La nueva renuncia que salpica a la alcaldía y al estilo Sharp

Será o no estilo del Frente Amplio (FA) -exconglomerado del alcalde porteño-, pero cada evento que ocurre en la municipalidad de Valparaíso se riega con gran intensidad en las redes sociales.

Y así ocurrió iniciado este mes cuando la directora de Desarrollo Cultural, Isabella Monsó, decidió renunciar a su cargo y al proyecto de Alcaldía Ciudadana a través de una carta que se esparció por Twitter, gatillando bastantes opiniones contra el estilo de gobierno del timonel municipal, el ex Convergencia Social Jorge Sharp. Y este no es el primero de los escándalos mediáticos que él ocasiona o protagoniza desde que sorpresivamente arribó a este cargo en 2016.

La descarga de Monsó es dura. Acusa falta de planificación, coordinación, escasa vinculación con el proyecto que ella lideraba -”práctica de enviar asesores, que alternaban de modo constante”-, ausencia de comunicación, que culminan con una tácita acusación de misoginia. “El desamparo total en situaciones de acoso como las que sufrí por parte de Santiago Aguilar – a quien después incorporó como funcionario-, la dilación de denuncias de acoso laboral al equipo de la Dirección de Cultura, y sus interrupciones permanentes… sobre todo cuando hacía uso de mi turno de palabra para expresar discordancias: de ahí la sensación de instrumentalización cada vez que usted hacía mención a mi cargo como ejemplo de su política feminista”.

Culmina su misiva con una larga lista de proyectos que logró desarrollar en la Dirección, ”gran parte de los desafíos que nos habíamos propuesto”.

Desde la dirección de comunicaciones de la alcaldía la respuesta fue breve: “No nos corresponde pronunciarnos a la renuncia de una persona que hace más de un año no es encargada de la dirección. Por lo tanto, lo único que podemos decir es que le vaya bien en lo que emprenda”.

Efectivamente, Monsó estuvo este período con pre y postnatal, período que, según fuentes cercanas al alcalde, se le mantuvieron todas las condiciones laborales correspondientes, y su cargo fue ocupado por otra persona. De hecho, la exdirectora sostiene en su carta: “conformar un ambiente laboral agobiante, abundante en acosos y persecuciones que no mermaron mi deseo por continuar el trabajo, pero que hoy no se justifican ante la responsabilidad de criar a mi hijo”.

Cientos de casos

De acuerdo con una severa editorial de El Mercurio de Valparaíso esta renuncia sería la número cien que se advierte en este mandato de Sharp.

Hay varias dimisiones de cercanos como el alcalde nocturno, Juan Carlos González, la directora de Desarrollo Comunal, Romina Maragaño, y el encargado de Deportes, Cristián Alvárez. Ellos dejaron sus cargos en medio de denuncias de probidad. Las mismas que han salpicado a Tania Madariaga, directora de la Secretaría de Planificación Comunal. Se suman las 15 investigaciones sumarias hacia su equipo que no han avanzado demasiado.

Además existe una investigación de Contraloría a la Corporación Municipal de Valparaíso, que detectó que dos liceos obtuvieron ingresos por $500 millones por desarrollar actividades distintas a las escolares a través de talleres como coctelería, vestimentas, etc, por lo cual se acusó hasta de trabajo infantil. Sharp respondió a los cuestionamientos a través de redes sociales en una entrevista por Facebook Live que, según acotan los medios de la región, fue realizada por un periodista de la municipalidad. El alcalde solicitó la renuncia a la directora de la Corporación, quien la desestimó.

En esta escalada de situaciones no se puede dejar de mencionar lo sucedido en noviembre, cuando en menos de 24 horas de firmado el acuerdo transversal para emprender una nueva Constitución, el alcalde junto con 72 militantes de Convergencia Social abandonaron el partido y el Frente Amplio luego de que algunos de sus rostros firmaran el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución el 20 de noviembre.

Opinan su cercanos o ex

Poco a poco se ha ido desgranando su apoyo, también. El distanciamiento de Sharp con las propias fuerzas que lo llevaron a ganar la alcaldía tuvo como consecuencia que el próximo abril enfrente la competencia del concejal Claudio Reyes, quien es independiente y miembro del Pacto La Matriz, el que fue clave en su victoria. Además de él, también compiten los ex concejales Carlos Bannen (ChileVamos) y Marcelo Barraza (DC), además de Luis Schwaiger (Unión Patriótica) y la independiente Marcela Cortés.

“En Valparaíso cada vez vemos al alcalde más solo, levantando conflictos para victimizarse. Eso es todo lo contrario de lo que la ciudad requiere, y creo que eso le pasará la cuenta en lo electoral puesto que, hoy más que nunca, necesitamos de liderazgos positivos y dialogantes que tiendan puentes con otros” comenta el concejal Daniel Morales, quien como representante del Pacto La Matriz, era muy cercano a Sharp.

Hoy están distanciados. Secunda lo descrito en la carta de Monsó: “lo de la exdirectora no es una sorpresa en Valparaíso, es un patrón que se repite. Hay un caso muy bullado de acoso en el gabinete municipal cuyo sumario demoró 15 meses con una sanción irrisoria y cuya fiscal era una persona muy cercana al alcalde y otro caso en que el denunciante fue llevado hasta el Tribunal Constitucional”.

Y así también observa la presidenta de la Asociación de Funcionarios Municipales de esta comuna (Afumuval), Carolina Aránguiz, que trabaja en esta entidad hace 13 años y dirige una de las cinco asociaciones gremiales. Admitió el mal trato en diversos ámbitos. “Creímos que por ser de izquierda sería un alcalde pro trabajador, pero ha habido un daño que no se reparará. Los castigos tienen 1000% de diferencia: un colega por atrasos con 35 años de servicio, lo destituyeron ad portas de jubilar, mientras por el desfalco en Deportes que costó la salida de Maragaño, su generalísima, nunca se investigó ni se envió el caso a Fiscalía, que es una obligación”.

La dirigente lamenta que “no tenemos diálogo con el alcalde. Hasta yo me he visto afectada por el comportamiento misógino, no ha sido fácil y hay hostigamiento por pensar distinto de muchos de sus cercanos. Nunca se había visto la cantidad de denuncias, despidos y aún estamos a la espera del cierre de los sumarios involucrados en esta administración”, advierte recordando que el jefe de Jurídica, Nicolás Guzmán, dejó un tiempo su cargo para ir de precandidato a Viña del Mar.

De acuerdo a los concejales, en esta administración ha pagado 1.200 millones en juicios laborales ya que los tribunales han fallado a favor de los trabajadores.