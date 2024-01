Las razones de Crispi para rediseñar su estrategia y asistir al Congreso en defensa de Montes

Durante el fin de semana largo de año nuevo el ministro de Vivienda, Carlos Montes, recibió una llamada del jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi (RD). Era para comunicarle que el martes 2 de enero asistiría al Congreso a la comisión revisora de la acusación constitucional al secretario de Estado para responder las inquietudes de los diputados que lo habían convocado.

La decisión del sociólogo marcó un cambio en su estrategia, ya que en la comisión investigadora del lío de platas entre el Estado y fundaciones el asesor se negó a participar en dos ocasiones y terminó asistiendo en su tercera convocatoria ante la presión del Congreso y de Contraloría General de la República. En esa oportunidad, el 6 de noviembre, confesó que se enteró del caso Democracia Viva nueve días antes de que estallara, a raíz de un “rumor” que le transmitió un asesor.

Crispi se resistía a asistir a la comisión investigadora, lo que marcó un contraste con esta ocasión que, según aseguran en La Moneda, no dudó en participar. Eso sí, esperó días para confirmar que concurriría para evitar hacer un caso mediático de su presencia en el Congreso. El sociólogo explicó que fue una decisión personal, conversada con su abogado -Guillermo Chahuán- y el comité político.

Junto con respaldar al ministro Montes, el jefe de asesores buscó evitar generar una nueva polémica (como la vez anterior) por su ausencia y le comunicó que asistiría, además de Montes, a la directiva de su partido encabezada por Diego Vela.

Pese a su intención, la asistencia del asesor no generó una buena recepción entre militantes del Partido Socialista. Los diputados Jaime Naranjo (PS) y Emilia Nuyado (PS) fueron los más directos. “¿Qué aporte puede hacer si está en otra función? ¿Qué lo motivó (a venir) don Miguel?... Me había preguntado, porque tal vez le había dado miedo por quienes lo convocaron, que tuvo que venir obligadamente”, dijo la parlamentaria.

Otros optaron por evitar manifestar públicamente su sorpresa, pero sí se la transmitieron su incomodidad a la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Vodanovic.

De todas formas, en los equipos de La Moneda, y también en el del ministro de Vivienda hubo un buen análisis de su intervención, ya que no abrió nuevos flancos y le permitió aclarar algunas dudas que dejó su última interacción en Valparaíso.

“En el momento de la comisión investigadora del caso Convenios, la palabra rumor, yo creo que hace alusión a una información incompleta, y no fue más que había una información que me llega por parte de un asesor de mi gabinete, que me dice hay un rumor de que Daniel Andrade, esto lo dije textual en la comisión, Daniel Andrade, que es militante de Revolución Democrática, a través de una fundación, tendría un convenio, alguna relación con la Seremi de Antofagasta, que el Seremi también era hoy día ya conocido en redes”, dijo este martes Crispi en la comisión.

En Revolución Democrática lo respaldaron. “Palos porque bogas y palos porque no bogas. Esto tiene que parar. No puede haber fuego amigo por asistir o no asistir al Congreso. Es momento de la responsabilidad y la unidad en el oficialismo”, indicó Diego Vela, quien también se había enterado con anticipación de la participación de su compañero de militancia.

El gesto de Vela a Montes

Pero el respaldo de Crispi a Montes no fue el único. En esa línea también realizó un gesto el timonel de RD, quien fue el jefe de gabinete de Giorgio Jackson. Vela se reunió este martes con el titular de Vivienda en su oficina para entregarle su apoyo y el de su partido.

De hecho, fue el propio Vela quien compartió una foto en sus redes sociales, con el siguiente mensaje: “La unidad de las fuerzas progresistas la construimos todos los días, es por esto que ayer me reuní con el ministro Carlos Montes, para expresarle todo nuestro apoyo desde Revolución Democrática frente a una acusación constitucional que carece de todo sustento político y fundamentos técnicos”.

El encuentro entre ambos, en todo caso, no ocurrió en cualquier escenario, sino en medio de la presión que ha ejercido el Partido Socialista para ingresar al Segundo Piso del Presidente Gabriel Boric y tras los cuestionamientos de algunos personeros de esa colectividad en contra de Crispi. Esto, de hecho, ha generado malestar en RD, ya que acusan que ellos, a diferencia de los socialistas, han tenido una actitud diferente con Montes.

Según explicaron desde RD, la conversación fue franca y el ministro se veía tranquilo. En esa colectividad, de hecho, transmiten que no es primera vez que Vela y Montes conversan, que ya lo han hecho en otras ocasiones. Sin embargo, agregan que, dado el contexto que viven con sus socios, quisieron dar una señal pública.

Por ahora, la intención de La Moneda -así se lo informaron a los partidos- es que todo el comité político acompañe a Montes en el Congreso, salvo la ministra Carolina Tohá que está de vacaciones. También es está contemplada la presencia del ministro de Justicia, Luis Cordero. Mientras que otros secretarios de Estado han manifestado su intención de poder estar junto al socialista en el Parlamento.

El Presidente, por su parte, le ha hecho llegar su apoyo en reiteradas ocasiones. Hace pocas semanas, en una reunión con el comité político, aseguró que había que apoyar a Montes hasta las últimas consecuencias.