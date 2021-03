Natalia Piergentili, jefa de campaña de Heraldo Muñoz: “Nos enfrentamos a un impedimento temporal para realizar las preprimarias PS-PPD”

La exsubsecretaria de Economía, Natalia Piergentili (42), quien asumió en febrero pasado la conducción del comando del excanciller, sostiene que “los tiempos son complejos” y que una medición con Paula Nárvaez (PS) antes de la primaria legal del 4 de julio se ve “difícil”. Sobre todo, ahora que la mesa del PPD definió realizar su consejo nacional el 17 de abril, después de las elecciones, para evitar que ese dilema termine desviando la atención y los esfuerzos de la colectividad.

-Hay cuatro exministros de Bachelet en la carrera presidencial, sin embargo, la exmandataria decidió ungir a Paula Nárvaez. ¿Cuánto pesa eso en la opción de Heraldo Muñoz?

La preferencia que manifestó la expresidenta Bachelet, a mi juicio, se da en el marco de su militancia socialista, donde ella planteó una opción. Recordemos que cuando sale esta carta de apoyo a Paula Narváez, algunos parlamentarios habían expresado su respaldo a Álvaro Elizalde. No sentimos que aquí haya menos cariño o atención hacia Heraldo. Es lógico que ella se manifestara en función de lo que pasaba en su partido y así lo vemos. Y ya veremos después de las primarias, porque no me cabe duda que si es Heraldo quien gana, el apoyo de la expresidenta va a estar con él.

-En el PPD hay visiones disímiles respecto de si es o no una buena opción para el partido someterse a una pre primaria con el PS. Heraldo Muñoz ha dicho que es el consejo el que tomará la decisión final. ¿Cuál es su mirada?

Lo primero es enfatizar que a lo que se llegó entre las mesas de ambos partidos fue un entendimiento respecto de que era una buena opción llegar a una preprimaria, pero en el caso del PPD siempre se planteó que tenía que ser refrendado en un consejo. Por lo tanto, estos recados que han llegado, a mí me parece que no corresponden, toda vez que nosotros siempre fuimos claros. Dicho eso, por mi calidad de jefa de campaña, converso todos los días con muchos militantes. Y la base militante PPD nos señala la dificultad que ve en una primaria.

-¿Por qué?

Por algo que no es grandilocuente, como que estemos apabullados por la maquinaria PS ni mucho menos. Tiene que ver con que hoy el PPD en su conjunto está enfocado en las campañas de concejales, de alcaldes, de constituyentes y de gobernadores regionales. Entonces, tener un momento electoral antes o inmediatamente después de eso, es algo que impide un despliegue del partido por estar concentrados en otras cosas. Cuando se evaluó la preprimaria, no sé si estaban tan claros los tiempos, pero hoy día los tiempos son complejos y nosotros aún no tenemos consejo nacional. Hoy día nos vemos enfrentados a un impedimento logístico y temporal para realizar las preprimarias PS-PPD y creo que, a lo mejor, va a terminar en que lleguemos a la primaria de julio. Heraldo siempre ha estado por la preprimaria. Si es que no se da es por estas condiciones que menciono, pero en ningún caso porque el PPD no tenga la voluntad y menos porque el partido no honre su palabra.

-¿Por qué se decide aplazar hasta el 17 de abril el consejo nacional del PPD? ¿No hace eso menos viable la realización de la primaria?

En la reunión de mesa de la semana pasada se discutió la fecha y quiero ser enfática en señalar que Heraldo se mantuvo silente para que fuera el resto de los vicepresidentes de la mesa, quienes la plantearan en tanto no se entendiera que él, como incumbente, quería incidir en la fecha del consejo. Por lo tanto, quienes definieron eso fue la mesa del PPD. Y lo que dijo la mesa fue que prefería que el PPD concentrara sus esfuerzos en la campaña y que posterior a eso se hiciera el consejo.

-En términos prácticos es casi imposible la primaria, entonces.

Puede que la preprimaria sea difícil, no sé si las directivas de ambos partidos pudiesen encontrar otras fórmulas que pudiese ayudarnos a definir un candidato único. Para nosotros el tema central de generar un espacio de acuerdo previo a las primarias convencionales, tiene que ver con puntos más de fondo que quién marca mejor. Tiene que ver, por ejemplo, con la política de alianzas, los mínimos programáticos y son aspectos políticos respecto de los cuales aún no hay una bajada robusta, no hemos llegado a ese punto de la conversación.

-Algunos han planteado temor de que en una elección primaria, donde pesa mucho la maquinaria electoral de cada partido, el PS se imponga. ¿Comparte esa aprensión?

Efectivamente es algo que hemos discutido. O sea es cosa de ver los padrones de los militantes. El PS tiene un padrón más grande que el nuestro, aunque en rédito electoral no tiene considerablemente más concejales ni más alcaldes. Por lo tanto, aún cuando son aspectos que se toman en cuenta, en mis conversaciones permanentes con Heraldo ese nunca ha sido un tema para concurrir o no a esa preprimaria.

-¿Es más fuerte Heraldo Muñoz como candidato que Paula Nárvaez?

Paula es una mujer inteligente, muy valiente. Pero creo que para esta etapa que vive Chile no solo necesitamos un liderazgo con mayor experiencia, sino que también necesitamos un programa y un sustrato potente, que es lo que veo en el elenco que está en la campaña de Heraldo. Y en ese contexto, la mirada de Heraldo, de una sociedad centrada en los derechos, en cómo se financian esos derechos, en cómo darle una impronta verde al crecimiento, es un aporte.

-¿No ve que Heraldo tiene una desventaja respecto ella en torno a la agenda feminista? Él recibió críticas internas en el marco de la negociación de Unidad Constituyente.

El hecho de ser mujer en política tiene una significancia en el hoy súper virtuosa, porque muchas de nuestras predecesoras eran las que trabajaban políticamente, pero nunca estaban en la primera línea. Eso es un valor en sí mismo. Heraldo, a mi juicio, no tiene una desventaja por ser hombre, tiene un desafío, que es que él pueda encarnar de igual manera que una mujer la agenda feminista y eso es posible toda vez que la agenda feminista debe ser una agenda de Estado. (...) Heraldo ha probado que tiene una mirada sobre equidad de derechos, por ejemplo, cuando nombró la mayor cantidad de embajadoras en la historia de Chile mientras fue canciller.

-¿Cómo ve la posible irrupción de Boric? ¿Le gustaría verlo en la primaria del 4 de julio?

La apuesta de las primarias los últimos años ha sido que cada sensibilidad de la centroizquierda busque un candidato para mostrar cierta identidad y además hacer visibles los distintos énfasis que cada sector de la centroizquierda tiene. Ahora, una vez que estén todos los candidatos a la primaria sería importante generar diálogo político. Entre más tengamos puntos en común en términos de agenda y propuesta de país, más fácilmente va a ser que después de la primaria podamos tener una línea base de la centroizquierda común. La dispersión lo único que hace es que perdamos terreno con la derecha. Nuestra responsabilidad es tratar sin duda de buscar la identidad, pero debe llegar un instante en que esas identidades logren ponerse al servicio de un objetivo mayor.

-¿Esperaría eso del Frente Amplio en su momento si es que Heraldo gana la primaria?

Lo esperaría del Frente Amplio, lo esperaría de la candidatura de Narváez, lo esperaría de Ximena Rincón, porque si es que nosotros no resultamos electos en la primaria, vamos a ponernos al servicio de una agenda transformadora para Chile y, además, ponernos a disposición de cómo se estructura un acuerdo amplio que genere gobernabilidad.

-¿Lo esperaría de Daniel Jadue y Pamela Jiles también?

Por supuesto, en la medida, insisto, en que tengamos ciertos mínimos comunes, cierta ruta trazada para los próximos cuatro años y que esa ruta le de gobernabilidad a esta multiplicidad de sensibilidades de la centroizquierda.