Mulet, la campaña que nunca se bajó: diputado sigue desplegado a días de enfrentar a la justicia por cohecho

“No voy a ir a la reelección, no voy a perseverar. No voy a ir porque están tratando de desprestigiar a Boric, hago este acto de generosidad porque estamos para levantar el estándar”.

De esa forma el 19 de septiembre el diputado Jaime Mulet (FRVS) anunciaba que se bajaría de la carrera al Parlamento luego de que la fiscalía anunció que sería formalizado por cohecho pasivo en el marco de una investigación relativa a Minera Dominga. Un proceso que se inició cuando el Consejo de Defensa del Estado (CDE) acusó que, junto a los abogados Ramón Briones y Hernán Bosselin, el parlamentaria se habría coludido con el alcalde de Tierra Amarilla, Osvaldo Delgado, para obtener US$7 millones por la ley de donaciones en un conflicto con la instalación de la minera.

Mulet aseguró que daría un paso al costado teniendo a la vista que el 16 de noviembre -solo cinco días antes de la elección presidencial y parlamentaria- se realizará la audiencia en su contra por cohecho pasivo. “No estoy dispuesto así a ir a elecciones, no voy a permitir que dañen la candidatura de Boric”, recalcó entonces el parlamentario y presidente del FRVS. Un gesto que valoró publicamente el candidato de Apruebo Dignidad: “pregúntense si el señor Moreira hubiese hecho algo de estas características. A nosotros nos interesa subir el nivel de la política”.

Pero en los hechos, nada de eso ha ocurrido. El diputado no presentó la renuncia ante el Servel, por lo tanto, sigue figurando en la papeleta del 21 de noviembre, y continúa con despliegue territorial como se visualiza en sus redes sociales.

“Mulet sigue desplegado, está mostrando su trabajo parlamentario, entonces no llama a votar por él, pero de alguna forma está disfrazando su campaña”, admite su compañero de Pacto Apruebo Dignidad, Inti Salamanca quien fue candidato a alcalde por Coquimbo por Comunes en la pasada elección de mayo.

De acuerdo a la página de transparencia de Facebook entre el 4 de agosto y el 15 de octubre el diputado ha destinado $3.659.728 al pago de anuncios en las redes sociales que también involucra a Instagram. De acuerdo a la página, todas las semanas desde el 27 de septiembre, el parlamentario aparece con información relacionada al cuarto retiro que patrocina, a intervenciones en la sala de la Cámara de Diputados o a visitas a terreno. No aparece con ningún aporte en el Servel.

Aunque sus compañeros de lista manifiestan que no hace llamados directos a votar por él ni ha estado presente en actos públicos, sí está desplegado territorialmente en todos lados.

“Estimamos que Mulet debe resolver sus problemas con la justicia, eso es un primordial, aunque nuestra campaña no depende de un caudillo en particular”, acota Salamanca.

Asimismo, el diputado Lautaro Carmona (PC) quien va a la reelección, afirma: “No me he encontrado con él, pero sí he sabido en su calidad de diputado vigente efectúa tareas de representar y fiscalizar que le dan cobertura a lo que está haciendo”.

Mulet: “la gente puede votar por mi si quiere”

Ahora Mulet reconoce que hay acciones especiales de propaganda: “Estamos trabajando harto dando cuenta pública de mis acciones. Ahora siempre he estado en el voto y la gente siempre puede votar por mí si quiere. Yo dije que declinaba mi candidatura pero la verdad es que gente asociada a mi partido siguió haciendo campaña”.

Asimismo manifiesta que hay muchas personas, incluido su partido, que le han pedido que siga adelante con su candidatura, lo cual advierte que está pensando. “Honestamente estoy en un proceso de reflexión seriamente, viendo qué pasa. Hay mucha presión de la directiva de mi partido, gente cercana en la región para que active fuertemente la candidatura”, puntualiza al indicar que esta semana, cuando se oficializan la propaganda, tomará una decisión.

Boric ausente de Atacama

Hay un dato en el ambiente y es que el candidato presidencial Gabriel Boric aún no llega a Atacama a hacer campaña, pese a que lo están esperando. “Atacama es la única región que no ha visitado el candidato presidencial. Nosotros queremos que esté presente porque la región está en el escenario público por proyecto Dominga que comparte por interregional e Imán”, explica Salamanca.

Fuente del comando observan que la última información que tenía era que Mulet estaba haciendo campaña por su compañero de lista Luis Marcos. Consultado Mulet si en el comando sabían de su proceso de reflexión postula: “No lo sé porque no voy al comando de Boric, más bien es un proceso en que la gente ha seguido trabajando y yo no le voy a pedir que no trabaje”.

En tanto Carmona anticipa que el candidato del FRVS tiene buenas opciones al mantenerse en la papeleta: “Mulet tiene un nicho y si se mantiene en la papeleta va a recabar votación y va a ayudar en la cifra repartidora, puede incluso que se ubique en el umbral de electividad fuerte, o sea una gran contribución para la lista”.

Fuentes cercanas al diputado precisan que el FRVS le está insistiendo en que realice campaña para que ayude a mantener el piso de votación que la Ley electoral les exige a los partidos para seguir sobreviviendo.