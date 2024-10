Las frases (y decisiones) que debilitaron la promesa del gobierno feminista de Gabriel Boric

“Un gobierno feminista se construye con y para las mujeres”. El 8 de marzo de 2022, en el Día Internacional de la Mujer, el entonces Presidente electo Gabriel Boric adelantaba uno de los sellos más importantes que buscaría instalar en su administración, que comenzó tres días después. Hoy esa promesa, sin embargo, está en entredicho, según temen en el propio oficialismo.

La denuncia por violación presentada en contra del hoy exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve -suspendido de su militancia en el Partido Socialista- generó una ola de recriminaciones al interior de la propia alianza de gobierno por haber puesto en jaque ese compromiso de campaña. En particular, por haber esperado dos días con la autoridad en el cargo luego de enterarse de la acusación en su contra, y por permitirle defenderse -y asegurar no haber cometido un delito- en un punto de prensa en La Moneda.

Pero eso no es todo. Desde que el caso estalló, varios personeros del oficialismo han emitido declaraciones que han sido cuestionadas por organizaciones feministas y dirigentes de la misma alianza, quienes consideran que se ha vulnerado a la denunciante.

Sin ir más lejos, ayer por la tarde la Coordinadora Feminista 8M publicó un comunicado en que señalaron que “el gobierno, los medios de comunicación, la oposición y gran parte de la opinión pública han abordado este caso de la peor manera”. La publicación incluso fue compartida por la exministra del Interior Izkia Siches, quien integró el gabinete del Presidente Gabriel Boric hasta septiembre de 2022.

“Si se dice que es un gobierno feminista, ese enfoque tiene que existir en estas situaciones”, reclamó la jefa de bancada de los diputados PPD e independientes, Camila Musante, en entrevista con Radio U. de Chile.

Una de las frases más cuestionadas la emitió el Presidente Boric, en el extenso punto de prensa que protagonizó el viernes de la semana pasada. En esa instancia, el Mandatario señaló que “si hay alguien que bebe más de la cuenta, si hay alguien que... O sea, eso es una responsabilidad propia. Y las condiciones... Bueno, eso tendrá que ser parte de la investigación”.

Otro de los episodios más bullados ocurrió ayer, en las pantallas de Mega, cuando la ministra Antonia Orellana (Mujer) fue consultada por el principio de creer en las víctimas en casos de agresiones sexuales, que en el pasado promovió energéticamente el Frente Amplio. Ante ese cuestionamiento, la secretaria de Estado respondió que “no estamos hablando de un portero de un servicio público”.

Aunque ella aclaró el contexto de sus palabras, la frase fue ampliamente criticada por la oposición. “Qué injustas y dolorosas las palabras de la ministra Orellana. Hay miles de chilenos que se sacan la mugre todos los días en diferentes profesiones y oficios. Ellos tienen el mismo derecho a la justicia que un subsecretario y un ministro”, publicó en X José Antonio Kast.

En gobiernos anteriores hubo secretarios y subsecretarios de Estado que dejaron sus cargos luego de emitir frases que fueron consideradas desafortunadas. Ocurrió con Gerardo Varela, quien salió del gabinete de Sebastián Piñera unos meses después de afirmar que sus hijos necesitaban más de tres condones porque son unos “campeones” y de proponer que los problemas de infraestructura de los colegios sean financiados con bingos. O Luis Castillo, quien dejó su cargo como subsecretario de Redes Asistenciales tras insinuar que la población hace vida social en los consultorios.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, también fue cuestionada. En su caso, por señalar el lunes que “ella (quien denunció a Monsalve) está protegida, recibirá apoyo y no será sancionada por atreverse a denunciar”.

Este tipo de frases no solo provinieron de La Moneda. En un podcast, el diputado Gonzalo Winter (Frente Amplio) señaló que “que haya una denuncia por un determinado delito, es poco. Es poca información. Tienes que saber algo de la denuncia para saber cómo actuar. La verdad es que con lo que tenía el Presidente, me parece que era poco lo que se podía hacer. Y que durante la única jornada laboral que hay, si no me equivoco, entre la renuncia y que se entera de la renuncia, se recaban los hechos y está fuera del cargo en la jornada siguiente”.

La presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba, fue un paso más allá y afirmó a la salida del comité político ampliado de este lunes que “yo no estoy disponible a condenar a un hombre solo por el hecho de ser un hombre. Aquí, a lo mejor, hay dos víctimas. A lo mejor hay un vuelco también en los escenarios que se están estudiando y bueno, hay que tener respeto, cuidado, cuidar a la víctima por cierto, pero no cerrarse a que esto tal como en el caso de Catrillanca tenga un vuelco”.

“No es bueno especular en tanto hoy día están las instituciones investigando, sobre todo tenemos que considerar lo que es la revictimización”, le respondió la presidenta del PS, la senadora Paulina Vodanovic.

Por su parte, el secretario general del PS, Camilo Escalona, dijo en CNN que “no quiero decir que esto es una operación de la derecha. Si hay la operación que sea, o lo que haya ocurrido, eso le corresponderá a la justicia establecerlo. En todos los casos. A la justicia le corresponde establecer lo acontecido”.

Desde el mismo partido, el senador José Miguel Insulza dijo en conversación con 24 Horas de TVN que “se ha sobredimensionado absolutamente esto (...). Todo el mundo habla hasta de los detalles, se ha filtrado el nombre de esta señorita (...). Todo el mundo lo comenta y circula por redes sociales y no se habla de otra cosa, no se habla de otra cosa. En ese sentido, yo digo: ¿por qué no esperamos a que funcione el sistema?”.