“La situación es brutal”: Providencia enviará partes empadronados a domicilios de clientes de comercio sexual en la comuna

Denuncias a través del número de seguridad ciudadana de Providencia, de la aplicación SoSafe y también por redes sociales comenzaron a ser recurrentes en los sectores de Parque Bustamente, Santa Isabel, Almirante Rivero y Almirante Grau. El tema que se repetía en cada alerta: el comercio sexual.

La situación se ha tornado crítica en el último tiempo. Así lo reconocieron los concejales de Providencia -de todos los sectores- y también la propia alcaldesa Evelyn Matthei en la última sesión municipal, cuando advirtió que para su administración es un tema que urge y en el que se deben tomar acciones. Una de ellas apunta a los “clientes” del comercio sexual. ¿La estrategia? Enviar partes empadronados a quienes se estacionen o detengan la marcha en los sectores antes mencionados.

En ese mismo concejo, Matthei planteó la idea. La iniciativa, dicen, salió de la ex subsecretaria de Prevención del Delito Katherine Martorell, quien asesora a la alcaldesa en temas de seguridad y ayudó a implementar el plan con el cual Providencia busca erradicar el comercio sexual.

Según el acta del concejo municipal de Providencia, la alcaldesa señaló allí que “lo único que da mejor resultado es prohibir el estacionamiento en toda esa zona y tener cámaras que puedan tomar fotografías de cuando se produce el encuentro entre las personas que ejercen la prostitución y los autos estacionados ahí y enviarlas a los domicilios con un parte de mal estacionamiento”.

Matthei reconoció que el enviar los partes a los domicilios puede ser “invasivo, complejo, y merece una conversación entre todos, pero se han buscado todo tipo de formas para ahuyentarlos. Desgraciadamente no pueden destinar dos o tres autos que estén estacionados ahí toda la noche”.

“La situación es brutal”

La jefa comunal agregó que entendía que podría afectarse la privacidad de las personas, “pero al mismo tiempo es obligación del municipio proteger a los vecinos que lo están pasando pésimo porque no solo son los gritos y las amenazas, hay excrementos, todo tipo de... La situación es brutal y, por tanto, hay que conversar”.

Las conversaciones se fueron dando hasta llegar a un consenso, pues todas las otras alternativas que se barajaron no estaban dando resultados. Rejas, lomos de toro y puntos fijos, no lograban disminuir el comercio sexual, ni menos los delitos asociados a ellos, como peleas callejeras y otro tipo de incivilidades.

Así, se decidió destinar un equipo integrado por guardias, carabineros y personal municipal, para hacer fiscalizaciones en estas calles, entre las 23.00 de la noche y las 04.00 de la mañana, con especial énfasis entre jueves y domingo.

Esta “cuadrilla” cuenta con una cámara y luces para llegar al lugar, tomar las fotografías y enviar los partes empadronados a quienes estén estacionados, por ejemplo, en Bustamante.

Marcela Ortiz, jefa del Departamento de Fiscalización y Operaciones de Providencia, explicó a La Tercera PM que “nosotros estamos enfocados en la recuperación del espacio público y dentro de eso, hicimos hartas reuniones con vecinos, donde se acogieron una serie de reclamos por el comercio sexual y luego de analizar distintas opciones, advertimos en esta facultad que nos entrega la ley de tránsito”.

Ortiz detalló que “acá no se está afectando la vida privada de la persona, sino que estamos sacando un parte porque en esa zona no se puede estacionar. Independiente de lo que haga o no la persona, entonces, usando esa facultad que nos entrega la ley se cursa la sanción. Ahora, si aplicar la norma genera la posibilidad de evitar una externalidad que afecta a los vecinos, bienvenido sea”.

En el municipio están conscientes de que el éxito de esta estrategia no es inmediato, pues hay días con más demanda que otros, y los vehículos municipales no logran cubrir toda la comuna, más con la contingencia delictual. Sin embargo, esperan, por fin, erradicar el comercio sexual que acecha a los vecinos de Bustamante.