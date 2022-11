Los mil pases de España, 41 goles, el papelón de Argentina y varias polémicas con el VAR: radiografía a la primera fecha de Qatar 2022

El pasado domingo arrancó la gran cita deportiva del orbe, una tan particular como atractiva. El Mundial de Qatar vio pasar con velocidad la primera jornada de su fase grupal. En cinco días se disputaron 16 partidos, los cuales arrojaron 41 goles convertidos y cuatro empates a cero, superando holgadamente el registro de todo Rusia 2018, que tuvo solo uno en 64 encuentros. Los 32 equipos tuvieron acción y mostraron sus cartas con el objetivo de llegar al 18 de diciembre, el día de la final en Lusail.

El balance de la primera fecha muestra un sinnúmero de variantes para revisar. Desde grandes actuaciones colectivas y estadísticas a granel, hasta decepciones impensadas y polémicas que traspasan lo estrictamente futbolístico, cruzando lo político.

Candidatos

Lo exhibido en las presentaciones iniciales dejó sobre la mesa un póker de elencos que prometen pelear en lo alto. Se trata de España, Brasil, Francia e Inglaterra. La actuación más maciza la dieron los hispanos, con un aplastante 7-0 sobre Costa Rica. Más que el propio resultado, fue el nivel de la Roja europea lo que encandiló a nivel general. El joven equipo de Luis Enrique, salvo excepciones (como Sergio Busquets), dejó las mejores sensaciones de cara al futuro.

Algo similar sucedió con el Scratch, que superó 2-0 a Serbia. Si bien el marcador no fue tan expresivo, el equipo de Tite y su 4-2-4 en ofensiva dieron la nota alta. El campeón del mundo tampoco se queda atrás. Francia, pese a las cuantiosas bajas que debió afrontar en la preparación del certamen, remontó y goleó a Australia para empezar con el pie derecho, encontrando en Olivier Giroud a su carta de gol. El póker lo completa Inglaterra, que inició su camino en Qatar arrollando a Irán. Los británicos disiparon las dudas con las que llegaron al Mundial, debido a su mala actuación en la Nations League, descendiendo a la B.

Ganadores

A la hora del debut de España, muchas miradas se posaron sobre la figura de Luis Enrique. Su decisión de hacer streaming en medio de la concentración de la plantilla en Qatar causó cierta extrañeza, por la relación de tira y afloja que tiene con los medios de su país (sobre todo con los de Madrid). Pero el 7-0 a Costa Rica le terminó dando la razón, apostando por elementos que interpretan su idea de juego, con la posesión del balón como una arma ofensiva primaria. Los hispanos registraron ante los ticos el 82% de tenencia de la pelota y la cifra extraordinaria de 1.045 pases, con el 94% de acierto.

Quien también quedó con una sensación positiva fue Olivier Giroud. Debió asumir el rol del centrodelantero titular de Francia por la lesión de Karim Benzema y se sacó la mufa. Siendo titular en el equipo campeón del mundo en 2018, no hizo goles. Pero ante Australia, el ariete del Milan descolló, tanto así que alcanzó a Thierry Henry como el máximo anotador de Les Bleus.

Otro delantero que se erige como un ganador de la jornada fue Richarlison. Debido a una lesión, estuvo a punto de perderse el Mundial. Sin embargo, llegó y es el 9 estelar de Tite. El hombre del Tottenham le dio la razón a su entrenador con un doblete ante Serbia. Y cómo no hablar de Cristiano Ronaldo. Técnicamente hoy está sin club, tras su comentada y mediática salida del Manchester United. Pero demuestra su vigencia liderando a Portugal. No cualquiera puede decir que ha convertido en cinco Copas del Mundo.

Al cabo de la primera jornada, seis futbolistas lideran la tabla de goleadores, todos con dos tantos: Enner Valencia (Ecuador), Bukayo Saka (Inglaterra), Olivier Giroud (Francia), Richarlison (Brasil), Mehdi Taremi (Irán) y Ferran Torres (España). Mientras que en el ítem de asistencias, dos jugadores alcanzaron dos pases gol en su primera presentación: Bruno Fernandes (Portugal) y Harry Kane (Inglaterra).

Sorpresas y decepciones

Los representantes de Asia comenzaron mal el certamen, tras las derrotas de Qatar e Irán. Sin embargo, después dieron los grandes batacazos del Mundial, hasta la fecha. Nadie tenía en las apuestas lo que iba a hacer Arabia Saudita. El equipo del francés Hervé Renard le remontó el marcador a la Argentina de Lionel Messi, acabando con el largo invicto de 36 partidos que traía consigo la Scaloneta y revolviendo el panorama del grupo C, quedando inesperadamente líder tras el 0-0 de México y Polonia.

Y al día siguiente, fue el turno de Japón. Casi como un deja vú, se repitió la historia. Un campeón del mundo se pone en ventaja (en este caso, Alemania) y termina cayendo 2-1 con un rival de la AFC y que, a priori, era inferior.

Lo sucedido con saudíes y nipones va entrelazado con las grandes decepciones que arrojó la jornada inicial. Las derrotas de los argentinos y los germanos no estaban en los cálculos de los especialistas y dejó trastocado todo el panorama trazado rumbo a los octavos de final. De hecho, ambos pueden quedar eliminados al cabo de su segundo partido, si se dan algunos resultados. Argentina llegó con el firme cartel de candidato y con una virtud que antes carecía: no depender de Messi. Sin embargo, los fantasmas de fracasos previos carcomieron al plantel de Scaloni, que no puede fallar ante México este sábado. El panorama también se complicó para Alemania, que en Rusia 2018 fue presa de la maldición del campeón vigente.

Otras decepciones han sido los elencos de África. Ninguno de los cinco ganó y solo uno (Ghana) pudo hacer goles.

Polémicas dentro y fuera de la cancha

Si en Rusia 2018, la gran novedad fue la inclusión del VAR, en Qatar 2022 la herramienta que está dando que hablar es el offside semiautomático. Pese a que este elemento cuenta con un nutrido sistema operativo, no han faltado las polémicas relativas a su puesta en marcha.

Argentina lo sufrió ante Arabia Saudita. Este sistema invalidó tres posibles anotaciones albicelestes, lo que hubiese cambiado el desarrollo del juego ante los árabes. Dos veces contra Lautaro Martínez y una contra Leo Messi. Milimétricas posiciones de adelanto ahogó los festejos de la nutrida barra transandina presente en Qatar. También se le anuló un gol a Ecuador, ante Qatar, con esta misma herramienta.

La atmósfera que rodea el desarrollo del campeonato ha estado ineludiblemente alterada por factores contraculturales. Uno muy notorio es la molestia de algunas federaciones europeas con la FIFA, por el veto al brazalete “One Love” que ciertas selecciones querían utilizar (como Inglaterra y Alemania) en señal de apoyo a la comunidad LGTBIQ+, pero que negaron su uso argumentando que se trataba de una “manifestación política”. Lo último es que Dinamarca ha amenazado con salirse de la FIFA. En el Mundial está todo pasando. Y lleva menos de una semana.