4.189.841. En el área de operarios, ventas y administrativos se destinan $871.909 por funcionario, en promedio.

En lo deportivo, en tanto, no está previsto remover a Rafael Dudamel de su cargo, por ahora. Pese a la disconformidad que existe por el juego del equipo, buscar otro entrenador no es prioridad en la concesionaria. Lo que más se escucha desde el CDA es que habrá que tener paciencia, considerando la dificultad que radica en hacer este tipo de movimientos en cambios de propiedad.

La nueva U comienza a tomar forma. Los nuevos controladores, que a fines de mayo podrán hacer valer sus primeras decisiones, ya trabajan.