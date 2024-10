La tirante relación de San Martín con Chile Vamos que complica sus intenciones de abrazar su gestión

“Yo creo que sería bueno si ella precisa quién no la apoyó, dejaría más claras las cosas”.

Con esas palabras la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, se refirió a las declaraciones de la alcaldesa electa de Las Condes y exmilitante del partido, Catalina San Martín, quien durante este lunes denunció “inacción” en Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) en medio de las investigaciones por irregularidades en el municipio bajo las gestiones de los alcaldes de la UDI, Joaquín Lavín y Daniela Peñaloza.

“Hubo gente que me apoyó sin duda, quiero hacer la aclaración y decir que hubo valientes que sí estuvieron por defender el trabajo que estaba haciendo, pero una frase que me quedó grabada fue: ¿Cómo le haces esto a Chile Vamos”, explicó San Martín este martes en conversación con Radio Universo.

El impase entre las previamente compañeras de partido se da en medio de las dudas de si la coalición se involucrará o no en la nueva administración. Las Condes ha sido uno de los municipios que se ha mantenido históricamente en manos del bloque y, por lo mismo, a algunos les cuesta verse lejos de la gestión.

Además, hay otro factor en consideración, para Chile Vamos y sobre todo para la UDI, la municipalidad se ha transformado en una caja de empleos para varios de sus militantes. Por lo mismo, no es raro que hasta el momento San Martín se esté mostrando más lejana a la idea de involucrar a los partidos.

“Me interesa tener una gestión de excelencia más allá de los partidos políticos. Hay una creencia de que los partidos políticos son necesarios y se llenan de personas porque pertenecen a los partidos y no porque tienen las capacidades técnicas para estar en un buen municipio. Mi plan es trabajar con los funcionarios que tenemos. Por supuesto revisar aquellos que no están realizando su trabajo, pero además quiero ir un poco más allá y en algunos cargos que son estratégicos y de confianza llamar a concursos públicos”, explicó en entrevista con La Tercera.

Por otra parte, al menos institucionalmente, desde Chile Vamos nunca existió un respaldo a la candidatura de San Martín y es más al interior de la coalición la mayoría estaba empujando por Marcela Cubillos. En ese contexto, para varios no solo es apresurado empezar a impulsar la opción de colaborar en el municipio, sino también -expresan- lo mejor es esperar que la exEvópoli los convoque.

Así lo dejo entrever Gloria Hutt durante el lunes, quien aseguró que San Martín “es una candidata independiente y Chile Vamos le ofreció el apoyo, pero ella misma hizo declaraciones en las que dijo que no tenía vinculación con los partidos. Así que separó aguas ella más que nosotros”.

Así, durante estos días las relaciones se han mantenido más bien lejanas. Desde las tres colectividades descartaron haber tenido contactos con San Martín y para algunos, reflejo de cómo se dará el vínculo con la alcaldesa electa es que ni siquiera miembros de su expartido la fueron a saludar el domingo.

En el sector, además, reconocen que las relaciones con la exconcejala no quedaron en el mejor pie. Y es que en octubre de 2023, San Martín decidió irse por la puerta de atrás, acusando que en parte de la coalición la estaban cuestionando por levantar auditorías en contra de la administración de Peñaloza. “Me pasa que he visto el tema del Cesfam no ha sido tan criticado o tan cuestionado por el sector de la centroderecha, como sí lo fue el caso de Sierra Bella en Santiago. Cuando el mismo contralor señala que el caso de Las Condes es más grave que el de Sierra Bella”, criticó en ese entonces en entrevista con La Tercera.

Evópoli dio libertad de acción a sus militantes para que respalden o no a Marcela Cubillos como candidata a alcaldesa por Las Condes.

En Renovación Nacional (RN), en todo caso, si bien reconocen que no han tenido contactos con San Martín, aseguran que si se requiere, estarán dispuestos a colaborar con su administración, pero esa conversación hasta el momento no se ha dado.

El caso de Evópoli es distinto. Según explican fuentes del partido, como exmilitante San Martín mantiene una buena relación con la directiva, especialmente con Gloria Hutt. Además, enfatizan que la colectividad de centro-derecha fue la única que se movilizó a su favor. Una primera señal vino cuando la comisión política del partido se pronunció para ratificar la libertad de acción en Las Condes.

Además, dicen, por debajo hubo varios militantes que desde un inicio le hicieron campaña. Entre ellos, el exministro de Hacienda, Ignacio Briones; y la exadministradora municipal de Providencia, Paulina Lobos.

En ese contexto, desde la directiva de Evópoli explican que no ven ningún impedimento para que Chile Vamos pueda colaborar en su gestión, sobre todo considerando que Las Condes es una comuna importante para el sector. En todo caso, recalcan que es importante que las cosas vayan avanzando, por lo que hasta el momento no han sostenido ninguna conversación con ella.

San Martín, por su parte, ayer reconoció que sí ha conversado con miembros de Evópoli. “He mantenido contacto con ellos, han sido muy amables. De otros partidos también me han llamado”, dijo en conversación con radio Biobío.