Mediapro suspende pagos por la Selección y genera un conflicto entre la ANFP y Chilevisión

La crisis económica mundial golpeó fuerte a Mediapro, grupo audiovisual que ofrece contenidos, producción y distribución en el área a nivel global. A fines de marzo, de hecho, la firma fundada en España, y ahora de mayoría accionarial china, anunció un Expediente de Regulación Temporal del Empleo (ERTE) para 1.200 funcionarios en el país ibérico, hasta que se reanude la actividad productiva. El mismo Jaume Roures, socio creador del imperio de las comunicaciones, anunció que el sueldo de él y de los mayores ejecutivos se redujo en un 50%, esperando que la inactividad deportiva por culpa del Coronavirus genera pérdidas cercanas a los 7.500 millones dólares.

El panorama es complicado y ha golpeado directamente a la ANFP y su sociedad con Chilevisión, el canal que se adjudicó los derechos comerciales y de transmisión de la selección nacional camino a Qatar 2022. La señal dependiente de Turner, antes de arreglar con la asociación criolla un contrato de 120 millones de dólares, había convenido con Mediapro el aporte por el 80% de esa suma (US$ 96 millones). La firma de origen español recibiría los beneficios comerciales en la misma proporción de su aporte. Un repartición que también se traduce en la mensualidad que le entrega el canal chileno a Quilín.

¿Qué pasó? Que en medio de su crisis financiera, Mediapro suspendió el pago de su parte del monto que se le entrega a la ANFP. Según el compromiso establecido a fines de 2017, Chilevisión debe entregar a la asociación 30 mil UF mensuales (860 millones de pesos, aproximadamente). El 80 por ciento de esta suma lo coloca la empresa que también está encargada de la implementación del VAR en el fútbol chileno.

Por esta razón, el pago del último mes no se realizó completo. La ANFP, como era esperar, presentó su reclamo a Chilevisión, acusando incumplimiento de contrato. Desde la plana mayor del canal, en tanto, explicaron que no era un asunto que dependía de ellos, sino de sus socios en Europa. Y, además, pidieron “comprensión” en medio del duro escenario que viven las transmisiones deportivas, recordándole a Quilín que se ha seguido cancelando sin retraso los dineros del CDF (otra señal de Turner) y de la Selección (la parte que les corresponde a ellos), pese a las suspensiones del torneo por el estallido social y el coronavirus y a que la Roja no disputará un partido por casi un año. Recién volvería en septiembre con las Eliminatorias.

Consultados por La Tercera, desde el canal que tiene su sede en la exfábrica Machasa, la respuesta fue: “Chilevisión por ahora no va a hacer declaraciones sobre el tema”. En Mediapro, por su parte, reconocen que la crisis de la industria ha golpeado fuerte a la empresa, pero que tampoo se pueden emitir comentario acerca de este asunto. Desde la ANFP, finalmente, al cierre de esta edición, aún no se entregaba una versión oficial, aunque una alta autoridad de Quilín apuntó que “por razones obvias, no puedo referirme a relaciones comerciales”.