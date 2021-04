La preocupación por Rincón que lleva al PS a encadenarse a la Comisión de Hacienda

Con la batalla presidencial como telón de fondo, la oposición sigue enmarañada por la comisión más relevante del Senado, la de Hacienda. Así lo evidenció el senador José Miguel Insulza este martes en una “once” a la que la presidenta del Senado, Yasna Provoste, invitó a los jefes de comité de la oposición tras la votación del cambio de las elecciones.

En esa oportunidad y frente a sus pares, el senador Insulza, en su calidad de jefe del comité PS, refrendó que esa tienda no cederá su cupo en esta instancia legislativa, pese a que el acuerdo político de 2018 indicaba que darían un paso al costado este año a favor de los independientes, específicamente de Alejandro Guillier. Ante ello, el ex candidato presidencial presentó un reclamo ante la comisión de ética que debería empezar a analizarse el próximo lunes.

Quienes estuvieron en la cita de los senadores de oposición el martes aseguran que en esa oportunidad quedó claro que uno de los elementos que más pesa en la decisión del PS de mantenerse en Hacienda a través del senador Carlos Montes es la intención de “estar encima” de los movimientos de la presidenta de la Comisión de Hacienda, senadora Ximena Rincón, actual candidata presidencial DC, quien podría competir en primarias con la abanderada presidencial PS, Paula Narváez.

“De manera muy técnica, desde el PS se planteó que esa plataforma desnivela la competencia regulada con la candidata del PS”, comenta un senador de oposición que conoció el tono de la discusión del martes.

Y así lo admiten sin micrófono en la bancada socialista: “Acá hay una desigualdad entre las candidaturas porque ella tiene una plataforma mayor”. Este punto cobra mayor relevancia cuando la aspirante de esa tienda, Paula Nárvaez, no logra despegar en su candidatura y su nivel de conocimiento sigue siendo bajo versus Rincón. Esta última, con el proyecto de clase media se ubicó en el primer plano de los medios de comunicación durante las negociaciones y la votación.

Insulza reconoce esa inquietud, pero desestima que él lo haya usado como argumento. “He recibido preocupaciones de algunos senadores en ese sentido, pero yo no he manifestado ninguna”, remarca porque señala que el acuerdo administrativo define cupos y son las propias bancadas las que evalúan a quién colocar en los cargos. “Esas son decisiones de ellos (la DC). No hay nada que impida que eso ocurra (que un candidato presidencial ocupe los cargos) no hay reglamento ni acuerdo sobre ello”.

Es más. Insulza acota que la titularidad de una comisión tan relevante y mediática como la de Hacienda tiene pros y contra: “Es evidente que una persona que aparece en un lado tan sensible como la comisión de Hacienda también debe adoptar soluciones y decidir cosas bastante complejas que pueden afectar su postulación. No es pura ganancia, por así decirlo”.

Cabe recordar que la llegada de Rincón a esta comisión ha provocado dudas también en Chile Vamos por la posición que podría adoptar frente al gobierno. “Lo conversamos informalmente. Estos acuerdos se toman al comienzo del periodo legislativo y de pronto se producen situaciones y se quieren hacer cambios, ajustes. En este caso efectivamente hay un interés de la bancada de mantener su lugar en la comisión con el senador Carlos Montes, entendemos que él ha hecho un aporte muy importante y este año es fundamental. Se está conversando con el comité de independientes y esperamos llegar a acuerdo”, añade Insulza.

Otro testigo de la reunión del martes asegura que en esa oportunidad, además, se hizo hincapié en que como Montes no va a la reelección, velará por el interés colectivo. Las mismas fuentes recuerdan que Provoste manifestó que en esta polémica no debe interferir la mesa del Senado y solicitó que ese tema lo solucionen los incumbentes pronto, para que no altere el desempeño de la unidad opositora.

Guillier apunta a Rincón

Guillier narra lo ocurrido sin pelos en la lengua, y dice que hace un mes, cuando correspondía el enroque, Insulza llamó a su jefe de gabinete Enrique Soler, a quien conoce desde la Cancillería: “Y literalmente le dijo que el PS quería tener una conversación conmigo porque había dos objeciones. Primero por qué hacía yo acuerdos con el PRO, y que era insostenible que en la comisión de Hacienda hubiesen dos candidatos populistas por Ximena Rincón y yo, lo dijo con nombre y apellido”.

Tras conocer esas objeciones, Guillier habló con Provoste, y sostiene que el PS moderó su justificación. “Ahí Insulza salió con un segundo argumento diciendo que los socialistas no podían estar fuera de la mesa de negociación con el gobierno”.

Ninguna de esas explicaciones lo convencen y critica que en el fondo los partidos grandes piden el voto y terminan aplastando a los más chicos: “Es muy fácil que los partidos grandes desconozcan los acuerdos y nos usen para votar las presidencias del Senado y en las comisiones, y después nos pasan la máquina por arriba”.

Por ello presentó una apelación ante la Comisión de Ética para que revise la solidez de los compromisos en esas negociaciones y el respeto a esos acuerdos. Se espera que el lunes den cuenta mientras está en suspenso qué hará el senador Insulza, que es uno de sus integrantes: “Espero que la comisión vea el caso y será su presidente el senador José García, quien es absolutamente respetable y querido en el Congreso, quien tomará la decisión. Yo aún espero que los socialistas honren su palabra, no conozco un precedente de que se haya hecho una desconocida de esta naturaleza. Es inaceptable que pretendan bloquear que uno converse con MEO”, remarca Guillier.