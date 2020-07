“Lo que para algunos es un problema, para nosotros es una tremenda fortaleza”: Paulina Núñez defiende su relación con Monckeberg tras críticas UDI

Se ubicó a la derecha del Presidente Sebastián Piñera y nadie le comentó el tema. Ayer, la diputada y vicepresidenta de RN, Paulina Núñez (37), llegó hasta La Moneda para ser parte del acto donde el gobierno anunció un plan de protección para la clase media enfocado en créditos blandos y la postergación del pago de créditos hipotecarios, entre otros puntos.

La parlamentaria por Antofagasta fue en representación del timonel de su partido, Mario Desbordes, que a esa hora se encontraba en los estudios de Canal 13, un día después de que la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, la criticara por haber apoyado el postnatal de emergencia, tema por el cual le enrostró el estar casada con el ministro de Desarrollo Social, Cristián Monckeberg.

“Si la señora de un ministro del comité político vota en contra del gobierno, ¿cómo les pido a los míos que se ordenen y que estén dispuestos a pagar los costos de ser impopular? ¿Cómo les pido eso, si la señora de un ministro del comité político es seducida por el populismo y que nadie diga nada, que no haya sanción?”, dijo el viernes la senadora gremialista a T13.

Ayer en La Moneda, según comentan algunos de los asistentes, nadie comentó los dichos de Van Rysselberghe pero sí encontraron respuesta en Desbordes e incluso parlamentarios de la oposición que acusaron a la senadora UDI de “sesgo machista”.

Hoy, en tanto, Núñez -consultada por el tema- prefiere referirse escuetamente a eso y valorar los anuncios de Piñera ayer y la apertura a generar instancias para superar el tenso momento que vive la coalición.

“Tanto Cristián como yo, cada uno en sus roles, vamos a trabajar juntos para fortalecer nuestro gobierno y el rol de RN, apoyando a Mario (Desbordes) y coordinándonos mejor con los parlamentarios. Con Cristián somos muy compinches, bien cómplices y por tanto lo que para algunos parece que es un problema para nosotros es una tremenda fortaleza”, comentó Núñez a La Tercera PM.

Núñez agrega que en la coalición “se ha perdido la capacidad de conversar y escucharnos” entre los partidos y entre estos con el gobierno. Sobre las críticas que la acusan de populismo señaló que “las descalificaciones tampoco ayudan, no me gustará un proyecto, pero tratar a sus autores de populistas no ayuda en nada. Nosotros estamos gobernando y nuestro deber es apoyar al gobierno, a nuestro gobierno, sin embargo si recogemos propuestas que son de puro sentido común queremos ser escuchados. Una mejor coordinación y disposición al diálogo de ambas partes ayudará y bastante”.

Lo cierto es que Núñez es parte del grupo de diputados de RN más “liberales” que ha sido criticado por sus socios de coalición en dos episodios que terminaron con un quiebre profundo en Chile Vamos y fuertes dolores cabeza para La Moneda. La semana pasada, ello ocurrió con el postnatal de emergencia. Pero el año pasado, Núñez y diputadas de RN como Marcela Sabat y Ximena Ossandón apoyaron la paridad de género en el órgano constituyente, algo que generó que la UDI “congelara” su relación con el gobierno.

La senatorial y las críticas de la bancada

“La barbie de Antofagasta”. Así fue apodada la diputada Núñez debido a que en sus dos campañas para llegar al Congreso (2014 y 2017) regaló muñecas que eran una especie de réplica suya.

Actualmente, se encuentra en su segundo periodo como diputada y luego de alcanzar una alta votación el 2017 -que le permitió doblar a RN y sumar a otro diputado a la bancada (José Miguel Castro)-, ahora piensa en la senatorial. Hoy, Núñez confirma esa intención y hace ver que es la primera mayoría de Chile Vamos si se toma en cuenta el porcentaje de votación.

“Tenemos el deber de rescatar un cupo de Chile Vamos en el Senado para la región de Antofagasta. Siempre he competido, ya me medí en toda la región, en el mismo territorio senatorial y obtuve el 24% de los votos, lo que nos permitió sacar dos diputados de RN. La diputada que me sigue obtuvo el 9% y por eso tengo resuelto ser candidata al Senado”, comentó Núñez.

En su región ha encontrado como principal rival a la alcadesa Karen Rojo. Hoy, la edil enfrenta un complicado escenario judicial luego de que un grupo de concejales la acusara de irregularidades en el manejo de los fondos de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS). Por este caso, Rojo acudió al TC para revertir aquello y fichó a un abogado cercano a la UDI para su defensa: Arturo Fermandois. Y no es casual, ya que, según señalan en privado en el gremialismo, aún no se descarta que la lleven como candidata al Senado en su lista.

En la bancada de RN, tanto su estilo como los proyectos que ha apoyado no concitan el apoyo de todos. Mientras varios recalcan su “ambición política”, sus detractores, en privado, hacen ver que muchas veces, en su rol en la directiva, se ha tomado atribuciones que no tiene. Entre los diputados de RN causó molestia, por ejemplo, el que apareciera en un video celebrando con parlamentarios de oposición el acuerdo por el posnatal que el gobierno anunció el viernes pasado.

La diputada de RN Catalina del Real, quien no ha apoyado estas iniciativas, cree que Núñez “es una gran parlamentaria, que hace bien la pega” pero que muchas veces un grupo de la bancada “ha propiciado que se vea a unos como buenos y a otros como malos”.

Núñez tiene otra visión. “Estoy consciente que con el debate constitucional, entre los del apruebo y rechazo la bancada quedó dividida. Sin embargo con algunos proyectos como el postnatal no lo veo así, es más, en la segunda votación en sala sumamos muchos diputados RN que antes se habían abstenido, la bancada de mujeres estuvo a favor en un 90% por ejemplo. No pertenezco a aquellos que avanza queriendo dejar mal al resto, siempre me preocupo de sumar, si a pesar de eso hay colegas que no se quieren sumar, lo respeto”.