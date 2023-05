“Es devastador que las cosas estén como están”: el duro análisis de Pablo Iglesias contra Boric y su gobierno tras el 7-M

El interés de Pablo Iglesias por Chile data de años, y lo ocurrido este domingo, cuando el Partido Republicano venció por un amplio margen tanto a la centroderecha como a la izquierda en las elecciones para los consejeros constitucionales en el nuevo proceso para la definición de una Carta Magna, fue de especial preocupación para el político izquierdista español, quien es fundador del partido Podemos y exvicepresidente de gobierno del país europeo, entre 2020 y 2021.

Este lunes, y a través de su programa de TV online llamado La Base, Iglesias presentó un análisis sobre la actualidad chilena posterior a las elecciones, en el que no solo criticó a la figura del líder republicano, José Antonio Kast, hecho que era esperable considerando los duros cruces entre ambos a través de redes sociales. También, y principalmente, dedicó el espacio a cuestionar la estrategia del gobierno del Presidente Gabriel Boric, aliados políticos en el plano internacional.

“Vamos a tener tiempo de analizar las causas de esta derrota, pero es devastador que menos de un año y medio después de la llegada del cambio a Chile, las cosas estén como están”, dijo el politólogo y presentador de La Base, programa que se transmite en su nuevo Canal Red Latinoamericana por YouTube, al inicio del capítulo dedicado a lo ocurrido este domingo.

“El estallido social de 2019 tuvo dos traducciones políticas: la Convención Constitucional, por una parte, y la elección de Gabriel Boric como presidente de Chile, por otro lado. Un año y medio después, ambos proyectos parecen estar más que tocados”, cerró en la introducción del capítulo.

Las críticas al oficialismo

Durante los poco más de 50 minutos de programa, el líder izquierdista español analizó junto al panel dos de los temas que más le interesan de la realidad chilena, al menos según lo demostrado durante los últimos años: el desempeño y la manera en que la izquierda criolla trabaja para llegar al poder, y la relación de esta con los medios masivos de comunicación.

“¿Cuál puede ser el significado de ese arco que se abre con la tragedia del 11 de septiembre de 1973 y se cierra con la calamitosa propuesta de refundar el país que presentó la Convención Constituyente? ¿Por qué se dice que el fracaso de la Convención tiene un carácter simbólico y estratégico tan fuerte como el de hace 50 años?”, abrió de manera retórica Iglesias.

Foto publicada por Irene Montero (a la izquierda) en su cuenta de Instagram el 27 de febrero del 2020, donde se ve a Pablo Iglesias, Montero (ministra de Igualdad y pareja de Iglesias) y al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

Con una analogía al microcuento del dinosaurio, del hondureño Augusto Monterroso, el politólogo inició su análisis del resultado del domingo –que luego reconocería que le producía tristeza– conectándolo con el estallido social y todo el proceso constitucional desarrollado desde 2019. “‘Cuando el hombre despertó, el dinosaurio seguía allí', dice el texto. “Su paráfrasis diría así: cuando Chile despertó, el dinosaurio seguía allí. Para algunos el dinosaurio es la memoria, terca, indoblegable, dolorosa. Para otros, es el golpe de 1973, inmenso, cíclico, recurrente. Y no faltan los que asimilan la sinécdoque con Pinochet, brutal y omnipresente. Pero el problema ya no es identificar la parte por el todo, sino tratar de entender lo que ocurrió una vez que Chile despertó”, agregó.

Tras una breve crítica a Kast –donde mostró un extracto de una entrevista en el matinal de CHV donde el líder republicano afirmó que no tenía que pedir perdón por haber apoyado el golpe militar de 1973, y el ahora presentador español lo calificó de “fascista” que “no se avergüenza de ello”–, la conversación pasó principalmente al desempeño de la izquierda y al rol del Presidente Boric en la derrota electoral.

Los medios y la izquierda

En el corazón del análisis de Iglesias está el rol de los medios, crítica omnipresente cuando se refiere tanto a la izquierda española como a la regional. Su reconocido interés por el tema mediático quedó patente en, por ejemplo, una de sus recientes visitas al país, cuando participó a finales de septiembre en el seminario “Medios de comunicación y conflicto político: interpretaciones, narrativas y acciones en contexto de crisis institucional”, organizado por la Universidad de Chile.

En la instancia, el politólogo se refirió a la necesidad de buscar una Ley de Medios, así como de plantear una propuesta de tres tercios, donde uno queda en manos de privados, otra de medios estatales y una tercera en comunitarios. Y el tema resurgió en su podcast.

La agenda de seguridad, que se ha tomado la discusión política y pública de Chile en los últimos meses, fue objeto de análisis del exvicepresidente español y fundador de Podemos, quien cree que en el discurso de Boric posterior a la derrota en las urnas de Unidad para Chile, el mandatario “revela que no pueden salir de ese marco, pero al mismo tiempo expresa que es perfectamente consciente de que esa agenda reaccionaria se ha impuesto a la agenda democrática que puso sobre la mesa el estallido social”.

Protestas en la Plaza Italia y alrededores por el tercer aniversario del comienzo del estallido social del 18 de octubre de 2019. Foto: Andrés Pérez

El compañero de Iglesias, el filólogo Manu Levin, se mostró de acuerdo con el planteamiento, y fue este quien tuvo las palabras más duras contra el mandatario chileno y su gobierno. Levin aseguró que la imagen “del presidente de Chile arrodillado en una misa tras el asesinato de un carabinero, o los discursos en los que intenta de alguna manera liderar una pulsión policial y autoritaria frente al problema de la inseguridad y la criminalidad, hablando de emprender una cruzada contra la delincuencia, son una buena demostración de la derrota de la agenda del gobierno y de la izquierda chilena, así como del triunfo de la agenda de la ultraderecha”.

“Así, pues difícilmente podía suceder algo distinto, creo yo, a lo que está sucediendo con un retroceso ideológico de la base electoral del gobierno y un avance reaccionario”, sumó.

Si bien Levin también tuvo espacio para matizar sobre el real problema de seguridad presente en el país, también culpó al gobierno y a su sector de no tomar cartas en el asunto. “Ojo, hay que decir que la inseguridad en Chile es un problema real, no es solo una construcción mediática. No como puede ser aquí, en España, donde los programas de televisión hablan mucho de esto, pero luego llegan los datos de criminalidad y están entre los más bajos del mundo, por suerte. Allí no es así, el problema existe y es más grave, no hay que perder eso de vista, pero si los medios de comunicación logran convertirlo prácticamente en el único tema que existe, que es lo que ha sucedido, y el gobierno se ve forzado a discutir de eso permanentemente, pues bueno, ahí tenemos los resultados”.

El Presidente Gabriel Boric, en un punto de prensa en La Moneda, tras la elección de este domingo. Foto: Agencia Uno

En la misma línea, agregó que “los compañeros en Chile son perfectamente conscientes de que ese era un tema muy desfavorable para ellos, pero yo creo que se ha constatado, una vez más, que el gobierno y la izquierda en Chile no tienen, y por desgracia, no han sido capaces de desarrollar en este tiempo, instrumentos ideológicos, culturales y mediáticos lo suficientemente potentes como para disputar la definición de los temas de conversación social y para contrarrestar esa agenda de inseguridad y delincuencia que siempre va a activar valores reaccionarios y autoritarios que son los de la derecha”.

Iglesias, que levantó su proyecto R(e)d a través de un crowdfunding a fines de 2022 sin limitarse a España, sino que apuntando también a América Latina, ha recaudado un poco más de 400.000 euros, traducidos en poco menos de 350 millones de pesos chilenos. Su cruzada no ha estado alejada de Podemos, considerando que la propia secretaria general del partido y ministra de Derechos Sociales de España, Ione Belarra, envió una carta a toda la militancia pidiendo su asistencia para financiar el proyecto comunicacional.

Los guiños hacia Latinoamérica también han estado presentes. “Ahí fuera hay miles de compañeras y compañeros que desde Latinoamérica siempre nos han mostrado su apoyo. Y ahora que los aires de cambio llegan al continente, queremos reforzar lazos, que nos sientan a su lado. Canal Red tiene la obligación de ser un canal global”, se lee en un mensaje promocional.

El Presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, se abraza con Pablo Iglesias después de firmar un acuerdo entre los dos partidos en el Parlamento español en Madrid, en diciembre de 2019. Foto: AP

Es más, en entrevista con Interferencia, cuando el proyecto aún se estaba levantando, Iglesias confirmó que, además de programas en España, se realizarían otros en Argentina, Uruguay, Perú, México y Chile. En nuestro país, la red cuenta con el trabajo de Marcos Ortiz, periodista y fundador de Ojo del Medio, dedicado al análisis mediático chileno. Ortiz, de hecho, formó parte del programa dedicado a las elecciones de este domingo como panelista invitado.

Fue en el debate con Ortiz, ya integrado a la mesa, que Iglesias criticó la ausencia en el gobierno izquierdista chileno de un trasvasije desde los “buenos portavoces” hacia un cambio en la “correlación de fuerzas mediáticas”, lo que es una equivocación, cree el politólogo.

“Tengo la sensación de que en muchos lugares la izquierda piensa que se puede hacer política sin cambiar la correlación mediática de fuerzas. Hay una cierta fascinación pensando que la habilidad de ciertos portavoces puede hacer ganar la pelea con el adversario”, planteó, haciendo directa alusión al diputado oficialista Gonzalo Winter.

“Sabéis que admiro mucho a Gonzalo Winter, me parece uno de vuestros mejores portavoces y sigo mucho sus intervenciones y es realmente habilidoso. Pero claro, si Gonzalo está discutiendo de inseguridad, da igual que haya pasado horas preparando argumentos y contraargumentos. Si el tema es la inseguridad y el conductor no va a salir de ese tema y los noticiarios no salen de ese tema, y además se apoya en una realidad en la que efectivamente no es un invento, no hay nada que hacer”, agregó.

Fue “un programa difícil de hacer, porque nos produce tristeza el resultado electoral de ayer (domingo)”, cerró el fundador de Podemos.