La rebelión de Djokovic que amenaza de nuevo el retorno del tenis

“Lamentablemente el positivo es de mi preparador físico, Juan Manuel Galván. Por el estrecho contacto que tuvimos la semana pasada en Miami, y el contacto que tuvo José Acasuso, mi entrenador, en el avión y compartiendo la habitación, por eso estamos los dos cumpliendo un aislamiento obligatorio de dos semanas. Los dos tests, los de José y el mío dieron negativo, estamos perfectos, no sentimos nada. Mi preparador físico está atravesando esta enfermedad de manera asintomática, pero lamentablemente el torneo me retiró”. Con esas palabras, el tenista argentino Guido Pella manifestaba anoche su pesar por no poder estar en el Masters 1.000 de Cincinnati, cuyo cuadro principal comienza el sábado, excepcionalmente en Nueva York, para dar forma a la burbuja sanitaria creada para que los jugadores pudiesen disputar este torneo y el US Open, justamente los dos eventos que dan inicio al regreso oficial del circuito ATP después de cinco meses de suspensión por la pandemia.

Al transandino también se le sumó el boliviano Hugo Dellien, quien trabaja con el mismo PF y también estuvo en contacto con él en Miami. Él también confirmó la noticia horas después y se mostró resignado a cumplir las indicaciones. “Es una dura decisión y hay que ponerle buena cara dentro de todo”, expresó. En los próximos días deberán someterse a nuevos exámenes para determinar su estado. Sin embargo, la decisión de las autoridades no solo dejaría a los jugadores fuera de Cincinnati, sino que los deja al filo de ser marginados del Abierto los Estados Unidos. “En teoría, el tiempo da para que podamos jugar el US Open. No es una decisión confirmada, dependiendo de los resultados, pero Dios quiera que podamos jugar el US Open”, expresó.

Michael Dowse, CEO de la USTA, el organismo rector del tenis estadounidense, se refirió a la situación. “En nuestra planificación y planificación de contingencia, esperábamos que esto sucediera. Como mencionamos, realizamos 1.400 pruebas. Matemáticamente se esperaba que hubiera un resultado positivo y más de uno. Nos anticipamos a esto y hemos puesto un protocolo muy específico en el lugar para evitar que esto se propague ampliamente”, sostuvo.

Frente a esta situación, según informa el diario español Marca, Novak Djokovic, número uno del mundo y presidente del Consejo de Jugadores de la ATP, se opone a la decisión de separar a Pella y Dellien y se abocó a la tarea de conseguir firmas y enviar una carta a la USTA para que reconsidere la medida. Tanto el serbio como varios sudamericanos y algunos locales se mostraron indignados por la medida, ya que, según el protocolo entregado por la organización a los tenistas, la descalificación se produciría en caso de que un jugador compartiera habitación con una persona que esté positiva, lo cual no es el caso de Pella y Dellien. No obstante, se ve muy improbable un cambio en la determinación, ya que además los jugadores ya fueron reemplazados en el cuadro.

A diferencia de sus colegas, Djokovic desistió participar en la burbuja de neoyorquina y prefirió arrendar una casa, pero pagando por seguridad las 24 horas, de acuerdo a las indicaciones de la USTA. “Estuve muy cerca de no venir. Había mucha incertidumbre, y creo que ahora mismo algunas cosas siguen sin estar claras del todo. Pero quiero jugar, por eso estoy aquí. Personalmente no me da miedo estar en una situación donde hay cierto riesgo para la salud. Si sintiese ese miedo, no estaría aquí. Soy muy cauteloso y respeto igual que todo el mundo las reglas impuestas. Pero la realidad es impredecible: cualquier cosa puede pasar, tanto dentro como fuera de la pista”, explicó en una entrevista al New York Times.

El balcánico ha estado en el centro de la polémica desde la organización del Adria Tour, un evento que no cumplió con las medidas suficientes de distanciamiento físico entre los jugadores y asistentes, lo que derivó en una serie de positivos, incluido el propio Nole. A pesar de eso, volvió a insistir en su postura: “Tratamos de organizar algo con la mejor de nuestras intenciones. Sí, hubo pasos que podríamos haber tomado de manera diferente, eso está claro, pero, ¿se me va a echar la culpa para siempre por cometer un error? OK, si es así lo aceptaré, porque ahora mismo es lo único que puedo hacer. Que sea justo o no, no lo sé, pero sé que nuestras intenciones eran justas y las correctas, y si tuviese la oportunidad de celebrar el Adria Tour, lo volvería a hacer”.

Alcatraz

Los jugadores se encuentran recluidos en dos hoteles, el Long Island Marriott y el Garden City, ambos a una hora de Manhattan y a 30 minutos de Flushing Meadows. Sin embargo, los jugadores tienen autorización solo para salir a entrenar o a disputar sus encuentros. Por el aislamiento, varios jugadores no dudan en calificar la burbuja del Marriott como “Alcatraz”, recordando la vieja e inexpugnable prisión ubicada en la isla del mismo nombre.

“A lo armado en Long Island lo llamamos el Proyecto Manhattan. No puedes ir a Manhattan, pero te traeremos Manhattan. Hay todo: hay un gimnasio, una sala para hacer recuperación, una sala de juegos, un simulador de golf, simulador de otros deportes, un enorme salón al aire libre, camiones de comida cada noche. Hay una buena vibra”, señaló Stacey Allaster, directora ejecutiva de la USTA, quien añadió: “El Long Island Marriott es 100% nuestro y hemos transformado esa propiedad para crear una experiencia excepcional”.

Los tenistas tienen muchas diversiones. Incluso, Christian Garin compartió algunas historias de Instagram jugando básquetbol en el salón de juegos del hotel. El chileno se alista para el debut y hasta ahora todos sus exámenes han salido negativos. Misma situación para Alexa Guarachi, quien tomará parte del cuadro de dobles del certamen.