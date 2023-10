Luis Valenzuela (RD), alcalde de Tiltil que cerró nueve colegios: “tengo todas mis críticas y malestar en contra de la gestión del exministro Marco Antonio Ávila”

Dos días despues de la crisis educacional desatada en Til Til, el alcalde de la comuna, Luis Valenzuela (RD), entrega sus impresiones de lo que él tilda como “una medida desesperada”, que sorprendió hasta al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, para encontrar una rápida solución en la comuna que lidera. El domingo pasado, el edil informaba a través de un comunicado el cierre de los nueve establecimientos educacionales del municipio, dejando sin clases a 2 mil alumnos y a 350 funcionarios de la educación sin trabajo. ¿La razón? Una deuda de 18 mil millones de pesos que traía la Corporación de Desarrollo Social de Til Til desde 2017 y que hoy le impide pagar sueldos.

Aunque el alcalde Valenzuela afirma que “todos los actores fueron advertidos” de las deudas de la corporación, desde el Ministerio de Educación tildaron a la autoridad comunal de “pecar de ansioso” y acusaron sorpresa por no ser avisados de una medida que causó un terremoto educativo en la comuna. A pesar de esto, el militante de Revolución Democrática explica que las alertas fueron levantadas durante la dirección del exministro, Marco Antonio Ávila, a quien fustiga en esta entrevista.

¿Por qué decide cerrar los nueve establecimientos educacionales de Til Til?

La medida fue para proteger el sistema y no exponer a los trabajadores, ya que la corporación no cuenta y nunca ha contado (con recursos) para cubrir los sueldos líquidos de los trabajadores de la educación. Era muy difícil pedirles a los trabajadores que fueran a trabajar con el 25% de su salario pagado desde abril. Fue una decisión autónoma con el equipo y tengo la certeza que siempre hemos buscado hacer las cosas como corresponden, pero hay situaciones que sirven para responder a nuestros vecinos. La situación de la Corporación de Desarrollo Social de Til Til tenía una sola solución y era básicamente pagar los sueldos. La deuda era casi cuatro veces más que el presupuesto anual de la municipalidad. Es imposible abordar desde la individualidad, no creo que sea una responsabilidad del gobierno de turno, es un tema lamentablemente heredado. Aquí hay diferentes actores que fallaron producto de que el mecanismo de fiscalización no era el óptimo y nuestra realidad es que el presupuesto de la comuna es pobre.

Ministerio de Educación, concejales y el sindicato de profesores de Til Til afirman haberse enterado del cierre junto con el comunicado de la municipalidad, ¿Hace un mea culpa por no consultar con nadie?

No es que no se le haya dicho a nadie y que esto haya sido un secreto. Al final no teníamos más opciones, era un fin de semana, era difícil convocar a la gente. Esto se avisó, se advirtió en varias ocasiones, no explícitamente, pero no se pudo adelantar con anterioridad. Al final el comunicado era con el objetivo de informar a todos por igual. Más allá de apresurarse o no con los tiempos hay que cubrir esta necesidad y obligación con los trabajadores. Cuando ya veníamos hace mucho tiempo pidiendo ayuda y no solo esta semana, sino que desde 2017, porque la corporación nunca pudo cubrir el costo completo de los trabajadores, el cierre de los establecimientos educacionales se volvió una medida desesperada e imperante en el momento. En una crisis enorme que se vienen arrastrando. Todos los actores sabían de esta crisis y cuando se les convocaba, no era la ayuda que se requería.

Concejales de su comuna anunciaron la presentación de una querella por “notable abandono de deberes” y un oficio de Contraloría en su contra, ¿qué piensa al respecto?

Los tres concejales en cuestión han amenazado con todas la fórmulas y han intentado boicotear al Consejo Municipal en varias ocasiones. Las medidas judiciales que puedan tomar son sus herramientas y donde ellos tengan que fiscalizar tenemos que presentar nuestros descargos y la Justicia, con quien corresponda, tendrá que dar causa a esas querellas.

Desde el Mineduc creen que usted pecó de ansioso al momento de tomar esa decisión. ¿Lo ve así?

Es probable que haya causado molestia la figura y no es ahora. Yo vengo conversando con el equipo del Mineduc desde el gobierno anterior. Además, tengo todas mis críticas y malestar en contra de la gestión del exministro Marco Antonio Ávila, ya que en más de una ocasión elevamos ahí la problemática y con él en particular. Hubo nulas gestiones para buscar una solución. Quiero destacar la diferencia enorme con la voluntad del ministro Cataldo, que tomó el camino correcto para resolver este problema.

¿Esta semana volverán a clases los profesores?

Los profesores no volverán a clases hasta que tengan los sueldos íntegros pagados. Estuvimos en reuniones donde logramos consensuar una serie de cosas como el calendario de recuperación junto con el Mineduc para coordinar un calendario que sea flexible con las comunidades escolares. Esperamos que las diferentes gestiones tengan resultado y que pueda pagarse lo antes posible.

Luego del revuelo causado por su decisión, ¿cómo evalua hoy la idea de cerrar?

Fue una medida radical y necesaria. Justamente quisimos construir esta situación para que no se vuelva a repetir la falta de liquidez para pagarle a los profesores. Actualmente se nos han abierto muchas puertas para prevenir situaciones tan graves como los embargos que fueron sucediendo uno a uno en la corporación con la deuda de arrastre desde 2017. La decisión causó desesperación en todos, en toda la comunidad escolar, en los funcionarios, en trabajadores, yo mismo, porque es una situación compleja por un territorio que ha sido azotado por la inequidad de nuestra región. Tiltil sigue soportando el costo del desarrollo de las ciudades.