“Nadie llegó por el Espíritu Santo”: cómo los supremos dejaron fuera de los cargos contra Vivanco las gestiones que hizo con Hermosilla para su nombramiento

Es una frase que pasará a la historia y con la actual crisis en la Corte Suprema cobra aún más relevancia. El 10 de junio, y en medio de revelaciones que hizo Ciper de conversaciones en el caso Topógrafo, el máximo tribunal del país debatía si convocar o no a la Comisión de Ética, luego que los chats del exministro Juan Poblete -a quien se le incautó el celular- dieran cuenta de gestiones con el mundo político para nombramientos, entre ellos el de la ministra y amiga María Teresa Letelier. La magistrada, ese día, tomó la palabra y dijo ante sus pares que ella no se avergonzaba de nada y lanzó una frase que hasta hoy resuena en el Palacio de Tribunales: “Ninguno acá fue nombrado por obra y gracia del Espíritu Santo”.

Este lunes se vivió en el pleno de la Corte Suprema otro complejo episodio. Doce ministros titulares y tres suplentes decidieron suspender a la ministra de la Tercera Sala, Ángela Vivanco, y abrir en su contra un cuaderno de remoción. Todo un hito en la historia reciente del Poder Judicial. ¿El motivo? dos publicaciones de prensa. En primer lugar un reportaje de Ciper sobre los chats que ella tuvo con el penalista Luis Hermosilla, hoy preso por corrupción, y que dan cuenta de gestiones y favores que la magistrada realizó junto al abogado.

La ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, fue suspendida ayer de sus funciones como magistrada.

Y, junto con esto, una nota de El Mostrador que daba cuenta de supuestas intervenciones de la magistrada para la “vista exprés” de un recurso de protección que terminó ganando una empresa bielorrusa y en el que Codelco tuvo que pagar $20 millones de dólares. Esta última situación, denunciada también por los abogados de la cuprífera ante la Comisión de Ética, determinó que se abriera una investigación penal en contra de la magistrada que es tramitada por la fiscal regional de Los Lagos.

En la resolución, redactada por la relatora de pleno, se describen los cargos -es decir- los hechos por lo que se decidió, de forma unánime, abrir un proceso para expulsarla del Poder Judicial.

Entre ellos está su supuestas interferencias en el último procedimiento de designación del cargo de fiscal nacional y en los nombramientos de conservador de bienes raíces de Viña del Mar y de Concón; intervención en nombramiento de ministros y ministras de cortes en coordinación con el abogado Luis Hermosilla; intromisión en causas en tramitación y en la integración de salas de la Corte Suprema con el abogado Luis Hermosilla; entrega de información acerca de causas relacionadas con miembros de Carabineros de Chile y de las FF.AA. de conocimiento de la Tercera Sala antes de la firma de la sentencia y su notificación, y efectuar recomendaciones procesales al abogado antes mencionado; y concertación con el abogado ya referido para obtener el nombramiento de miembros de este tribunal afines a sus intereses.

Los supremos se blindan

Tras leer la resolución, no pocos en tribunales inferiores hicieron una observación. Y es que de los seis cargos que se le atribuyen, todos de gravedad y relevancia, hay uno que no está explícito, es decir, que nos será incluido en el cuaderno de remoción y que tiene que ver con las gestiones que ella misma hizo con Hermosilla -descrita en los chats revelados por Ciper- para su nombramiento. El propio, no de terceros.

En ese sentido, reconocen magistrados de cortes de apelaciones y tribunales civiles y penales de primera instancia consultados por La Tercera, es que haberlo puesto en los cargos, habría establecido la “cláusula Letelier: ninguno llegó por el Espíritu Santo”. Con ello se abriría la caja de pandora a la que aludió la intervención de la magistrada en ese ya mítico pleno del 10 de junio en la que se refiere al hecho de que para lograr lograr convertirse en ministro de la Corte Suprema se debe recurrir a un “apoyo político” transversal, porque así es el sistema.

Algunos penalistas plantean que habría sido importante incorporar esas gestiones, o lobby, porque dan cuenta del tráfico de influencias que ejercía Hermosilla que por esa época era asesor del Ministerio del Interior durante la gestión de Andrés Chadwick (UDI).

“Eres la candidata del Presidente”

Ciper, entre muchos favores que se piden Vivanco y Hermosilla, detalla su relación previa al nombramiento. Lo mismo que se le atribuye al ministro Jean Pierre Matus, quien será acusado constitucionalmente, según ha manifestado el diputado DC Erik Aedo, debido al “agradecimiento” que el juez da a las gestiones de Hermosilla post ratificación en el Senado.

Respecto a la magistrada, estas fueron las conversaciones que dejaron fuera de los cargos los supremos y que es interpretados por muchos como la forma de auto-blindarse ellos mismos del descubrimiento de sus propias tratativas para arribar al máximo tribunal.

LH: “Me pide que te quedes tranquila. Que te insista que eres la Candidata del presidente. Que tengas cuidado con estar hablando con mucha gente porque eso puede ser contraproducente”.

Esto le habría dicho Hermosilla a la entonces abogada previo a ser nominada por el Presidente Sebastián Piñera.

Tras esto, le refrendaría: “Entiendo que estamos listos!! Te irá fantástico. Mujer de poca Fe jajaja”. A lo que ella responde: “gracias querido amigo! Cuando todo se concrete nos reuniremos a celebrar si Dios lo permite! Infinitas gracias por tu apoyo y tu paciencia!”.

Finalmente vendría el agradecimiento final tras ser ratificada en el Senado: “Luis mil gracias por TODO, que es mucho”.