¿Matthei 2025? La apuesta de parlamentarios por posicionar a la alcaldesa

Que es una figura reconocida y un gran liderazgo fueron parte de los elogios que lanzó ayer un grupo de diputados en una reunión con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI). Hasta el Club Providencia llegaron los parlamentarios de la UDI, RN y Evópoli para sostener un encuentro que fue organizado por el diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI), uno de los más cercanos a la jefa comunal en la bancada gremialista.

El grupo lo integraron Camila Flores (RN), Catalina del Real (RN), Cristhian Moreira (UDI), Hotuiti Teao (ind Evópoli), Henry Leal (UDI), Marlene Pérez (UDI) y Flor Weisse (UDI). Además se invitó a los diputados Miguel Mellado (RN) y Sofía Cid (RN), quienes se excusaron de asistir.

Y si bien la reunión tenía como fin abordar temas comunales (aunque también concurrieron diputados de regiones), la agenda presidencial fue inevitable. La mandamás de Providencia es, según las encuestas, la figura mejor evaluada de la centroderecha, y ha mantenido esa posición todo este año.

De allí que los legisladores le preguntaron a Matthei si estaba disponible para asumir un desafío en la presidencial de 2025, a lo que la exministra les respondió, según asistentes, que todavía no era el tiempo y que como sector la oposición debía ser generosa en buscar a más de una figura presidencial y no solo una. Cercanos a la alcaldesa dicen que no tiene intenciones de candidatearse, y que fue tajante en transmitirle eso a los legisladores.

Algunos en el sector buscan, en paralelo, posicionar a Matthei como un referente de la derecha. En un momento en que el gobierno ha sufrido una baja de la popularidad y existe consenso de que hay una crisis de seguridad, para algunos la alcaldesa es vista como un liderazgo fuerte. De hecho ayer en el encuentro, los parlamentarios destacaron que pese a su larga trayectoria en política la jefa comunal todavía se mantenga vigente sin sufrir el descrédito de la política tradicional y abordando temas que contribuyen en la sociedad actual.

Si bien aún faltan años para la carrera presidencial, lo cierto es que en el gremialismo ya piensan en alternativas para competir y han sugerido nombres como los exministros Rodrigo Delgado y Jaime Bellolio, a la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza y al presidente del partido, el senador Javier Macaya.

Matthei ya ha tenido ambiciones presidenciales: en 2013 se enfrentó en una fallida candidatura a Michelle Bachelet y en mayo del año pasado emprendió una nueva aventura con la idea de hacer primarias en la UDI junto a Joaquín Lavín. Finalmente la alcaldesa bajó su candidatura luego de que el consejo general de la UDI proclamara al entonces alcalde de Las Condes.

“Todos los liderazgos de nuestro sector que puedan el día de mañana disputar una carrera presidencial van a ser bienvenidos. Ya será el momento para aquello, hoy día es apresurado tomar una definición en ese camino, pero por cierto que Evelyn Matthei puede ser un nombre muy positivo para una futura presidencial junto con todos aquellos que estén disponibles con realismo”, dice Camila Flores.

No dejar que la izquierda domine los temas

Dentro del análisis que se hizo en la reunión, la alcaldesa Matthei transmitió a los diputados que para que la derecha tuviera éxito era necesario que se metieran en temas “más ciudadanos”. Así ejemplificó con las causas de medio ambiente, mujer e igualdad de género, sequía y desigualdad social.

En su diagnóstico, Matthei criticó que actualmente estos temas -que son transversales- los está dominando más la izquierda, haciendo parecer como que son asuntos solamente de ellos, algo que la derecha debiera cambiar.

“Matthei sin duda que es una líder y una referente. Este liderazgo que ella ha ejercido es bastante importante para modernizar la agenda de la misma centro derecha. Con ella se puede lograr una modernización de los temas que muchas veces nos son esquivos”, dice el diputado Juan Manuel Fuenzalida.

En los próximos días se espera que se generen otros encuentros de la alcaldesa con parlamentarios. A ello se suman otras ocasiones en las que la jefa comunal ha compartido transversalmente con el sector, como una reunión el jueves pasado en las afuera del Café Literario de Parque Bustamante donde junto a los presidentes de RN, Francisco Chahuán, y de la UDI, Javier Macaya, se refirió a los términos que debiera tener el acuerdo de seguridad convocado por el Presidente Gabriel Boric.

El fin de semana antepasado, en tanto, la alcaldesa había fijado su postura de rechazo a la nueva Constitución para el plebiscito de salida del 4 de septiembre, anticipándose a las colectividades de Chile Vamos que todavía no han adoptado una postura oficial.