“Manifestó mantener sólo celular personal”: El acta de la PDI que confirma que Irací Hassler negó tener teléfono institucional en incautación por Sierra Bella

La investigación respecto de la polémica adquisición de la exclínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago sigue trayendo coletazos para la administración de la alcaldesa Irací Hassler (PC). Y es que aunque en medio de la indagatoria el municipio -a través de la cuenta institucional de Twitter- acusó a este medio de “inventar” antecedentes respecto de los dichos de la jefa comunal ante la PDI en la incautación de dispositivos electrónicos -diligencia que se llevó a cabo el pasado 18 de abril-, el acta elaborada por los funcionarios de la Brigada Anticorrupción que estuvieron a cargo ese día confirma que ella manifestó mantener sólo un teléfono celular personal y de ello quedó registro.

La polémica referente a los equipos de la alcaldesa se desató cuando la tarde del jueves La Tercera PM publicó una nota que reveló un oficio ordinario de la comuna -elaborado a partir de una solicitud de información de una particular- que daba cuenta de que Hassler sí contaba con un teléfono institucional, pese a que en el procedimiento de los detectives lo había descartado.

Pero en ese momento, pese a que este medio pidió sin éxito una versión oficial al equipo de comunicaciones de la alcaldesa, desde la cuenta oficial de Santiago en Twitter se indicó: “Lamentamos que La Tercera, sin aportar fuente o prueba, invente dichos de la alcaldesa que luego son recogidos por otros actores. No contribuyamos a las fake news desde medio de comunicación”.

Sin embargo, como se señaló en notas periodísticas anteriores en el acta de la incautación se dejó registro oficial de que la alcaldesa había sostenido que posee sólo un celular personal: “La Alcaldesa HASSLER, el Sr. CHIFFELLE y la Sra. CHAMORRO, manifestaron mantener sólo teléfono celular personal, sobre el cual, no hicieron entrega voluntaria, quedando constancia de aquello en acta”.

Entrega voluntaria de dispositivos

Pese a lo anterior, la jornada de este martes Hassler confirmó que, posterior a la incautación, hizo entrega de su teléfono. “He hecho entrega voluntaria de mi teléfono celular y no solo eso, también he hecho entrega voluntaria de las cuentas bancarias, incluyendo en ello mi libreta de ahorro de vivienda, la cuenta Rut”, sostuvo la jefa comunal en un punto de prensa.

Como pudo constatar La Tercera PM, el equipo en cuestión es el institucional, por lo que de acuerdo con el abogado querellante Sergio Rodríguez -quien representa a los diputados republicanos en la causa- sería importante que el fiscal Patricio Cooper pida orden judicial para inspeccionarle el personal.

“Si es que entregó el celular institucional o el personal es un aspecto importante. Si solo fue el primero, ya hemos insistido ante el fiscal que solicite la autorización judicial para incautar todos los equipos tecnológicos que utiliza. Nadie se encuentra por sobre la ley y no es posible dejar el avance de las investigaciones a la decisión del imputado”, sostuvo el profesional.

Y agregó: “Existen múltiples diligencias en ejecución y dentro de ellas se encuentra la revisión y copia de los celulares de todos los imputados. Cada semana se conocen más detalles de este fraude y la verdad que ha sido muy activa la labor de los entes encargados. Como querellantes confiamos en la objetividad del fiscal y la profesionalidad de la PDI. Poco a poco se avanza en esta investigación y creemos que pronto tendremos novedades”.