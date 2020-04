Multas de Extranjería y traspasos impagos: Los millonarios juicios que agobian a Colo Colo

Los últimos estados financieros de Colo Colo arrojaron mucho más que $ 1.330 millones en pérdidas, ya que el déficit económico no fue la única mala noticia para los albos el año pasado. El informe presentado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) también da cuenta de los numerosos juicios que tiene en curso la institución, entre los que destacan un par de multas insólitas del Departamento de Extranjería y Migración por, supuestamente, darle trabajo a jugadores foráneos fuera de la norma, incluido el delantero Gabriel Costa.

La primera multa fue cursada el 21 de febrero de 2019, con motivo de la Noche Alba. Extranjería le cursó una infracción de $ 74.504.412 a Blanco y Negro, por quebrantar el Decreto Ley 1094, “sobre la base de la supuesta infracción al Reglamento de Extranjería por haber dado trabajo a los extranjeros del plantel de fútbol profesional de Estudiantes de La Plata sin contar con las autorizaciones respectivas”, detalla el informe oficial de la sociedad anónima.

Al respecto, el 19 de junio, ByN presentó un recurso de reconsideración en el mismo Departamento para rebajar o anular la multa, el que se encuentra pendiente de fallo. A la vez, también presentaron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago, el 25 de mayo, “por las vulneraciones a diversas garantías fundamentales por medio de dicha Resolución Exenta arbitraria e ilegal”. La causa se encuentra suspendida en su tramitación.

Sin embargo, la pesadilla continuó, y no por los jugadores pincharratas, sino que por uno de su propio plantel: Gabriel Costa. El uruguayo nacionalizado peruano, fichado por el director deportivo Marcelo Espina a expresa petición del ya destituido técnico Mario Salas, no solo ha rendido muy por debajo de las expectativas de los hinchas, sino que también fue la razón de una segunda multa de Extranjería al Cacique, esta vez por $ 2.162.987.

“Con fecha 15 de abril de 2019, el Departamento de Extranjería y Migración dictó la Resolución Exenta N.º 98232, objeto de esta protección, en contra de BNSA por la que se cursó la multa de 11,14 Ingresos Mínimos Remuneracionales, equivalentes a $ 2.162.987, sobre la base de la supuesta infracción al Reglamento de Extranjería por haber dado trabajo al Sr. Gabriel Costa Heredia, extranjero del plantel de fútbol profesional de Colo-Colo sin contar con las debidas autorizaciones”, señalan los estados financieros del conjunto de Macul.

Tal como lo hicieron con la primera infracción, también presentaron un recurso de reconsideración en Extranjería, para rebajar o invalidar la infracción, el que se encuentra “pendiente de fallo”.

Esta segunda multa agotó la paciencia de ByN, por lo que el 9 de octubre presentó en el Tribunal Constitucional un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Según informan los albos, luego de varios trámites, se adoptó un acuerdo el 23 de diciembre y se está pendiente de la dictación de la sentencia por parte del Tribunal.

Millonaria demanda por Claudio Baeza

Como si los líos con Extranjería no fueran suficientes, el traspaso de Claudio Baeza al Al Ahli de Arabia Saudita es otro dolor de cabeza para la concesionaria que preside Aníbal Mosa. Resulta que los árabes aún no han pagado una parte importante del pase del volante, que fue vendido en enero del año pasado por US$ 3,8 millones al conjunto que dirigía, en ese entonces, Pablo Guede, exentrenador de la escuadra popular.

Resulta que el 4 de septiembre Colo Colo demandó en la FIFA al Al Ahli, “por no pago de segunda cuota contrato de transferencia”. La suma es cuantiosa y vaya que le hace falta a Colo Colo: US$ 1.750.000.

Según los albos, el elenco árabe debía pagar esa cifra a más tardar el 15 de julio de 2019. El 13 de enero de este año, la FIFA le dio plazo hasta el 20 de enero del presente al equipo demandado para que hiciera sus descargos. Aún no hay resultados.

Se trata de un problema recurrente en el Monumental, donde ya tuvieron que demandar a San Lorenzo en el ente rector del fútbol mundial, luego de que el cuadro argentino no pagara el pase de Paulo Díaz.

En cuanto a la multa de $ 50 millones que le aplicó la FIFA a Colo Colo por introducir cláusulas abusivas en la venta de Bryan Carvallo al Necaxa, los albos apelaron. “Con fecha 19 de agosto, se presentó apelación a la Comisión Disciplinaria FIFA, sin tener sentencia aún respecto de la apelación”, revela el informe financiero de ByN.

Ambas operaciones se dieron en el período en que Gabriel Ruiz Tagle presidía ByN.

Mientras que la demanda por US$ 7.535.000 que interpuso Al Sharjah FC de Emiratos Árabes contra el Cacique, por haber fichado a César Pinares en 2018, se ve favorable para los de Macul. Esto, porque en primera instancia, la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA rechazó la denuncia contra el volante que hoy brilla en Universidad Católica. Los emiratíes reclaman que el mediocampista cruzado se autodespidió injustificadamente del club. Por lo mismo, en diciembre pasado, solicitaron a la FIFA los fundamentos de la sentencia para poder apelar.

Por último, entre los juicios civiles que tiene actualmente ByN, destaca el que protagoniza con Telestar. Los albos demandaron a la empresa de comunicaciones en octubre de 2019 por $262.392.408, “en atención a una serie de facturas que no han sido pagadas por dicha sociedad”. La causa aún no tiene resolución.