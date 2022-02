“Más rica que nunca”: Los polémicos tuits borrados sobre Camila Vallejo del futuro subsecretario de Transportes cuando tenía 24 años

El Presidente electo Gabriel Boric nombró este martes al ingeniero Cristóbal Pineda como futuro subsecretario de Transportes, quien acompañará al titular de la cartera, Juan Carlos Muñoz.

Pineda tiene 34 años, estudió en el Instituto Nacional y es ingeniero civil con mención en Transportes de la Universidad de Chile. Estuvo en ese plantel universitario entre 2006 y 2014, por lo que vivió ahí las protestas estudiantiles de 2011, las manifestaciones que lideró la próxima vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien en ese tiempo era la presidenta de la Fech.

En esos tiempos, previos a la ola feminista, hizo comentarios en su cuenta personal de Twitter que hoy serían considerados machistas, y que de hecho en los últimos días borró, previo a su designación como autoridad.

“@camila_vallejo más rica que nunca en #FrutoProhibido”, escribió en Twitter en agosto de 2011, sobre la participación de la entonces presidenta Fech en un programa televisivo, cuando las protestas de universitarias estaban en su peak.

En 2013, cuando ella anunció que sería mamá, al inicio de su campaña para ser diputada, él comentó: “Se acabó el sueño cabros, Camila Vallejo está embarazada”. Estos mensajes todavía estaban en su red social al menos hasta el 14 de enero, pero hoy no es posible encontrarlos ya que fueron borrados.

Los tuits corresponden a la época en que él tenía entre 23 y 25 años. Además se puede encontrar un mensaje sobre la actriz Javiera Acevedo cuando en 2012 participó en el programa Mi nombre es: “Pone voz de cabra de 15 po, jajaja. Por otro lado, se ve terrible de rica”.

Sobre la animadora Eva Gómez, ese año escribió: “Se ve terrible de rica. Será porque me gusta que las minas se suelten el pelo”. Ambos tuits también fueron borrados.

“Pregunta de una amiga: cuando tú vez una mina pechugona y potona, qué piensas, que es rica o que es fértil?”, escribió en 2012. El mensaje también fue eliminado de su red social.

Consultado por el tema, el futuro subsecretario respondió que “efectivamente, estos comentarios son de al rededor de 10 años atrás, durante mi época estudiantil. Desde ya pido disculpas y considero que no hay contexto que lo justifique, por lo que me he contactado con las personas afectadas para enmendar este error”.

Además, destacó que en esta década “he vivido un proceso de aprendizaje, que aún continúa, y que me ha permitido comprender de mejor forma la urgencia de una política feminista y que el diálogo y debate inter-partidos no puede ocurrir bajo la reducción de Twitter. Por lo mismo, reitero mis más sinceras disculpas y me comprometo a seguir modificando todo aquello que vive en nosotros y que deben ser parte de un Chile que quede atrás”.

“Dicho esto, me parece que ahora es tiempo de concentrarme en las futuras responsabilidades que se me han encomendado”, agregó Pineda.

Críticas al comunismo

Pineda además ha cuestionado en su cuenta personal de Twitter algunas actitudes del Partido Comunista (PC). En 2011 los acusó de tener un “doble estándar”, cuando el partido envió sus condolencias a Corea del Norte por la muerte del dictador Kim Jong-il. “Se apoya a dictaduras cuando son de izquierda”, dijo.

En 2013 escribió que “la UDI y el PC han apoyado dictaduras represivas” y los acusó de extremistas. En 2014 añadió que “la UDI siempre va a defender a Pinochet y el PC siempre va a defender a Chávez y Maduro. Y después se preguntan por qué desconfían de los partidos”. Ambos mensajes también fueron borrados.

En enero de 2020 criticó al entonces diputado y actual convencional del PC Hugo Gutiérrez, cuando publicó un dibujo de un niño donde se atacaba al Presidente Sebastián Piñera:

“Lo que hace Hugo Gutiérrez es lisa y llanamente una irresponsable apología a la violencia. Inaceptable para cualquier parlamentario. Y cuánto daño hace a la izquierda. Está desquiciado”, escribió en Twitter. Este mensaje sí está disponible todavía en su cuenta.