Carlos Heller: “Lo estoy meditando; tengo hasta el viernes”

Carlos Heller sigue sin tomar una decisión. Lo medita día y noche. Lo conversa con sus amigos y asesores. También con su familia. A ratos se ve convencido con una opción, pero luego vuelve a darle una vuelta y se frena en sus impulsos. No se convence de vender sus acciones en la U.

A Heller no le cuadra no conocer a los oferentes con nombre y apellido. Teme entregarle el club a representantes. Por primera vez, el empresario se refiere en público al proceso de venta que vive horas cruciales. “No voy a vender si no conozco al comprador. No me da confianza vender la U a alguien que no conozco”, dice el máximo accionista de Azul Azul a La Tercera. Pero pide calma. No descarta realizar la operación. “Lo sigo meditando; tengo hasta el viernes para tomar una decisión”.

Es que la oferta que tiene hace unos meses sobre la mesa para desprenderse del 63,07% que posee de las acciones de Azul Azul está a horas de vencer. Redwood Capital, el banco contratado para la ocasión, acordó con Inversiones Alpes, sociedad a través de la cual Heller participa en la concesionaria, poner como fecha máxima para la firma del contrato este viernes. La compra involucra más de 28 millones de acciones y pondría fin al ciclo de Heller en la U tras seis años como máxima cabeza.

Los oferentes, sin embargo, siguen sin presentarse de manera oficial. Y eso hace dudar a Heller. Sí se sabe que el empresario Michael Clark Varela aprovechó su dualidad de funciones como socio de Redwood Capital (asesor financiero de la venta) y como miembro del directorio de Sartor Finance Group (administradores del fondo de inversión que ofertó), para proponer a este último grupo financiero el negocio a fines del año pasado.

Desde ahí se armó un fondo privado denominado Azul Azul. Sartor aporta alrededor del 20% del dinero, mientras que del 80% restante, un poco más de la mitad será provisto por inversores estadounidenses y la otra parte por cinco empresarios chilenos, de los cuales cuatro son fanáticos de la U y el quinto un conocido hombre de negocios.

En el directorio que hoy comanda Cristián Aubert están a la espera de la decisión de Heller. Saben que varios de los directores actuales dejarían su sillón en caso de confirmarse el traspaso. Mario Conca, José Luis Navarrete, Arturo Miranda y Gonzalo Rojas abandonarían la mesa. Rodrigo Goldberg y Sergio Vargas, directores ejecutivos, también. Aubert, por su parte, cuenta con la aprobación de los inversores que buscan quedarse la U.

Andrés Weintraub ocupa un lugar entre los directores que representan a la casa de estudios. No esconde su preocupación. Se ha reunido con el rector Ennio Vivaldi para analizar una eventual salida de Heller: “Desde la Universidad estamos preocupados por el futuro del club si es que Carlos vende”, dice a La Tercera. "Sabemos que Carlos no venderá sus acciones a cualquier persona que no se identifique plenamente con los valores del Club. El club y la universidad comparten los mismos valores y eso lo tenemos bien claro. Hay una insignia y una historia que respetar. Esperamos que los nuevos accionistas, si llegan, sean tan hinchas como Carlos y que su único fin sea potenciar más a la U ", señala el ingeniero, académico e investigador chileno.