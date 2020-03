“Las Condes Rechaza”: Concejales de derecha se reúnen en plataforma para contrarrestar el ‘apruebo’ de Lavín

Hace dos semanas, un grupo de concejales de Las Condes empezaron a idear la forma de salir de un tema que les preocupaba. Y es que la ascendencia del alcalde de la comuna, Joaquín Lavín, y su opción por el ‘apruebo’ en el plebiscito de abril es tal en el electorado local y de derecha, que el ‘rechazo’ -que ellos defienden- se veía en desventaja.

La idea comenzó en boca de Patricio Bopp (UDI) y terminó de tomar forma hoy, cuando lanzaron una plataforma llamada “Las Condes Rechaza”, con un video grabado durante las últimas dos semanas en el que hacen un llamado a un rechazo “propositivo”. Éste es el primero de varios que serán compartidos y a los que se irán sumando distintas autoridades de la comuna. Finalmente, ocho de los diez concejales de la comuna dirigida por Lavín -es decir, todos los que militan o simpatizan con los partidos de Chile Vamos- participaron en el video, y se les sumaron tres de los diputados de la zona: Guillermo Ramírez (UDI), y las RN Karin Luck y Catalina del Real.

En el video, que tiene una duración de dos minutos, aparecen el grupo completo, dando a conocer por qué están por el Rechazo: entre ellos está Bopp (UDI), impulsor de la idea, junto al extimonel UDI Julio Dittborn, Carlos Larraín (RN), Martita Fresno (UDI), Cristián Velasco (UDI), Marcela Díaz (RN), Carolina Cotapos (UDI) y David Jankelevich (RN). Todos ellos aceptaron la iniciativa de Bopp y grabaron individualmente su parte de esta primera muestra de la campaña del ‘rechazo’ que impulsarán a través de las redes sociales.

Arriba, de izq a der: Carolina Cotapos, David Yankelevich, Martita Fresno, Carlos Larraín. Abajo: Cristián Velasco, Patricio Bopp, Julio Dittborn, Marcela Díaz.

La intención de la plataforma es hacer un llamado “a comprometer a que esta opción gane en el distrito, e invitar a otras comunas que puedan replicar este trabajo”, cuenta Bopp, junto con “hacer un trabajo de captar apoderados de mesa que puedan estar tanto en Las Condes como en otras comunas de Chile”. El concejal afirma que "respetamos que el alcalde Lavín esté por el ‘apruebo’, pero creemos que los electores principalmente en Las Condes están por el ‘rechazo’ y eso es lo que muestra el video, que de manera propositiva muestra este camino de cambio, interpretando mejor, creemos, nosotros a nuestros electores”, continúa Bopp.

Los concejales afirman respetar la posición del alcalde ante el plebiscito, pero aclaran que no comparten la misma y utilizarán el espacio que tienen para expresar su posición.

“Es muy potente que el alcalde de tu comuna dé una señal, entonces nosotros tenemos que contrarrestar eso y explicar por qué nosotros rechazamos. Él tiene todas las plataformas del mundo, está todo el día en el matinal, en la radio y ha hablado mil veces de por qué aprueba, nosotros no tenemos los mismos medios y queremos explicar por qué es bueno rechazar”, afirma Carolina Cotapos (UDI). Algo que también refrenda Martita Fresno (UDI): “El alcalde se ha manifestado públicamente con su opción del ‘apruebo’ y nosotros estamos por el ‘rechazo’, creímos necesario idear alguna manera de también hacer llegar la voz”.

El RN Carlos Larraín, hijo homónimo del extimonel de RN, es algo más duro. “Este video es para dar testimonio de que en el concejo de Las Condes hay concejales que no se han subido a la ola del ‘apruebo’, creen que el ‘rechazo’ le da más esperanza al país, que no apoyan a estos políticos que se quieren lavar las manos y acumular más poder por la vía de echar abajo la Constitución”, dice. Y agrega: “Estamos expresando estas posiciones, porque creemos que es una posición importante, no queremos que quede la impresión en Las Condes que los concejales electos estamos con el alcalde en este punto”.

La opción del exministro de estar por el ‘apruebo’ ha generado gran ruido al interior de la UDI, cuya directiva se encuentra complicada respecto del rol que el alcalde podría tener en la franja televisiva. Por otra parte, Las Condes es un bastión histórico de la centroderecha, donde históricamente dobló en diputados (cuando había binominal) y cuyos alcaldes siempre han sido de ese sector.

“Los partidos son los que mandan la franja, así que el partido será el que tiene que decidir si lleva el cupo, en este caso, que es un poco raro que Joaquín, que es la persona que está mejor ubicada en las encuestas para presidenciales para la UDI, le van a dar el cupo o no", opina Julio Dittborn, extimonel gremialista y participante de la plataforma.

La plataforma “Las Condes Rechaza” tendrá como puntos de difusión Instagram y Facebook y dará un pie a las opiniones de las autoridades de la comuna en el ámbito digital, pero con planes de realizar además actividades en primera persona a futuro.