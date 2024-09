Macarena Ripamonti, la candidata rebelde que incomoda a La Moneda

“Los resultados de las medidas que han implementado las autoridades a cargo de la seguridad, no funcionaron; por lo tanto, si se buscan resultados distintos en el combate contra la delincuencia, se deben tomar acciones drásticamente distintas”, dijo este lunes la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (FA).

Sus palabras no pasaron desapercibidas en un sector de La Moneda, ya que sus dardos apuntaron directamente a la gestión del Ministerio del Interior que lidera Carolina Tohá (PPD).

La referencia de la jefa comunal a la crisis de seguridad tuvo dos objetivos, según su entorno: hacer un balance de fiestas patrias e intentar instalar en el debate su propuesta sobre la creación de una policía municipal ad portas de la presentación de la Ley de Presupuesto.

Valparaiso, 10 de junio de 2024 Punto de prensa de la alcaldesa de Vina del Mar, Macarena Ripamonti, en la Camara de Diputados tras la Comision Investigadora Incendios Region Valparaiso Sebastian Cisternas/Aton Chile

Esas declaraciones tuvieron una respuesta del gobierno. Este martes, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, si bien indicó que “no le tengo temor al debate público y el debate público”, también defendió la estrategia del Ejecutivo.

“La tarea del gobierno, eso es lo que nosotros pensamos, es que lo que necesita el país son más policías. (...). La única forma seria en la cual Chile va a tener más carabineros, es ampliando las capacidades para formar más carabineros todos los años”, sostuvo el socialista.

Santiago, 21 de julio de 2023. El subsecretario del interior, Manuel Monsalve, realiza un punto de prensa por el robo de computadores desde el Ministerio del Desarrollo. Dragomir Yankovic/Aton Chile

En todo caso, no es primera vez que Ripamonti golpea la mesa y emplaza al gobierno. Ya lo había hecho por la gestión de La Moneda tras los incendios que afectaron a su región. En su entorno reconocen que es “media” rebelde, pero justifican que es “viñamarina antes que todo”, por sobre ser militante del FA y parte del oficialismo.

También advierten que podrían haber sido más las ocasiones en las que pudo haber expresado críticas en tonos más duros, pero no lo hizo. Sin embargo, sus intervenciones incomodan a un sector de Palacio.

Ripamonti, según pudo conocer La Tercera, tiene un diseño en el que estableció una “línea roja” con Palacio; si se traspasa viene “el golpe” de la alcaldesa. El criterio se relaciona con la magnitud de la afectación a los habitantes de la comuna y si, a pesar de las advertencias o gestiones con el Ejecutivo, no ven respuestas satisfactorias. Lo otro es que la crítica debe ir acompañada de alguna propuesta, como lo hizo con el emplazamiento por el tema policial; y en lo posible resguardar la figura del Presidente Gabriel Boric.

Ese “resguardo”, sin embargo, no se vio tan claro el 4 de marzo, cuando el Mandatario visitó la comuna junto al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, para entregar útiles a los estudiantes afectados por el megaincendio que afectó la zona.

Ahí, la jefa comunal declaró en la actividad: “Presidente, debo decirle que estas mochilas y estos elementos, estos útiles, van a llegar en la mayoría de los casos a guardarse adentro de una carpa porque todavía no podemos llegar con las viviendas de emergencias necesarias”.

Quienes conocen lo que ocurre en la zona explican que los incendios habrían sido un punto de inflexión para Ripamonti y su equipo. Los cuestionamientos a su gestión y las críticas que se generaron habrían provocado que la fuerza que venían mostrando sufriera desequilibrios y quedaran algo debilitados en un contexto en que aspira ser reelegida en octubre próxima en las elecciones municipales.

De hecho, entre los partidos de gobierno transmiten que es el cálculo electoral lo que motiva a la alcaldesa a endurecer el tono con La Moneda. Ripamonti este jueves dejará su cargo de forma provisional para iniciar la campaña. Es probable que con ello, afirman las mismas fuentes, su alejamiento del gobierno aumente. De hecho, expertos electorales del oficialismo creen que no hacerlo sería un error para su campaña.

Otros impasses que ha protagonizado Ripamonti la han llevado a tener cruces con la ministra del Interior, Carolina Tohá, cuando entregó cifras sobre desaparecidos por los incendios; el ministro de Vivienda, Carlos Montes; y la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, a propósito de la reconstrucción. Además, en la zona advierten que no habría una buena relación entre ella y la delegada presidencial Sofía González (PC), lo que dificulta aún más la relación con el Ejecutivo.

Si bien la mayoría de los hechos se remontan a este año, también es recordado el duro emplazamiento que hizo la autoridad por Paño Las Salinas en 2022, previo a la resolución del comité de ministros. “Si no, además de perder nuestra confianza que todavía la tenemos en usted Presidente”, advirtió la alcaldesa luego de haber enrostrado la firma que hizo el Ejecutivo del tratado de Escazú.

En el gobierno hay algunos que se han sentido molestos con estos emplazamientos, mientras que otros consideran que estos episodios no generarían daño. En Palacio, en todo caso, hay quienes transmiten que el asunto con Ripamonti es solo un tema “local” y no nacional debido a la mala relación que mantiene con González. Las mismas fuentes atribuyen que la molestia está radicada en Interior.

La alcaldesa, en todo caso, según transmiten en el Frente Amplio mantiene una buena relación con la ministra de la Mujer, Antonia Orellana (FA), con quien habla seguido.

En el Frente Amplio, según transmiten algunos, hay respaldo el estilo confrontacional de la alcaldesa viñamarina. Sin embargo, en el Socialismo Democrático y el Partido Comunista hay militantes que habrían expresado incomodidad, principalmente por la reacción que tiene el Ejecutivo cuando Ripamonti crítica versus cuando lo hace alguien de sus filas. Es más notorio para algunos que La Moneda reacciona más duramente cuando se trata de autoridades no frenteamplistas que se salen de la línea oficialista.

Parlamentarios la respaldan

Los dichos de la alcaldesa, en todo caso, encontraron respaldo entre parlamentarios oficialistas de su distrito. Algunos más duros que otros.

Para el diputado Tomás de Rementería (Indep.- PS) “uno en la vida puede ser parte de un gobierno, pero a la vez de tener matices. (...). Obviamente la alcaldesa puede tener algunas diferencias con el gobierno en cómo se abordan ciertos temas y eso no significa traición o que uno no sea oficialista (...). No creo que responda a un cálculo electoral.

El diputado Tomás Lagomarsino (Indep.- PR), en tanto, afirmó que “como autoridad electa es evidente que nuestra primera responsabilidad es representar a las comunidades que nos eligieron. Y, en ese sentido, me parece que la alcaldesa está haciendo lo correcto”.

Una defensa más férrea, incluso criticando a la ministra del Interior, Carolina Tohá, hizo el diputado Jorge Brito (FA).

“Antes que todo somos representantes de nuestra región y vivimos la falta de seguridad. No vamos a caer en la normalización de los homicidios y la violencia como propuso la ministra del Interior. Necesitamos que Interior asuma la responsabilidad de conducir a las policías y si nuestra región recibió a 2 millones de visitantes durante las fiestas patrias es evidente que se requería un plan de contingencia especial que nunca llegó”, indicó Brito.

Y agregó: “Las críticas cuando van acompañadas de propuestas contribuyen muchísimo y ese es el rol de la Alcaldesa Ripamonti, quien a pesar de la falta de apoyo por parte del Gobierno no se cansa de proponer soluciones”.