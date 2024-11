Las distintas versiones de cómo se enteró La Moneda sobre la denuncia en contra del Presidente

Si bien todas las miradas estaban en el Palacio de La Moneda y en el estudio jurídico de Jonatan Valenzuela, abogado del Presidente Gabriel Boric, debido a la denuncia por supuesto acoso sexual y difusión de imágenes privadas en contra del Jefe de Estado que fue dada a conocer la noche de este lunes; muy lejos de ambos lugares rondaba -en distintas fiscalías de la RM y regiones- una interrogante entre quienes están a cargo de investigar delitos: cómo se había logrado encontrar una denuncia que debería tener carácter de reservado.

En la primera comunicación de estos hechos, por escrito, enviada el lunes en la noche, el abogado Valenzuela sólo da cuenta de la fecha de ingreso de la denuncia y el tenor de la misma, además de contextualizar que la denunciante -hace más de 10 años-, acosó sistemáticamente a Boric enviándole más de 25 correos.

“Diez años después, la remitente de los correos presentó una denuncia sin fundamento alguno, contra el ya Presidente Gabriel Boric el 6 de septiembre de 2024. Desde julio de 2014 no existió ninguna clase de comunicación entre mi cliente y la remitente de esos correos. Mi representado jamás tuvo relación afectiva ni de amistad con ella y no han tenido comunicación desde julio de 2014″, se lee en el comunicado.

El abogado del presidente de la Republica Jonatan Valenzuela realiza punto de prensa tras las denuncia de acoso. Javier Salvo/Aton Chile

En seis párrafos no se detalla cómo La Moneda conoció de una investigación secreta, que además está desformalizada y en la que aún no ha existido una comunicación desde Fiscalía con el denunciado o su abogado. De hecho, fue el propio defensor del Presidente quien -tras asumir su representación el 8 de octubre pasado-, logró tener un primer contacto con la Fiscalía Regional de Magallanes en donde se tramita la causa.

“El 22 de octubre de 2024, en Punta Arenas, hice entrega de todos los correos enviados a Gabriel Boric para demostrar la falsedad de los hechos denunciados y dar cuenta del acoso sufrido por mi representado al fiscal a cargo de la investigación, Cristián Crisosto Rifo”, explicó el abogado del Mandatario.

“Un equipo de presidencia”

Consultada la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, por esta interrogante, aseguró en el punto de prensa de este martes que fueron “los equipos de Presidencia” quienes “pesquisaron” la causa.

“Esto se hace en todos los gobiernos, en todo caso, que se hacen como pesquisas y revisiones recurrentes de información que es pública y que pueda tener alguna relevancia”, sostuvo.

Junto con esto, aseguró que “no hubo ningún aviso o notificación por parte del Ministerio Público. Esto fue, insisto, encontrado por una pesquisa de los equipos de Presidencia, que son periódicas, y la denuncia era inespecífica cuando se encontró hasta que se pudo conocer el contenido en detalle de la denuncia el día 24 de septiembre recién.

En esa línea, algunos fiscales plantearon a La Tercera que es imposible para un ciudadano común enterarse de una denuncia en su contra si esta -como es el caso-, se hizo ante el Ministerio Público y no ha existido alguna diligencia que ponga sobre alerta al imputado o sus abogados.

La ministra Camila Vallejo realiza una vocería en La Moneda por la denuncia contra el Presidente Gabriel Boric. Foto: Dragomir Yankovic / Aton Chile.

No se puede “salir a pescar”

Esta postura, la comparte la abogada penalista Catherine Latroph, quien sostiene que en la página “Mifiscalía.cl” aunque ella entre con el RUT y la clave única de un cliente “sólo puedo ver aquellas causas en que la persona es víctima”. La profesional tiene más de 500 causas a las que le hace seguimiento y asegura que nunca se ha enterado de forma fortuita de una causa contra su cliente, siempre ha sido por canales formales y para ello debe acreditarse como abogada de ese cliente.

Agrega que en la sección particular para abogados, sí puede hacer seguimiento a causas, “pero para eso yo antes debo acreditar en esa tramitación que voy a ser la abogada y luego de eso aparecerá también en mi portal el RUC de esa investigación. No hay manera de que alguien saliendo a pescar pueda encontrar una denuncia en su contra, a menos que ya la fiscalía lo haya contactado para declarar, por ejemplo”.

Otro fiscal va más allá y explica que la única forma que una persona se entere de un caso, sin que antes la fiscalía lo haya citado, es través del Portal del Poder Judicial. Pero para eso, tiene que haber alguna actuación ante un tribunal.

“Puede ser una querella, que entiendo no es el caso, o una medida intrusiva para la que se necesitan autorizaciones de jueces que, también entiendo, no es el caso. Además por la naturaleza del delito denunciado, debería tener tramitación reservada en dicho portal del Poder Judicial, por lo que aún así no se vería”, aseguró la misma fuente.

El portal de causas de la Fiscalía en que abogados y usuarios pueden acceder con el RUT y clave única.

¿Se investigará el cómo se conoció la denuncia?

Otro investigador de larga trayectoria, sostiene que la única fórmula para alertarse de un caso así sería que algún funcionario o fiscal ingresara el RUT del Jefe de Estado y “saltara” la denuncia. “También puede ser a través de una VPN, pero ahí es fácil rastrear si alguien del Ministerio Público prestó sus claves, lo que además de ser irregular podría ser delito”, explicó.

Quienes conocen de cómo La Moneda se enteró de esta denuncia, sin los detalles que Valenzuela obtuvo después por canales formales ante el fiscal del caso, aseguran que fue a través de un exabogado del Presidente Boric -que tenía patrocinio y poder en otras causas del pasado que afectaron a Boric-, a quien le apareció el RUC de la denuncia en el Sistema de Información y Atención de Usuarios, (SIAU).

Sin embargo, esta última versión se controvierte con lo expresado durante esta jornada por la portavoz.

Al interior del Ministerio Público, ya existen voces que esto se deberá investigar, principalmente por dar una señal de transparencia a la ciudadanía y porque ningún ciudadano, tampoco el Presidente de la República, puede acceder a información calificada como secreta por la Fiscalía antes que se realicen las diligencias públicas correspondientes.