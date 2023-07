Las lecciones para Kast y el Partido Republicano tras la derrota de Vox en España

“Este 23 de julio España decide. Deben decidir si apoyan un gobierno liderado por el populismo y la ideología de la extrema izquierda, que han traído miseria no solamente al pueblo español, sino que a gran parte de los países de nuestra gran Iberoamérica, o bien deciden apoyar un proyecto político que fortalecerá la democracia, que trabajará por tener un gobierno austero, más eficiente y eficaz (...) Acompañamos desde Chile el trabajo que ha realizado Santiago Abascal y Vox en contra del modelo totalitario que busca perpetuar la izquierda radical”.

Ese fue el mensaje de apoyo que en un video difundió a mediados de julio el líder del Partido Republicano, el excandidato presidencial, José Antonio Kast, para dar su apoyo a su referente español. Pero el resultado no fue bueno para Vox ayer, pues en los comicios generales realizados este domingo fue ampliamente derrotado al obtener solamente 33 escaños en el Congreso de los Diputados.

Y si bien se consolidó como la tercera fuera política, fue ampliamente superado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que sacó 122 cupos, y por el Partido Popular (PP), que obtuvo 136. Vox además redujo su representación en 19 escaños respecto de los resultados en los comicios de 2019.

La victoria del PP -partido símil de lo que es Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) en Chile- fue visto como un triunfo de la centroderecha por sobre la derecha más dura. En Chile justamente la estrategia de los republicanos ha sido enfrentar a Chile Vamos quitándoles votos de su propio sector.

De ahí que varios vieron con atención la derrota de Vox, a la que se suma el la derrota del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro -otro referente de la tienda-, a finales de octubre del año pasado. “Hay que analizarlo y conversarlo”, dice el diputado Stephan Schubert del comité del Partido Republicano y representante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja.

“Es relevante, pero tampoco cada fenómeno de cada país es decidor respecto de otro. Sí podría marcar algo, podemos hacer un análisis. Pero la realidad del gobierno en España no es igual a la realidad de acá. Es un antecedente a considerar, pero no es gravitante. Podríamos perfectamente tener una corriente de centro y de izquierda en Europa y aquí virar hacia la derecha”, agrega Schubert.

En el Partido Republicano algunos atribuyeron la derrota de Vox a que en España primó la estrategia del “voto útil”, de aquellos que promovieron el apoyo al PP para lograr sacar a Pedro Sánchez (PSOE) del poder.

El diputado José Carlos Meza dice que “las campañas tanto del PSOE como del PP se centraron en hablar de Vox”, y añade que “la gran lección que podemos sacar para Chile es que la campaña del voto útil terminó siendo inútil para derrotar a la izquierda, porque el PP se dedicó a hablar de Vox y no de lo mal que le hacía el PSOE a España, del pésimo gobierno de Sánchez”.

En esa línea, Meza recalca que el PP debe entender que “el adversario no es Vox, sino que el socialismo”.

Las lecciones para Kast y el Partido Republicano de las elecciones en España

En republicanos analizan que en la pasada elección presidencial también Chile Vamos intentó ocupar la estrategia del “voto útil”, cuando se llamaba a votar por el candidato presidencial Sebastián Sichel, en vez de Kast.

Desde el Senado, el integrante republicano de la Comisión de Relaciones Exteriores, Rojo Edwards, dice que “la preocupación del resultado es que como sector no se logró la mayoría para ser gobierno”.

De todas maneras en el partido dicen que sería un error tomar las elecciones en España como base para un cambio de estrategia, sino que los republicanos deben seguir en la misma línea que han estado hasta ahora, y que los llevó a conseguir la mayoría del Consejo Constitucional en la pasada elección

El subjefe de bancada, Agustín Romero, recalca que “Vox no puede bajar los brazos. Las ideas de libertad no han perdido vigencia por el desafío electoral que haya. Nuestras ideas son permanentes, nosotros defendemos convicciones y no estrategias electorales. La experiencia que hay que sacar de todo esto, es que hay que hablarle a la gente y decir las cosas como son”.

En tanto, el éxito del PP podría ser valorizado por Chile Vamos, que ha buscado cómo enfrentar a los republicanos intentando replicar el modelo español.