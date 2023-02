Las gestiones de Codina para presidir RN

Un despliegue por regiones es el que está planificando el alcalde de Puente Alto, Germán Codina (RN), en medio del escenario de las elecciones internas de Renovación Nacional que serían eventualmente a mediados de este año. Para nadie es un misterio que el jefe comunal tiene interés en competir, luego de que se acabe su tercer periodo como edil y no se pueda reelegir por el límite a las reelecciones.

A solo meses de que ocurran -y en un escenario en que la mesa busca postergar en seis meses las elecciones- la carrera está desatada en la colectividad presidida por el senador Francisco Chahuán y el secretario general Diego Schalper, quienes buscan reelegirse. Hasta ahora el panorama no está totalmente definido, pues varios de los interesados siguen en conversaciones por ver finalmente qué lista armar. Un escenario que podría desembocar en comicios a varias bandas, lo que rompería la tradición de que suelan ser elecciones con solo dos listas competitivas.

En el caso de Codina, son varios quienes tienen interés en que compita, especialmente considerando que marca en las encuestas como el cuarto personero político mejor evaluado. De ahí que el jefe comunal esté planeando un despliegue por el tema. Hace poco estuvo en Talca visitando a la militancia, instancia en que abordó el tema. Quienes trabajan con él dicen que los dirigentes de base le piden que asuma el desafío de presidir la tienda de Antonio Varas y le recalcan que, en esta ocasión, es el momento de los alcaldes. Además, las mismas fuentes afirman que podría intentar competir promoviendo su mensaje de la necesidad de acercar la política a la gente.

Es en esa línea, Codina ha sostenido diálogos con distintos parlamentarios para buscar sus apoyos para una eventual interna. En eso ha contado con el respaldo de sus brazos derechos en RN: el exalcalde José Miguel Arellano y la exministra Karla Rubilar.

Pero el panorama es aún más complicado, pues la disidencia a la actual mesa no tiene cerrado un apoyo al alcalde de Puente Alto. Es en ese mapa de RN que también juega un rol la nueva alianza conformada por las senadoras Paulina Núñez y María José Gatica.

Ambas se han acercado durante el último tiempo para hacer acciones políticas en conjunto, y han emitido duras críticas a la directiva. Núñez, por ejemplo, acusó a la mesa de Chahuán de reaccionar “tardíamente” en la investigación de irregularidades en la municipalidad de Vitacura que salpica a RN debido a la investigación en contra del exalcalde Raúl Torrealba, quien fue militante histórico del partido. Gatica, por su parte, en el pasado consejo general de la colectividad, fue con una polera que decía “no virar a la izquierda” criticando a la mesa por hacer pactos con el oficialismo.

Las dos tienen interés en participar de una directiva, y hasta ahora, no han definido en qué rol. En la colectividad algunos transmiten que Núñez y Gatica tienen interés en ser presidenta. Mientras que otras fuentes sostienen que esas aspiraciones son una estrategia para posteriormente negociar algún cupo en la mesa.

Quienes promueven la opción de Núñez sostienen que Codina tiene aspiraciones en presidir RN solo con el objetivo de posicionar una candidatura a La Moneda. En ese escenario, según las mismas versiones, dicen que la senadora le ha transmitido que no le conviene, pues históricamente a los presidentes de partidos les va mal en evaluación en las encuestas.

A ese panorama también se suma la incógnita de qué hará el excandidato presidencial y expresidente del partido Mario Desbordes. En su entorno comentan que la idea de él es poder armar una lista encabezada por Núñez, Gatica, Codina o el exalcalde de Santiago Felipe Alessandri.

Las mismas fuentes, en todo caso, afirman que no descarta armar una lista propia liderada por él, para lo que contaría con el apoyo de dirigentes de Santiago. Esto, dicen, debido a que Desbordes considera que algunos dirigentes de la disidencia han sido “pasivos” a la hora de cuestionar las intenciones de la mesa de postergar los comicios internos.

Mientras que hay otros grupos que también presionan por participación, como la creación de un movimiento “RN de todos” del comisionado Víctor Blanco, quien busca modernizar al partido reformando los estatutos y profundizando en democracia interna. Una iniciativa que también podría competir en la interna.

Así, quienes apuestan a desbancar a Chahuán y a Schalper les preocupa que la próxima elección interna sea a “muchas bandas” y que eso pueda provocar una dispersión de votos que termine favoreciendo a la actual directiva.

Otro factor que se comenta es cómo podrían afrontar los comicios Chahuán y Schalper. La dupla “Cha-Scha”, como les dicen algunos dentro del partido, han tenido algunos roces internos a la hora de tomar decisiones y en la conducción de RN. A eso además se suma que en el entorno de Chahuán algunos consideran que Schalper ha tenido mayor protagonismo.

Por esa razón, en la disidencia hay quienes creen que en esta ocasión podrían ir separados. Así, en la colectividad algunos sospechan que Chahuán podría negociar con Núñez una lista de consenso, mientras que otros piensan que Schalper podría intentar saltar hacia la presidencia acompañado de algún candidato a secretario general. Un escenario que, en todo caso, no ha sido confirmado por la actual mesa.

De todas formas, todavía no está definida la fecha de las elecciones internas y no se ha zanjado el debate de si se postergarán o no.