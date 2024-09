Las gestiones de la DC para evitar que el expresidente Eduardo Frei llegue al tribunal supremo

El viernes por la tarde se reunió el consejo nacional de la Democracia Cristiana en la sede del partido, en el centro de Santiago. El objetivo central del encuentro era abordar los detalles de la campaña que prepara la colectividad de cara a las elecciones de octubre de este año. Sin embargo, entre pasillos, los militantes hicieron ver otra preocupación.

Luego de que el jueves de la semana pasada La Tercera diera a conocer que dos militantes DC -Rodolfo Seguel y Juan Manuel Sepúlveda- solicitaron al tribunal supremo del partido que se pronuncie por el comportamiento del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien apoyó a un candidato independiente fuera de pacto en Osorno, el consejo de la colectividad abordó el tema.

En concreto, la semana pasada el exmandatario participó en una actividad de campaña del candidato independiente por la alcaldía de Osorno Jaime Bertín. Esto irritó a la colectividad, en consideración de que el candidato del pacto Contigo Chile Mejor ahí es el actual jefe comunal, Emeterio Carrillo, militante DC.

En la instancia, el presidente regional Metropolitano del partido, Rodrigo Albornoz, hizo ver que Seguel comete la misma falta que el exmandatario, puesto que ha respaldado la candidatura de su hijo, Rodrigo Seguel, quien compite por un cupo del concejo municipal de Pedro Aguirre Cerda a través del pacto de los liberales y los regionalistas verdes.

Pero eso no es todo. El consejero nacional Marcial Silva, quien vive en Osorno, expuso ante sus pares el viernes su negativa ante la posibilidad de llevar a Frei al tribunal supremo. “Solicité al consejo nacional, y a quienes conocieran al camarada Rodolfo Seguel, que no es procedente llevarlo al tribunal supremo del partido. No consideramos eso”, dijo a este medio. Además, confirmó que también se acercó al presidente nacional del partido, el diputado Alberto Undurraga, para instarlo a hablar con el dirigente y evitar que el exmandatario sea sancionado.

Entre quienes coinciden con Silva destacan que Carrillo no ha solicitado acciones disciplinarias en contra de Frei. Es más, según cuentan en el partido, el expresidente incluso se mostró dispuesto a tomarse fotos junto al candidato de la DC, pero finalmente eso no se concretó.

En todo caso, consultado por este medio, Seguel descartó que por ahora se hayan acercado a hablar con él desde la directiva o el consejo nacional del partido.

En el partido hay preocupación porque este asunto termine por perjudicarlos en los comicios de octubre. Y es que reconocen que para la ciudadanía podría resultar poco atractivo votar por un partido con pleitos internos, especialmente si involucran a un expresidente.

Desde el entorno de Frei sostienen que su apoyo a Bertín responde a que él fue el alcalde con el que trabajó durante su periodo como senador por Los Ríos. Además, sugieren que su trayectoria le permite tomar decisiones con libertad y respaldar a quienes estime.