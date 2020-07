“Los incumbentes”: Alcaldes abandonan chat con Piñera y crece molestia por límite a reelección

“Los muertos que vos matasteis gozan de buena salud”. Ese fue el mensaje, recogido de una obra literaria, que envió esta mañana el alcalde de Colina, Mario Olavarría (UDI), al chat de WhatsApp entre el gobierno y los jefes comunales de Chile Vamos.

El texto -dirigido al Presidente Sebastián Piñera- se produce raíz de la molestia instalada entre los ediles por la decisión del Ejecutivo de no recurrir a un veto frente a la ley que limita la reelección, que dejó a 97 alcaldes impedidos de repostular.

Las palabras, además, fueron las últimas de Olavarría en ese chat, debido a que lo abandonó junto a la mayoría de los jefes comunales que participaban en esa instancia, en la que también está la ministra de la Segegob, Karla Rubilar.

Las palabras del jefe comunal de Colina, en todo caso, no fueron las únicas contra Piñera, sino que hubo varias más. Sin embargo, el Mandatario habría guardado silencio, mientras Rubilar intentó calmar los ánimos con algunos mensajes que, sin embargo, no contuvieron la molestia de los ediles, que sigue creciendo.

A juicio de varios de ellos, el gobierno los “engañó” y nunca tuvo la voluntad de vetar la iniciativa. Esto, pese a las múltiples advertencias que hicieron -con informes electorales en mano- respecto de las repercusiones que tendrá para la centroderecha esta decisión por el riesgo de perder comunas emblemáticas.

De hecho, al menos dos alcaldes dicen que parte de su malestar está en que el gobierno nunca se tomó en serio la idea de vetar y que la evidencia de eso -agregan- es que los ministros del comité político les dijeron que ellos debían encargarse de conseguir los votos en el Congreso. Esa actitud, afirman las mismas fuentes, fue una de los puntos que más agudizó la molestia. Entre los ediles consideran que, con eso, los secretarios de Estado se desentendían de la articulación política en el Parlamento.

Así, los alcaldes que se salieron del chat del gobierno decidieron crear un nuevo grupo, denominado “los incumbentes”, en el que participan todos los que se verán afectados con la normativa que están evaluando qué caminos seguir. La Amuch, por ejemplo, encargó un informe jurídico que estará listo este miércoles, el que, entre otras materias, recoge la alternativa de que alcaldes que no puedan ir a la reelección sí puedan postular a otra comuna.

La salida del chat que compartían con Piñera no es la única señal de molestia que han evidenciado los jefes comunales. El viernes también abandonaron otro grupo de WhatsApp que compartían los presidentes de asociaciones de alcaldes con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y su par de la Segpres, Claudio Alvarado.

A esto se sumó la ofensiva de los ediles para que el gobierno no vete el proyecto de servicios básicos y que lo promulgue cuanto antes. “No es el momento ni la oportunidad de aparecer poniéndose de lado de las empresas”, decía una misiva enviada el sábado a Piñera por 42 alcaldes oficialistas.

Asimismo, han sido varias los encuentros virtuales que han sido una especie de catarsis, en donde los alcaldes han analizado la situación. Una de las últimas fue ayer, en la que participaron más de 30 alcaldes gremialistas y la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, quien había emitido el viernes, en entrevista con T13.cl, duras declaraciones contra la conducción del gobierno y Blumel. En ese contexto, la timonel UDI transmitió -según presentes- que la relación entre La Moneda y el partido había cambiado. Y este último punto es compartido de manera transversal por alcaldes, incluso de RN, quienes dicen que la relación entre el gobierno y los jefes comunales no volverá a ser la misma y que ya no actuarán como “escudo” para salir en defensa del Mandatario.

“Blumel debería salir del cargo”

Entre los alcaldes varios comparten los dichos de Van Rysselberghe sobre la conducción política y el rol que jugó Blumel en que el veto no prosperara. El alcalde Olavarría, de hecho, profundiza sus críticas y dice que el jefe de gabinete debería dejar su cargo.

“El ministro del Interior estuvo detrás de esto claramente por interés, dejó de ser ministro del Interior para ser ministro de Evópoli, que se la jugó para que sea así”, señala. A su juicio, “el gobierno sabía que estaban los votos, nunca quisieron vetar y nos dejaron esperando tres semanas, un último día con una parafernalia y el ministro del Interior diciendo que era por convicción; o sea nunca quisieron hacer esto”

Asimismo, el alcalde de Colina recalca que “claramente hay un antes y después en la relación con el gobierno” y que “Blumel tiene un problema político, en muchas comunas hay problemas en la seguridad y la verdad es que la gente nos achaca a nosotros, pero la verdad es que digamos las cosas como son: es un problema del gobierno y de Blumel, y ha fallado ostensiblemente en el tema”.

Y agrega: “El ministro del Interior fue quien hizo la maniobra para que la ley no se vetara, ellos fueron. Nosotros no le tenemos confianza, no es una persona que aglutina. Debería salir del cargo, no da confianza, no garantiza la seguridad”.

Las infructuosas gestiones con Chadwick

En la saga del fallido veto, la UDI recurrió también infructuosamente al exministro Andrés Chadwick. Hace unas dos semanas, el extitular de Interior se reunió virtualmente con Olavarría, quien ejerce como vicepresidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, y con el presidente de ese organismo, Rodrigo Delgado (UDI). También estaba su director ejecutivo, Andrés Chacón, y la directora ejecutiva del Instituto Libertad y Desarrollo, Marcela Cubillos.

En ese encuentro, los alcaldes le mostraron a Chadwick el informe de la Amuch que advertía el daño electoral que le provocaba a la derecha que el Presidente no enviara el veto: junto con perder comunas importantes, como Viña del Mar, Temuco y Chillán, el documento estimaba que las alcaldías incumbentes afectadas equivalían a unos 1.800.000 electores.

Según recuerdan ahí, Chadwick habría dicho que se lo compartiría al Presidente, gestión que algunos jefes comunales estaban haciendo. En la UDI dicen que también estaba al tanto del texto el presidenciable Joaquín Lavín.

Hacia fines de la semana pasada, alrededor del jueves o viernes -cuando ya estaba por vencer el plazo para que Piñera zanjara de una vez la duda de si vetaría o no-, Olavarría se habría contactado de nuevo con el exministro, pidiéndole que le diera un último empujón. “Ya lo hice”, habría sido la respuesta. El alcalde también habría contactado a Pablo Longueira.

En el bando de los afectados por el fin de la reelección agregan algo más que acrecienta la molestia con Evópoli, el partido teóricamente más beneficiado con esta trama y en el que milita el ministro del Interior, en desmedro de la UDI y de RN.

Al día siguiente de que Piñera anunciara que iba a promulgar la ley sin vetarla, cuentan, se enteraron de que esa colectividad ya estaba socializando la búsqueda de candidatos para las primarias municipales, con tal de apurar desde ya la disputa de las plazas que quedarán vacantes. Es lo que dicen, por ejemplo, que pasó en la IX Región, donde Evópoli tiene al senador Felipe Kast y al diputado y exintendente Andrés Molina. En Temuco, una de las bajas es el alcalde RN Miguel Becker.

La catarsis de reclamos en el Whatssap con Piñera

“Piñera logró unir a los dos bandos de la UDI”, hace ver un histórico alcalde del partido. Allá insisten en que el indicador más potente de la profundidad de la crisis es que en esta vuelta está prácticamente todo el gremialismo alineado, incluso la disidencia a Van Rysselberghe.

Parte de estas críticas también las comparte Cubillos, según lo dijo ayer en Canal 13, donde, además, advirtió que esperaba que el ministro Alvarado, amigo suyo, hiciera más. Y hoy su marido, el senador RN Andrés Allamand, dijo en Radio Pauta que hay “un déficit de conducción”.

Una muestra fue que la senadora compartió la dura entrevista que le dio a T13.cl el viernes, en la que dijo que “va creciendo la desafección de la UDI hacia el gobierno”, y que “esa moneda con dos caras es lo que a nosotros en la UDI nos tiene cansados”. Van Rysselberghe compartió la entrevista dos veces -su adelanto y luego su versión completa- en un grupo de Whatsapp llamado “Congreso UDI”, en el que figuran parlamentarios, ministros y exministros del partido, pero también el mismísimo Presidente.

Lo que vino a continuación fue una serie de críticas y lamentaciones de distinto tono de los presentes. Entre los parlamentarios que intervinieron, según participantes, figuraban el senador Juan Antonio Coloma, que manifestó que lo ocurrido era una gran pena que causaba un profundo daño al partido. Su hijo, el diputado homónimo habría sostenido que, además, era una grave injusticia que perjudicaba a la colectividad.

También se sumó el diputado Jaime Bellolio. Aseveró que además del episodio del fallido veto y sus consecuencias, lo profundo y delicado es la señal que daba el gobierno en la cuestión de proyectos constitucionales: que con lo sucedido con el posnatal, al final La Moneda le daba la razón a los “díscolos” del sector que apoyaban esas iniciativas y le daba la espalda a los militantes UDI que se oponían a eso.

Esta arista es también parte integral de la crisis con el gobierno, que no consiste solo en el “caso alcaldes”. En el partido no se ha apagado la molestia contra RN por el episodio posnatal y la supuesta inacción del ministro Cristián Monckeberg, dado que su esposa, la diputada Paulina Núñez, se inclinó por la polémica iniciativa.

Al secretario general UDI, Felipe Salaberry, lo recuerdan escribiendo allí que lo acaecido provocaba pena y decepción. También intervinieron senadores como Alejandro García-Huidobro y David Sandoval. A todo esto, este último está favor del retiro del 10% de las AFP, aunque con una serie de condiciones, según una propuesta que trabaja con la senadora DC Ximena Rincón y con el PS Alfonso de Urresti.

Chadwick, dicen ahí, no comentó ni escribió nada mientras esto pasaba. Y relatan que en defensa del gobierno intervino el único ministro UDI del comité político, Alvarado. Allí habría hecho ver que no hubo votos disponibles para el veto. Y recibió de vuelta varias respuestas.

¿El Presidente? Tres de los presentes relatan que no recogió el guante ni comentó nada. Pero que un buen rato después (varias horas, precisa una versión) se limitó a postear el texto de la promulgación de la ley que limita la reelección.

Esta mañana, varios de los parlamentarios UDI, así como miembros de la comisión política -que sesiona esta tarde- subrayaron a La Tercera PM que la relación con La Moneda y con el Presidente atraviesa un momento crítico. “Es frustrante”, ilustra uno; “no podemos esperar nada a estas alturas”, grafica otro. “Ya no les creemos”, tercia uno más. Y uno de sus alcaldes hace ver que “recién ahora se están dando cuenta de lo serio de esto”.

En medio del desorden oficialista, La Moneda ha intentado contener las críticas. Los ministros han tomado contacto con los parlamentarios del bloque. Además, el tema se conversó hoy en el comité político ampliado.