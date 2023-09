Matías Walker (Demócratas) y proceso constituyente: “Tenemos que hacer el esfuerzo de llegar a un acuerdo sobre los temas que generan más controversia, ojalá de todas las fuerzas políticas”

Ha sido parte de las conversaciones con las otras fuerzas políticas para arribar a un acuerdo en el proceso constituyente. El senador Matías Walker (Demócratas) dice que están a tiempo de alcanzar un consenso de cara a la nueva etapa que se abre en la Comisión Experta, el próximo 7 de octubre, cuando los consejeros le entreguen el texto que elaboraron. Así, plantea que debe existir un pacto desde el PC hasta los republicanos, o “al menos desde la centroderecha hasta la centroizquierda”.

Esta semana se hizo evidente que los partidos entraron de lleno en la discusión constitucional. ¿Cómo lo interpreta usted?

Hace dos semanas se había prendido una luz de esperanza en el proceso constituyente con estos cuatro votos de consejeros de Chile Vamos en contra de la enmienda que establecía que todo ser humano es persona. Lamentablemente, esa ilusión se vino abajo. Eso prendió todas las alarmas y rápidamente se activaron una serie de reuniones en que hemos participado, te diría que con todos los partidos del espectro político, para que podamos preparar el camino con miras al trabajo de observaciones que tiene que hacer la comisión experta, ojalá en un gran acuerdo de todas las fuerzas políticas.

¿Cómo así?

Acá tenemos que arribar a un Acuerdo por Chile 2.0 en que participen todos los partidos políticos que tengan genuina voluntad de llegar a acuerdos. Yo creo que si somos capaces de identificar los 10 puntos que generan más controversia, vamos a poder llegar a un gran acuerdo, desde republicanos hasta el Partido Comunista.

¿Que los partidos se hagan cargo, en definitiva?

Obviamente tenemos mucho respeto por los consejeros que fueron elegidos por la ciudadanía, pero los convencionales de la Lista del Pueblo también fueron elegidos por la ciudadanía y no por eso fue menos doloroso el fracaso. Entonces, con todo respeto por los consejeros elegidos -y ya hemos conversado con muchos de ellos-, yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo de llegar a un acuerdo sobre los temas que generan más controversia. Ojalá de todas las fuerzas políticas. De no ser eso posible, al menos desde la centroderecha hasta la centroizquierda.

¿Sin el Partido Republicano? Son los que tienen más consejeros.

Espero sumar al Partido Republicano. Ahora, ellos se restaron de lo que fue el Acuerdo por Chile. Hemos conversado con ellos y entendemos que hay normas que a ellos les hacen sentido, sobre todo en materia de seguridad. Pero particularmente desde la centroderecha hasta la centroizquierda podemos generar las bases de un acuerdo amplio.

Como para que no se apruebe cualquier cosa…

Por supuesto, porque acá hay muchas normas que producen ruido que son propias de un programa de gobierno, que son más propias de la ley, como la controversia respecto a las contribuciones. Así como para el electorado que votó por republicanos son muy sensibles los temas de seguridad, que haya un capítulo de las Fuerzas Armadas, una defensoría de las víctimas, también tenemos que ser sensibles con el mundo del Socialismo Democrático. Por ejemplo, el derecho a huelga que no puede estar circunscrito al ámbito de la negociación colectiva, que no pueda haber penas sustitutivas a los enfermos terminales violadores de derechos humanos.

25 septiembre 2023. Retrato del senador Matías Walker. Foto: DEDVI MISSENE

¿Cómo se le podría explicar a la ciudadanía que un nuevo acuerdo por Chile no es una cocina?

La mejor forma de despejar esa aprensión que levantaron Pamela Jiles, el propio José Antonio Kast, es decirle a la ciudadanía que tan claro es nuestro respaldo al actual proceso constituyente y nuestra voluntad de que no sea el Congreso el que resuelva la controversia de la nueva Constitución, que queremos contribuir a un acuerdo para que esto se despeje ahora por parte de los consejeros, por parte de la Comisión Experta, y que la ciudadanía ratifique ese acuerdo en diciembre.

¿Qué incentivo cree que hay para republicanos y Chile Vamos para adherir a un acuerdo?

Hay un interés superior del país en despejar el tema constitucional. Entendemos que republicanos tiene que responder a un electorado… Pero ellos tienen que entender que si quieren tener alguna posibilidad de aspirar a la primera magistratura, tienen que contribuir a despejar el tema constitucional.

¿En qué temas se podría llegar a acuerdo?

El Estado social y democrático de derecho, en despejar temas que generan ruido: las contribuciones, las exenciones. Discutámoslo, pero en el proyecto de ley, no en la Constitución.

¿Cree que para la izquierda más dura sea atractivo el acuerdo? Hay voces del PC, como el alcalde Jadue, que quieren un nuevo proceso.

Yo espero que el Presidente Gabriel Boric, como líder de una coalición política, sea capaz de alinear a los partidos que conforman su coalición de gobierno en torno a un gran acuerdo.

¿De qué forma Demócratas puede influir en este proceso? No tiene consejeros ni un experto propio.

Nuestro rol como partido de centro recién constituido es ser puente de conversaciones con distintos partidos. Así lo hemos hecho, desde con republicanos hasta el Frente Amplio.

A priori, ¿tienen una postura con respecto al plebiscito?

Vamos a tomar una decisión cuando conozcamos el texto definitivo, así como lo hicimos el año pasado. Yo espero poder votar a favor en diciembre y espero que los consejeros nos faciliten esa tarea.

¿Ha habido conversaciones con el Presidente por este acuerdo?

Yo al menos no, no he tenido conversaciones con él.