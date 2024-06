Milei vuelve a Madrid sin agenda oficial y en medio de fuerte advertencia del gobierno español

Cuando las aguas diplomáticas todavía no se calman, el presidente de Argentina, Javier Milei, regresará a España. Tras un fuerte enfrentamiento entre ambos gobiernos -el del economista libertario y el del jefe de gobierno, el socialista Pedro Sánchez-, las relaciones terminaron rotas. Sin embargo, Milei estaría a punto de iniciar un viaje a Europa que tendría como primera parada España, donde una organización de extrema derecha premiará al mandatario por “lograr difundir con éxito y eficacia las ideas de la libertad en un país arruinado por el socialismo”.

La gira, eso sí, parte con una advertencia directa del gobierno español: “Desconocemos la agenda del presidente de Argentina, pero si finalmente el viaje se produce, espero que durante sus declaraciones mantenga respeto hacia el pueblo de España y hacia sus instituciones”, solicitó este martes la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría. No hay contempladas reuniones oficiales con ninguna autoridad de la administración Sánchez.

El presidente de Argentina, Javier Milei, camina durante el segundo día de la cumbre del G7, en el complejo Borgo Egnazia, Italia, el 14 de junio de 2024. Foto: Reuters

No es el único lugar en el que se detendrá el líder libertario argentino, considerando que tiene reuniones de Estado en países de la región, así como la entrega de otros premios de la misma índole. Sin embargo, se suma a la lista de viajes ya criticada por la oposición local debido al uso de dineros públicos para costear la asistencia de Milei a eventos en los que se le galardona, en el caso español, sin otra actividad oficial de Estado en agenda, al menos de momento, según confirmó el propio vocero, Manuel Adorni.

Visita no oficial

La grieta sigue abierta. En su pasado periplo por el Viejo Continente, donde Milei fue la estrella de un evento del 19 de mayo organizado por Vox, el partido de extrema derecha español, el mandatario transandino disparó directamente contra el gobernador anfitrión y su esposa, Begoña Gómez, actualmente en medio de una investigación judicial.

El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, asisten a los actos conmemorativos del décimo aniversario de la proclamación del rey Felipe VI de España, en el Palacio Real de Madrid, el 19 de junio de 2024. Foto: Reuters

Milei pidió acabar con la intervención del Estado y criticar al socialismo “que conduce a la pobreza y a la muerte”. Según él, “hay que destruir esa idea parasitaria de Occidente. Esa idea que los políticos tienen que cuidar al ciudadano de la cuna a la tumba”. Luego vendría el ataque a Sánchez y su familia.

“Las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que es implementar las ideas del socialismo. No saben qué calaña de gente atornillada al poder ni qué abusos puede generar. Como cuando tiene a la mujer corrupta, se ensucia y se toma cinco días para pensarlo”, añadió.

Sus palabras llevaron a que La Moncloa exigiera a Milei una disculpa formal. Nada más lejos de ello fue lo que ocurrió en las semanas posteriores, considerando que, tal como previsiblemente ocurra ahora, no se reunió ni con el Rey Felipe, ni con Sánchez. En cambio, promocionó su nuevo libro y asistió al evento de Santiago Abascal, líder de Vox, donde también estuvieron otras figuras mundiales del sector como la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, los excandidatos presidenciales Marine Le Pen, de Francia, y José Antonio Kast, de Chile.

Javier Milei junto a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, durante el segundo día de la cumbre del G7, el 14 de junio de 2024. Foto: Reuters

“No es asumible que un jefe de Estado acuda a la capital de otro país para insultar a sus instituciones y realizar una injerencia en sus asuntos internos”, dijo en aquellos días el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares. “Es un caso único en la historia de las relaciones internacionales”, añadió entonces. La escalada siguió su curso cuando el gobierno de Sánchez decidió retirar de manera definitiva a la embajadora española en Buenos Aires, María Jesús Alonso.

De regreso al presente, y con las disculpas lejos de ser una opción posible, este lunes Milei volvió a referirse a su relación con España, pero profundizando la grieta que separa a ambos gobiernos.

Durante una entrevista con Canal Todo Noticias (TN), de Argentina, volvió a atacar a su par español calificando al líder del Partido Socialista Obrero de España (PSOE) de “cobarde”, asegurando que, en materia de libertad de prensa, Sánchez “está aplicando el mismo modelo que (Nicolás) Maduro”, el mandatario venezolano.

“El cobarde (refiriéndose a Pedro Sánchez) mandó todos sus ministros a insultarme. Arrancó con el de Transportes y después, como yo no le respondía, muy cobardemente mandó a las mujeres a agredirme, para más tarde tildarme de misógino. Y como no contesté, ya se sumó él”, dijo Milei a TN.

El mandatario se refería al ataque proferido por el titular de Transporte de España, Óscar Puente, quien hizo polémica al acusar a Milei de “ingerir sustancias” durante un evento del PSOE el 3 de mayo. Mientras la Casa Rosada emitió un comunicado acusando “calumnias e injurias” de parte del funcionario socialista, este dijo que sus palabras fueron un error y calificó su contexto como uno “distendido”.

Según el vocero de Argentina, Manuel Adorni, el enfrentamiento entre los mandatarios es “un tema que está saldado porque claramente era una discusión entre dos personas, entre dos presidentes, pero a título personal (…) Por supuesto, es un tema donde no van a ponerse de acuerdo jamás, porque de un lado nosotros tenemos un presidente liberal y del otro lado tenemos un presidente que no lo es”, dijo en conferencia de prensa durante la semana.

El líder de Vox, Santiago Abascal, saluda al presidente de Argentina, Javier Milei, durante un mitin organizado por el partido ultraderechista español de cara a las elecciones europeas, el 19 de mayo de 2024. Foto: Reuters

La avanzada contra la libertad de opinión en España por parte de Milei continuó en la entrevista, señalando que Sánchez supuestamente “está avanzando sobre la libertad de expresión. Está claro que es el modelo de Maduro el que está aplicando”, dijo. Y añadió: “¿Qué pasaría si yo hiciera eso acá? ¿Qué diría toda la banda progre?”.

Su cruzada se alargó en X, antes conocida como Twitter. Fue allí donde el mandatario transandino hizo una defensa de Vito Quiles, un colaborador de prensa de una formación política de ultraderecha española llamada Se Acabó la Fiesta (SALF), detalló la agencia EFE, quien se enfrascó en un cruce de declaraciones con el citado ministro Óscar Puente.

Según Quiles, Puente habría utilizado un vehículo oficial para asistir al concierto que la cantante Taylor Swift hizo recientemente en Madrid. “Óscar Puente acude al concierto de Taylor Swift con el coche oficial, lo aparca mal y la policía tiene que acordonar la zona porque no le localiza. El ministro estaba en el palco. La casta”, escribió en la red social.

El jefe de cartera lo negó y aseguró a la prensa local que “el vehículo que aparece en el video no pertenece al ministerio”, y que “no utilizó un auto oficial”. En X, el propio puente respondió con dureza. “A ver, Vito”, inició. “1. Ese no es mi coche oficial. 2. Yo no conduzco el coche oficial. Lo conduce un conductor profesional. 3. Si no lo conduzco, tampoco lo aparco. 4. Tienes menos luces que un sótano”, replicó. “Y los que te siguen y se tragan tus bolas tienen menos luces que tú”, cerró.

Medios de chequeo de información y noticias españoles, como Newtral, confirmaron que el auto que aparece en el video compartido por Quiles efectivamente no era el utilizado por el ministro. “El ministro de Transportes abandonó el concierto de Taylor Swift en un Ford Mondeo” y no un Opel Insignia, como señala la publicación del comunicador.

Milei, sin embargo, se apega más a la versión de Vito Quiles. Así lo dejó en claro en un mensaje publicado en redes sociales, donde escribió: “Si un funcionario de nuestro gobierno quisiera meter preso a un periodista por dar una noticia, toda la progresía local, desde (Ernesto) Tenembaum y (Marcelo) Longobardi hasta (Luis) Novaresio y (Jorge) Lanata, estaría llorando dictadura. Pero no. Como es un gobierno zurdo se hacen los distraídos. Al final son todos cómplices del socialismo autoritario”.

El diario español El País añadió que, de todos modos, la preocupación por la libertad de prensa y la independencia del periodismo expresada por Javier Milei queda empañada por un dato duro. En sus primeros seis meses en el poder, el mandatario “atacó a más de 20 periodistas y personalidades de la cultura. Es decir, al menos una agresión cada 10 días”, detalló un informe elaborado por Amnistía Internacional y citado por el medio. Sumado a esto, están las denuncias penales presentadas contra periodistas que han cuestionado sus medidas, añadió el periódico.

La postura es una relativamente oficial, señaló el vocero argentino. “El presidente fue claro con un caso en particular que hubo con un periodista al que consideramos que ha sido maltratado y, en tal caso, no tratado en el marco de la libertad de prensa y de expresión que todos pretendemos que existan”, dijo Adorni al respecto.

El itinerario de Milei

Si bien la agenda no ha sido confirmada aún por la Casa Rosada, se estima que Milei arribe el viernes, cerca de las 19:00 hora española, a Madrid. Cerca de las 20:30 asistirá a un acto llamado Cena de la Libertad. Organizado por la asociación Juan de Mariana, se trata de un ente “vinculado ideológicamente también con la extrema derecha”, detalló elDiario.es, de España.

El premio será entregado a Milei por “convertirse en el primer presidente libertario de la historia, pero, sobre todo, por lograr difundir con éxito y eficacia las ideas de la libertad en un país arruinado por el socialismo durante décadas, además de contribuir enormemente a la divulgación del liberalismo a nivel internacional”, detalló la prensa local.

Desde el gobierno de Sánchez señalaron inicialmente que, al no tratarse de una visita de Estado, no tenían contemplado participar de la organización del paso del libertario por Madrid, ni en la prestación de ningún servicio presidencial a Milei, puesto que no hay agenda ni interlocución alguna entre ambos países, consignó elDiario.es.

Al ser consultado sobre si habría encuentros oficiales, Adorni dijo a la prensa argentina que “en principio no; esa información es de hoy. Esto puede cambiar de aquí al propio jueves, que es el día que él viaja, al propio viernes, que es el día que él llega”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, del opositor Partido Popular (PP), recibirá el viernes a Javier Milei, a quien concederá la Medalla Internacional de la comunidad, en el que será el único encuentro oficial del mandatario argentino dentro de su nueva visita a España.

Esta expresa “el reconocimiento y respeto de los ciudadanos madrileños a los representantes de los países extranjeros y máximos dignatarios de organismos internacionales por su labor institucional”. Antes que Milei, en noviembre, recibió esta distinción el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

El periplo europeo continúa el sábado en Hamburgo, donde Milei recibirá la medalla Hayek, entregada por la asociación que lleva el mismo nombre. El domingo tiene agendada una reunión bilateral con el canciller alemán Olaf Scholz, y el lunes se moverá hacia Praga para ser galardonado por el Instituto Liberal Checo, en la misma línea de los premios libertarios entregados en los días previos. Posterior a ello, está en agenda una reunión con el presidente de la República Checa, Petr Pavel, y otra con el primer ministro, Petr Fiala.