La recomendación desoída del Consejo Consultivo de isapres en que establecía una cuota mínima de devolución

Poner en marcha la ley que viabiliza el fallo que ordena a las isapres aplicar la nueva Tabla Única de Factores (TUF) y devolver los cobros en exceso del pasado se intuía que no iba a ser tarea fácil. Por esta razón, el proyecto contemplaba la creación del Consejo Consultivo, encargado de revisar los planes de pago de cada aseguradora, los que ya están vigentes.

En concreto, son 701.517 las personas que recibirán una devolución y los montos fluctuarán entre los $400 y los $70 millones por persona. Además, estas devoluciones serán entregadas en un plazo máximo de 13 años, tiempo que se reduce para los mayores de 65 años a entre dos y cinco años.

El problema es que la comunicación de las formas de devolver los dineros ha desatado la molestia de varios usuarios debido a que las aseguradores les saldarán sus deudas en cuotas muy bajas durante el transcurso de más de una década. Esto incluso elevó el debate, generando roces entre el Ejecutivo y los parlamentarios.

Todo este caos, dicen en el entorno del propio Consejo Consultivo, fue hablado largamente por los cinco miembros -César Cárcamo, Paula Benavides, Claudio Sapelli, Patricio Fernández y Cristóbal Cuadrado-, quienes durante sus sesiones expresaron que cuotas tan bajas, como las de $400, podrían desatar el descontento de algunos usuarios. Por eso buscaron fórmulas para tratar de evitar esa situación.

Y es que tras ver que algunas isapres propusieron un pago mínimo por cuota, lo que permitiría acelerar el tiempo de pago y asegurar que las devoluciones mensuales sean más significativas, el grupo de expertos recomendó en agosto que todas las aseguradoras implementaran la misma medida.

Así, en cada uno de los informes en que hicieron sus observaciones a los planes propuestos por las isapres agregaron el siguiente párrafo: “Se recomienda que la Superintendencia de Salud autorice la posibilidad de establecer un monto mínimo de pago mensual de la deuda a los afiliados, para generar un proceso eficiente y que los beneficie”.

Sin embargo, la superintendencia encabezada, por Víctor Torres, explicó al grupo de expertos que esto no sería posible, ya que la ley corta solo estableció que las aseguradoras podían distribuir el pago durante 13 años, y que su rol se limitaba a aprobar o rechazar los planes propuestos. No obstante, algunas interpretaciones legales sostienen que la autoridad podría haber rechazado aquellos esquemas que no incluyeran un monto mínimo de pago.

Consultados por La Tercera, desde la Superintendencia de Salud aseguraron que no se referirían al tema. Eso sí, la tarde de este miércoles los integrantes de la comisión del Senado recibirán al superintendente Víctor Torres y ahí, dicen algunos miembros, le pedirán explicaciones por este tema.

El debate que se aproxima

Pese a los elevados montos que tendrán que devolver las aseguradoras -US$ 7,6 millones mensuales por los próximos 13 años-, para algunos afiliados esto, como se ha dicho, se tradujo en devoluciones que bordean menos de $1.000 mensuales, lo que generó molestia e incluso algunas voces han apuntado a una responsabilidad por parte del superintendente Torres, quien en una entrevista con Tele13 Radio sostuvo que se sintió sorprendido por las críticas que salieron y que “la discusión se generó o se ha tornado extraña”.

“Yo entiendo, empatizo y evidentemente que comprendo la molestia. Lo que me sorprende es que terminan personalizando esta situación en quien ha tenido que aplicar una ley, no en quien la creó ni tampoco quien originalmente planteó una idea determinada de cómo resolver. Todos somos parte de esta discusión, a nosotros nos pidieron insumos técnicos. Yo fui parte de esa conversación y no estoy rehuyendo”, comentó el superintendente.

Así se defendió respecto de las acusaciones, apelando al contexto en el que se dieron las discusiones en el Congreso. “No sé a qué se refieren con: esto no fue lo que se legisló”, respondió.

Con todo, los parlamentarios de la comisión exigirán una respuesta más concreta.

“Ya hemos podido corroborar que efectivamente, en agosto pasado, el Consejo Consultivo recomendó explícitamente a la superintendencia fijar un umbral mínimo de pago, cosa que al parecer se desoyó porque hoy, cuando tenemos notificaciones por 100 pesos al mes, constituye una provocación absurda e indignante para la ciudadanía. Lamento que no haya sido escuchado el Consejo Consultivo y también lamento que, teniendo mayor margen la autoridad, validó estas notificaciones que hoy día se conocen y que claramente constituyen un absurdo político y social viniendo de un gobierno de centroizquierda”, afirma el senador Juan Luis Castro (PS).

Su compañero de la comisión y senador UDI Sergio Gahona coincide en que “efectivamente el superintendente tiene la posibilidad de poder fijar algunos pisos mínimos de devolución. Hoy día lo vamos a escuchar en la Comisión de Salud y nos tendrá que explicar todo el detalle, cómo se hicieron los cálculos y cómo se aprobaron estos procedimientos de devolución”.