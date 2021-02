Los candidatos que quieren llevar la discusión migratoria al Palacio Pereira

Tres de los candidatos a constituyentes que tienen la migración como elemento central de sus campañas son migrantes, de esos, dos fueron nombrados por la Coordinadora Nacional Migrante. El resto se trata de candidatos chilenos que también buscan incorporar el tema migratorio en la convención.

El jueves 11 de febrero el Servicio Electoral (Servel) publicó el padrón definitivo para las elecciones del 11 de abril. Según un documento enviado por el Servel a La Tercera PM hay 414.921 extranjeros habilitados para votar en Chile. De todos ellos, las nacionalidades que encabezan la lista para sufragar son Perú, Colombia, Bolivia y Argentina.

Sin embargo, los inmigrantes también han vivido trabas en el proceso constituyente: por una interpretación del concepto de ciudadanía emitida por el Servel, se les impidió a extranjeros sufragantes que pudieran patrocinar candidaturas constituyentes de independientes.

Por otra parte, durante estos días se vive una crisis migratoria al norte del país, donde llegaron cerca de 1.800 inmigrantes a Colchane. La mayoría duerme a la intemperie, donde la temperatura puede bajar hasta los -10 grados. A pie y en bus, adultos, niños y adultos mayores llegaron al país buscando una oportunidad. Sin embargo, el miércoles 10 de febrero el gobierno devolvió a 138 inmigrantes a sus respectivos países, por ingresar por pasos no habilitados. Mientras, los candidatos constituyentes iniciaban sus campañas ese mismo día.

Hay visiones distintas en los candidatos migrantes y personas que han trabajado de cerca con la temática migrante. Algunos plantean que se debe cambiar la mirada de la migración, de represiva a colaborativa. Entre sus lineamientos, está asegurar los derechos básicos como salud, seguridad social y educación bajo el lema “ningún ser humano es ilegal”.

Otros candidatos no están de acuerdo con que les entreguen todos los beneficios estatales a los inmigrantes al llegar a suelo chileno. En ese sentido, promueven la creación de un Estado que sea soberano y tajante, al momento de decidir quién ingresa, permanece y sale del país. A continuación, los candidatos que buscan posicionar la migración como un lineamiento que debe ser discutido en la Constitución.

Independientes: ningún ser humano es ilegal

Daniel Trujillo es periodista y creó “Aquí en Santiago”, medio en el cual ofrecían información que sirviera a los migrantes para su mejor adaptación en Chile. “Por ejemplo, hicimos una guía relacionada con derechos de salud”, relata Daniel. Hoy se presenta como independiente en la Lista del Pueblo por el distrito 8 (Estación Central-Maipú).

En palabras de Daniel, la Constitución es la base que guiará las leyes. Frente a la crisis humanitaria en Colchane, afirma que en la futura Carta Constitucional se debe cambiar el enfoque que hay para abordar la migración: “Cuando tienes una política represiva y de control, estás siempre al borde de violar un derecho humano, que es la migración. Esta política de control fronterizo va en contra de una mirada de colaboración”.

Dos candidaturas surgieron desde la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, siendo electos tras una asamblea. Una de ellas es la de Catalina Bosch, psicóloga cubana que reside en Chile desde 1992 y que busca ser la voz de los grupos migrantes en el distrito 9 (Quinta Normal-Independencia).

Además de ser parte de la Coordinadora, Catalina dedica gran parte de su vida a realizar relatorías en migración y ayudar a otros extranjeros recién llegados a adaptarse al país. ¿Su lista? Movimientos Plurinacionales e Independientes, donde va con otros cinco compañeros por la misma zona.

Si llega hasta la convención, Catalina buscará que se consagre el derecho a migrar “para sentar las bases para legislar sobre otros temas”. Da el ejemplo de hacer proyectos acerca de la reunificación familiar. “Para que extranjeros que tengan hijos chilenos accedan a vías expeditas de regularización, incluso de nacionalización si cumplen con los requisitos”.

La otra propuesta constituyente que emerge desde la Coordinadora es la de Manuel Hidalgo, economista y sindicalista peruano. En 1971, Hidalgo llegó a Chile para quedarse, y para la próxima elección constituyente buscará ganar un escaño para representar a las distintas nacionalidades que han llegado al país.

“Esperamos que se establezca el derecho a migrar (emigración e inmigración) respetando derechos básicos en cuanto a la salud, seguridad social y educación”, manifiesta. Hidalgo se inscribió como candidato por el distrito 10 (Santiago-Providencia) por medio de la lista Movimientos Sociales: Unidad de Independientes.

Desde la misma lista y distrito se asoma la candidatura de Francisca Fernández. De profesión antropóloga y doctora en Estudios Latinoamericanos, Fernández ha enfocado su vida en el estudio de mujeres, indígenas y migrantes. Los ejes de su propuesta son “el derecho a la naturaleza, el carácter plurinacional de los territorios y el fin a la precarización de la vida”.

En cuanto al tema migratorio, Francisca explica que “ningún ser humano es ilegal” y eso requiere establecerse a nivel constitucional. “Además, se debe señalar que la migración es un derecho natural (...). Demandamos una regularización migratoria para garantizar los derechos humanos de los y las migrantes en condición de refugio”.

Cristina Bastidas es una periodista venezolana-chilena que se hizo conocida el año 2014 por levantarse de su silla en medio de un foro universitario y discutir con el senador Alejandro Navarro sobre la situación sociopolítica en Venezuela.

Bastidas también aspira ser parte de la redacción de la Constitución, esperando ser electa en el distrito 11 (Las Condes-Vitacura) y su lista es Independientes con Chile, la cual comparte con Mariana Aylwin. La periodista reside desde hace 10 años en el país, y cuenta que su familia es chilena, pero que sus padres emigraron hace años a Venezuela.

La periodista admite que el sistema, a veces burocrático, hace muy difícil para los migrantes regularizar su situación migratoria. Sin embargo, a la candidata no le parece “que llegue el migrante y se le entreguen todos los beneficios, porque tiene que aportar impuestos y trabajar”.

La propuesta migratoria del candidato de Vamos por Chile

Desde la Región del Maule se origina la candidatura de José María Hurtado Fernández. Es abogado e investigó el fenómeno migratorio para el magíster en Ciencias Políticas que cursó en la Universidad de Austin. También tuvo su paso por el gobierno, pues fue asesor en materia migratoria del exsubsecretario del Interior Rodrigo Ubilla.

La zona en la que disputará la carrera constituyente es el distrito 16 (San Fernando-Pichilemu), por la Lista Vamos por Chile y con cupo RN.

El abogado describe que en la Carta Magna “pondría expresamente que el Estado es soberano para determinar el ingreso, permanencia y salida de los extranjeros en el país, respetando los derechos humanos”. Es decir, con “un trato digno, debido proceso para tramitar sus procedimientos ya sea de expulsión o de regularización”.

A la pregunta de si brindarles vivienda, educación y salud a los migrantes que lleguen a Chile por los pasos no habilitados, responde “¿No parece eso un exceso? ¿No parece una invitación a una migración descontrolada y desordenada? Aquí son importantes las señales”.

La migración desde los candidatos de Apruebo Dignidad

Camila Castillo, abogada, exdirectora regional de Abofem, Abogadas Feministas en Tarapacá y asesora jurídica de la Asamblea de Migrantes y Promigrantes (Ampro) de Tarapacá, se presenta en la Lista Apruebo Dignidad como militante de Revolución Democrática por el distrito 2 (Iquique-Alto Hospicio).

El candidato constituyente Pablo Rojas también es parte de la coalición Apruebo Dignidad, pero competirá en el distrito 3 (Antofagasta-Calama) como independiente, con un cupo del Partido Igualdad. Es psicólogo con Magíster en Psicología Social y miembro de la ONG Fractal, que es parte de Organizaciones Migrantes y Promigrantes en Chile, red que reúne a más de 30 organizaciones que trabajan por los derechos de los inmigrantes.

Para Rojas, no es suficiente el derecho a “la movilidad que es lo que está en la actual Constitución”, sino que debe estar garantizado el derecho a migrar. Desde ahí, “habría que crear bajadas legales que garanticen el derecho y la protección de los migrantes”.

Que “la Constitución garantice que la ciudadanía no esté tan amarrada a la nacionalidad” es un punto que describe como sustancial, dado que “una persona por no tener nacionalidad chilena no puede acceder a ciertos derechos”.

Sobre el acceso a beneficios, cita de ejemplo las palabras del canciller Andrés Allamand, donde explicaba que no tendrían derecho a vacunarse los extranjeros que estén en el país con una visa de turista, los que estén como turistas pero que vengan de algún país a los que no se les exige visa, extranjeros en situación irregular y que no hayan iniciado los trámites de solicitud de una visa. Dichos que el jueves el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, rectificó al explicar que “las personas que están de manera irregular en Chile son Fonasa, por lo tanto, les corresponde la vacuna”.