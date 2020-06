Mucha más ficción que realidad: Fact checking a El Presidente, la discutida serie que reseña el escándalo de Sergio Jadue

Lo primero es dar un alerta de spoiler, por si usted es uno de los que no ha visto (o no ha terminado de ver) la serie El Presidente, de Amazon Prime, que reseña el auge y la caída de Sergio Jadue al mando del fútbol chileno. Lo segundo es responder muchas de las preguntas que han surgido desde el viernes, día de su estreno, en torno a toda la historia que se relata. Cuánto hay de cierto y cuánto hay de verdad.

Como se ve en los créditos finales de cada capítulo, la trama de El Presidente es una idea original del periodista y guionista chileno Rodrigo Fluxá, desarrollada para televisión por el argentino Armando Bó (guionista y director argentino). Y sobre el final del último capítulo se reconoce que muchos de los episodios descritos fueron parte de un ejercicio de ficción. Se enumeran algunos, pero otros quedaron para la duda del espectador. Dudas que, a partir de ahora, se intentan responder.

Dos personajes

Jashir, el amigo matón (falso): Encarnado por el argentino Alberto Ajaka, era quien hacía el trabajo sucio de Sergio Jadue, antes y durante su arribo a la ANFP. Según las investigaciones policiacas y periodísticas sobre este caso, no se conoce a una figura con esas características que acompañara al calerano en tales fechorías.

Fátima, la protectora (falso): La chilena Anita Reeves es quien toma el papel de una señora de la tercera edad, que conoció a Jadue desde niño y quien encubría sus negocios oscuros en La Calera. Quienes vieron la serie y conocieron al dirigente aseguran que no existe ninguna Fátima en su vida. Que el personaje quizás representa a la abuela materna del presidente, pero que ella era una mujer postrada en silla de ruedas que no se relacionaba con su vida comercial. En la serie no aparece Gloria Jadue Jadue, la madre de Sergio, quien hoy es propietaria de sus activos en Chile.

La investigación

¿El FBI en Chile? (Falso): Según Ken Bensinger, periodista experto en el FIFA Gate, la versión que se cuenta en El Presidente sobre la investigación estadounidense en la red de corrupción del fútbol es en “90 por ciento falsa”. Y agrega: “El FBI no puede disponer de agentes en otros países. La constitución de EEUU no lo permite, para eso hay otros organismos de inteligencia. Sí es cierto que puede pedir colaboración a las policías de cada país o a la Interpol, pero jamás puede tener a agentes controlando detenciones o circulando por las calles de otra nación, para abordar el auto de un colaborador, por ejemplo. Si hubiese sido así realmente, todos los antecedentes recolectados por el FBI no habrían tenido validez legal en los procesos que se siguen hoy en Estados Unidos”.

¿Jadue colaborando desde 2014? (Falso): El mismo Bensinger asegura que según su información, Jadue empezó a trabajar con el FBI en 2015, “posiblemente después de la gran redada de fines de mayo”. Cercanos al calerano aseguran que su primer contacto directo con el FBI se produjo en julio de 2015. El llavero con forma de pelota, con el que grababa a sus pares de la Conmebol, esa una alusión a cómo operaba el estadounidense Chuck Blazer, dirigente del fútbol que cooperó con el FBI desde 2013 o antes.

La fuga desde Chile (imprecisa): Es público que Jadue se fue de Chile el 17 de noviembre de 2015, luego de llegar a un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos. A su familia se lo informó tres semanas antes del viaje. En la serie se muestra que su escape del país fue días después de ganar la Copa América.

José Hawilla, delator (verdadero): El brasileño, fallecido en 2018 a los 74 años, era el dueño de Traffic, agencia de marketing deportivo brasileño que monopolizó los derechos televisivos de la Conmebol desde 1990, sí fue uno de los mayores informantes que tuvo la justicia estadounidense para atacar el esquema de corrupción que había en la FIFA. Asumió ese rol de 2013, luego de que Full Play (agencia argentina, propiedad de Mariano y Hugo Jinkis) le arrebatara el dominio en la Conmebol, con sobornos a los presidentes de federación, entre ellos Sergio Jadue. Efectivamente, para lograr la paz entre Traffic y Full Play, ambas firmas se unen y se reparten derechos comerciales y de transmisión bajo el nombre de Datisa, idea del argentino Alejandro Burzaco, quien también fue detenido y hoy coopera con la investigación.

La agencia de viajes trucha (falso): No hay antecedentes de esta empresa encubierta de Jadue, que funcionaba en La Calera, y que según la serie era utilizada por el calerano para sacar e ingresar dinero de los sobornos a Chile.

La era Jadue en Chile

¿Tuvo un suzuki maruti? (impreciso): Efectivamente, Sergio Jadue tenía a su nombre un vehículo de esta marca, pero se lo entregó a un familiar. A la ANFP llegó en un Audi A4, mientras que su esposa María Inés Facuse manejaba un Suzuki Gran Vitara. En su época de dirigente en La Calera, la mayor parte del tiempo Jadue manejaba una Hyundai Tucson.

Facuse, la primera dama (verdadero): En los pasillos de la ANFP era conocida con ese apodo. A diferencia de dirigentes anteriores, la esposa del presidente de Quilín incluso llegó a tener oficina en la sede del fútbol. Participó en decisión sobre la decoración del edificio y obras sociales, a petición de su marido. Un familiar suyo estuvo a cargo de la remodelación del recinto, incluyendo el ascensor que Jadue mandó a construir.

La crítica de Bianchi (verdadero): en la serie hay una escena muy comentada, en la que el periodista Felipe Bianchi denuncia con fiereza a Sergio Jadue, apoyado por sus panelistas. Luego se muestra a uno de sus contertulios cambiando el discurso en favor del calerano. “En CHV deportes, Fernando Tapia, Cristian Arcos, el editor Patricio Caldichoury y yo, fuimos jugados desde un comienzo contra el delincuente... pese a que éramos nosotros justamente los que transmitíamos a la Selección. Y en la radio Universo, en el programa La Hora del Taco, estaba con Sebastián Esnaola y también le dimos duro siempre”, explica. Sobre el co-panelista que se dio vuelta la chaqueta extrañamente, comenta: “Lo de la serie más bien refleja la división que había en general (no en un panel) entre los periodistas críticos y los entregados que lo defendían y hasta lo premiaron. Pero nadie con el que yo haya trabajado directamente hizo eso”.

¿Quiso ser alcalde de Santiago? ( Falso) Ex colaboradores del ex presidente de la ANFP aseguran que la intención del calerano nunca fue aspirar a un cargo político. No le interesaba.

¿Quería mandar en la FIFA? (impreciso): Tenía todo un plan para llegar a ser presidente de la Conmebol según ex dirigentes que compartieron con Jadue. Ese era su primer gran objetivo. Luego de eso, llegar a Zúrich era el siguiente paso.

Los peluches flotantes (falso): Si bien la investigación post partida de Jadue de la ANFP dio con un container lleno de artículos de merchandising de la Copa América, estos hicieron noticia por el alto costo de su compra y porque nunca fueron ocupados. En la serie se muestra un container con productos mal confeccionados (tenía la inscripción Chile 2105), que terminaron flotando en una playa de la Quinta Región.