Muere Riccardo Ehrman, el periodista italiano que “hizo caer” el Muro de Berlín con una pregunta

“Mi pregunta fue la chispa que provocó el terremoto de la caída del Muro de Berlín”, reconoció 30 años después de ese episodio. Y es que el periodista italiano Riccardo Ehrman, entonces corresponsal de la agencia Ansa, fue clave en la conferencia de prensa que el portavoz del gobierno de la República Democrática Alemana (RDA), Günter Schabowski, ofreció el 9 de noviembre de 1989. El veterano periodista protagonista de ese hito histórico murió este martes, a los 92 años, en Madrid.

La esposa de Ehrman, Margherita, confirmó el fallecimiento del reportero en su casa de la capital española, donde vivía desde su jubilación tras realizar su último trabajo como corresponsal de la agencia italiana.

En 1989, como corresponsal de Ansa en Berlín, Ehrman acabó cambiando el curso de la historia que terminó con la división en Alemania. El 9 de noviembre de ese año, dos horas y media antes de la caída del Muro de Berlín, el periodista italiano acudió a la conferencia de prensa que Schabowski estaba dando sobre los procedimientos que permitirían a los ciudadanos del Este viajar al extranjero después de una prohibición de 28 años.

Riccardo Ehrman, excorresponsal de la agencia italiana Ansa. Foto: Canal Historia

“Fui con el auto y no encontré fácilmente sitio para estacionar. Llegué tarde a la conferencia de prensa del portavoz del Comité Central del Partido Comunista Unificado (SED) de la RDA, Günter Schabowski. Me tuve que sentar en la tribuna, porque había muchos periodistas”, relató el reportero en 2019 al diario español El Independiente.

“Como todas las conferencias de prensa del país comunista, la de ese día fue muy aburrida durante las primeras dos horas. Schabowski hablaba de todo lo que se podía mejorar y en un momento señaló: ‘Puede ser que hayamos cometido unos errores, pero siempre intentamos mejorar’”, recordó Ehrman en una entrevista con La Tercera, en noviembre de 2019.

Ehrman pidió la palabra sin cansarse y cuando finalmente pudo hablar, a las 18.53 horas, planteó la siguiente pregunta: “Señor Schabowski, usted habló de errores, ¿no cree que fue un error promulgar la ley de viajes de hace pocos días que no cambiaba absolutamente nada la situación que ya existía?”. “Fue entonces que Schabowski dijo: ‘Nosotros no cometimos errores, en todo caso yo tengo algo que decir’. Y sacó un papel de su bolsillo y lo empezó a leer. En el texto se señalaba que, desde ese momento, todos los ciudadanos de la RDA podían viajar donde quisieran sin necesidad de pasaporte o de visado”, relató el periodista.

“Fue una cosa increíble, porque hasta este momento en la República Democrática Alemana para viajar era necesario el pasaporte y obtenerlo era algo casi imposible. Uno tenía que pedirlo y después esperar semanas, a veces hasta meses para que después te dijeran que no. Incluso, el pasaporte no era suficiente, necesitabas también una visa de ida y de vuelta. Eso también era extremadamente difícil de obtener. Entonces, en el momento en que él dijo que podían viajar sin visado, sin pasaporte, para mí fue clarísimo que había caído el Muro de Berlín”, señaló Ehrman.

“El muro había sido construido en 1961, justamente con el fin de bloquear a los ciudadanos de la Alemania Oriental para impedir que viajaran a Occidente. Entonces, desde el momento que eran libres de pasar, significaba para mí que era el fin del muro”, añadió el excorresponsal.

Riccardo Ehrman, de traje azul, toma notas sentado a los pies del estrado durante la conferencia de Günter Schabowski. Foto: Deutsches Bundesarchiv

“El resto de periodistas no se lo podía creer. Yo estaba en Berlín desde hacía 11 años y conocía la nomenclatura. Había entrevistado a Erich Honecker (líder de la RDA) dos veces. Ningún periodista quiso creerse que fuera posible la apertura del muro. Pero yo conocía los detalles, las sombras del régimen y me di cuenta de que en esta ocasión estaban diciendo cosas verdaderas”, comentó Ehrman a la agencia EFE. “Solo dos personas fuimos corriendo a telefonear. Uno era yo y el otro era un compañero alemán, el jefe de prensa de la delegación permanente de Alemania Occidental en Berlín Este”, agregó.

“Yo y un diplomático alemán occidental, que era el jefe de prensa de la legación de Bonn, corrimos a llamar por teléfono. Al momento de entrar a la cabina, le dije: ‘¿Tú crees que puede ser verdad?, y me dijo que sin duda’. Él llamó al canciller Helmut Kohl, que en ese momento se encontraba de visita oficial en Polonia. Kohl interrumpió la visita en ese momento, volvió con su avión a Bonn, que era entonces su capital. Vino a Berlín solo unos dos días después, cuando ya estaba claro que el muro había caído”, contó Ehrman a La Tercera.

Refugiados de Alemania Oriental se agolpan en la calle frente a la embajada de Alemania Occidental en Praga, República Checa, antes de que se les permita retornar a su país, el 4 de octubre de 1989. Foto: AP

Ehrman transmitió por télex a su redacción la gran noticia. “El muro ha caído”, decía su titular. “Un anuncio que equivale a la caída del Muro de Berlín”, explicaba su nota, según consigna El Independiente. Pero en la redacción hubo quienes creían que Ehrman se había vuelto loco. “No me creían. Llamé muy emocionado gritando: ‘¡El muro ha caído!’. Oí a un colega decir: ‘Riccardo se ha vuelto loco’. El responsable del servicio exterior retuvo unos minutos el flash que había enviado con la noticia. Pero irrumpió en la redacción el director y dijo ‘conozco a Riccardo, es una persona seria, no hace trampas’, y adelante con la noticia. Ansa dio la primicia mundial”, relató al diario La Voz de Galicia.

Pero la apertura de los cruces no fue automática. Ehrman explica que un miembro muy alto del Politburó de la RDA intentó retrasarla, porque se había dado cuenta de que la caída del muro significaba el fin de la Alemania comunista, por lo que no notificó a la policía de frontera que tenía que abrir las puertas, sino que lo hicieron horas más tarde. “Yo no sabía que estaban transmitiendo la conferencia en directo. La gente se precipitó a la frontera para pasar a Occidente, pero como la policía no había recibido la orden, todo estaba cerrado. Había cientos de miles de personas que estaban en cola esperando poder pasar”, recordó el periodista.

Guardias fronterizos de Alemania Oriental son vistos a través de una brecha en el Muro de Berlín después de que los manifestantes derribaran un segmento en la puerta de Brandeburgo, el 11 de noviembre de 1989. Foto: AP

Tras la llamada por teléfono, Ehrman fue al puesto fronterizo más cercano al centro de prensa, que era la estación de ferrocarril de Wollankstraße, a ver lo que pasaba y se dio cuenta deque todo estaba bloqueado. Sin embargo, quienes estaban esperando lo reconocieron. “¡Es él! ¡Es él! ¡El hombre de la pregunta!”, gritaron algunas personas en la fila, que lo tomaron en brazos y lo llevaron en andas. “Yo estaba aterrorizado, porque no sabía qué estaban haciendo, aunque después me di cuenta que estaban celebrando”, sostuvo.

Ehrman relató a La Voz de Galicia la suerte corrida por Schabowski tras la histórica conferencia de prensa. “Fue expulsado del partido y cayó en desgracia. Fue condenado a tres años de cárcel, y cumplió uno. Nos hicimos amigos, murió hace cuatro años. Me dedicó su libro Nos equivocamos en casi todo. Los últimos días de la RDA”. “La primera vez que fui a verlo, me dijo: ‘Tú me preguntaste si habíamos cometido errores. Aquí tienes la respuesta. Y me dio su libro, dedicado’”, comentó Ehrman a El Independiente.

“Schabowski y yo hemos hablado de todo, de su pasado de sus esperanzas. Él tenía la esperanza de suceder a Honecker, pero eligieron a Egon Krenz, el jefe de la juventud comunista. Creo que si hubiera sido elegido Schabowski la unificación no habría sido tan simple, porque quería continuar con la RDA”, dijo el periodista italiano a EFE. “Pero tuvo mucha honestidad -recuerda Ehrman-, porque aceptó su responsabilidad por las muertes que se produjeron en el muro, no votando, pero estando presente en las decisiones del Politburó de ordenar disparar a la gente”.

Schabowski murió en 2015 por una enfermedad neurodegenerativa “y no excluyo que ya entonces los primeros síntomas de esta enfermedad le hicieron olvidar que en el bolsillo tenía una bomba”, dijo Ehrman.

Un automóvil Trabant, fabricado en Alemania del Este, se desplaza por Berlín Occidental, el 11 de noviembre de 1989, dos días después de que se aboliera la frontera entre las dos Alemanias. Foto: AP

El periodista italiano nació en Florencia el 4 de noviembre de 1929, pero sus padres eran polacos. Como era de familia judía, a los 13 años fue detenido en el campo de internamiento de Ferramonti di Tarsia, ubicado en Cosenza, con su familia. En septiembre de 1943, las tropas británicas lo liberaron.

Después de trabajar durante años en Canadá y Nueva York, Ehrman fue enviado por Ansa como corresponsal para Berlín Occidental en 1976. En 1982 fue trasladado a Nueva Delhi, India, donde durante tres años fue corresponsal para todo el sur asiático, comprendiendo Pakistán, Afganistán, Sri Lanka y Nepal. En 1985 volvió a Berlín, “porque aparentemente no había colegas que hablaran alemán”. En 1992 lo trasladaron a Madrid como corresponsal jefe de España y Portugal, donde permaneció hasta que se retiró de la profesión.