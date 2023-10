“Netanyahu se enteró a las 6.29 a.m. del sábado”: Prensa israelí asegura que el Ejército recibió información “preocupante” la noche previa al ataque de Hamas

El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Herzi Halevi, admitió este jueves que el aparato de seguridad “cometió errores” tras no poder impedir la ofensiva de Hamas y la incursión terrestre que causó la muerte de 1.300 personas en Israel, en su primera intervención pública tras seis días de guerra. “Aprenderemos, investigaremos, pero ahora es momento de la guerra”, agregó.

Pero la situación parece más compleja de lo que parece. Ello, luego que el diario Haaretz asegurara en su edición de hoy que los cuerpos de inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y la Agencia de Seguridad de Israel (mejor conocida como Shin Bet) recibieron información “preocupante” la noche previa al ataque perpetrado la madrugada del sábado por Hamas, dando pie a consultas telefónicas que concluyeron con la decisión de no elevar el nivel de alerta.

La nota es de Amos Harel, uno de los principales expertos dentro de los medios de comunicación de Israel en cuestiones militares y de defensa. De hecho, ha sido corresponsal militar y analista de defensa del diario Haaretz durante los últimos 12 años.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, llegan para hacer declaraciones a los medios de comunicación en el Ministerio de Defensa israelí, en Tel Aviv, el 12 de octubre de 2023. Foto: Reuters

Según Harel, la noche anterior al ataque de Hamas, una acumulación de señales o fragmentos de información suscitó “cierta preocupación”. En ese lapso se llevaron a cabo dos consultas telefónicas entre la región sur del servicio de seguridad Shin Bet, el Cuerpo de Inteligencia de las FDI, la división de operaciones y el Comando Sur con el conocimiento del jefe de Estado Mayor de las FDI, Herzi Halevi. En el Shin Bet se celebró una consulta separada con el director de la agencia, Ronen Bar.

“Hubo un nerviosismo significativo ante el mando. En el Shin Bet se afirmó que la información se refería a un ejercicio. El Cuerpo de Inteligencia compartió esta evaluación y no recomendó ningún mayor estado de alerta. Así ocurrió con ambas consultas en el espacio de unas pocas horas. Por recomendación del Shin Bet y con la aprobación militar al más alto nivel, no se tomó ninguna medida”, escribe Harel.

En el Shin Bet, indica Haaretz, se catalogaron estas actividades de “señales débiles” de las que no era posible obtener información suficiente en el futuro próximo. Sin embargo, en el Shin Bet hubo preocupación por un ataque de secuestro aislado, y por ello decidieron enviar un pequeño escuadrón operativo al sur. No se tomaron otras medidas y se prefirió esperar hasta la mañana. Para entonces ya era demasiado tarde. El escuadrón del Shin Bet que se dirigió al sur estuvo involucrado en un combate en un kibutz cerca de la frontera con Gaza más tarde ese sábado, donde uno de sus miembros resultó herido.

Antes de que se conociera el artículo de Haaretz, el portavoz de las FDI, el contralmirante Daniel Hagari, dijo el jueves por la mañana que no hubo advertencias importantes de inteligencia, pero confirmó que hubo algunas pequeñas señales tempranas. “No hubo tal advertencia. Las señales que surgieron horas antes podrían basarse en diferentes señales de inteligencia”, aseguró Hagari.

Según Haaretz, la oficina del primer ministro dijo el jueves que “Benjamin Netanyahu fue informado solo a las 6:29 a.m. (del sábado), cuando estallaron los combates, y no antes. Partió inmediatamente al cuartel general de las FDI, realizó una evaluación de la situación y convocó al gabinete”.

El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Herzi Halevi.

“El sábado, justo antes del inicio del ataque, el secretario militar del primer ministro recibió una llamada del Shin Bet sobre preocupantes indicios de ‘organización sospechosa’. Después de esta llamada, mientras deliberaba si debía contactar a la oficina del jefe de Estado Mayor, la pantalla se llenó con advertencias y sirenas de cohetes. En ese momento la información fue entregada a Netanyahu, quien partió hacia el cuartel general de las FDI”, detalla el periódico.

Falla de globos en frontera con Gaza

Netanyahu ha insistido en que no tenía conocimiento previo de ninguna evaluación de seguridad que predijera un ataque. Pero funcionarios de inteligencia egipcios han dicho a The Times of Israel y a otros medios de comunicación que el Gobierno ignoró las repetidas advertencias de que el grupo terrorista con sede en Gaza estaba planeando “algo grande”.

A principios de semana, Netanyahu negó haber recibido tal advertencia y dijo en el curso de un discurso a la nación el lunes por la noche que la historia egipcia era una “noticia falsa”. “No llegó ningún mensaje temprano de Egipto y el primer ministro no habló ni se reunió con el jefe de inteligencia desde el establishment del Gobierno, ni directa ni indirectamente”, dijo su oficina en un comunicado ese mismo día.

Sin embargo, el miércoles, el representante republicano Michael McCaul, presidente del poderoso comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dio crédito a tales informes y dijo a los periodistas en Washington que “sabemos que Egipto... advirtió a los israelíes tres días antes que un evento como este podría ocurrir”.

Globo de observación de las FDI siendo elevado cerca de la Franja de Gaza.

En declaraciones a los periodistas después de una sesión informativa de inteligencia a puerta cerrada para legisladores sobre la crisis, añadió: “No quiero entrar demasiado en (detalles) clasificados, pero se dio una advertencia. Creo que la pregunta era a qué nivel”.

Al respecto, dos altos funcionarios de seguridad israelíes citados por The New York Times dijeron que, poco antes de que los atacantes de Gaza invadieran Israel al amanecer del sábado, la inteligencia israelí detectó un aumento en la actividad en algunas de las redes militantes de Gaza que monitorea. Al darse cuenta de que algo inusual estaba sucediendo, los agentes enviaron una alerta a los soldados israelíes que custodiaban la frontera con el enclave palestino.

Pero la advertencia no se cumplió, ya sea porque los soldados no la entendieron o no la leyeron.

Poco después, Hamas envió drones para desactivar algunas de las estaciones de comunicación celular y torres de vigilancia del Ejército israelí a lo largo de la frontera, impidiendo que los oficiales de servicio monitorearan el área de forma remota con cámaras de video. Los drones también destruyeron ametralladoras controladas a distancia que Israel había instalado en sus fortificaciones fronterizas, eliminando un medio clave para combatir un ataque terrestre.

Estas fallas y debilidades operativas se encontraban entre una amplia gama de errores logísticos y de inteligencia de los servicios de seguridad israelíes que allanaron el camino para la incursión de Gaza en el sur de Israel, según cuatro altos funcionarios de seguridad israelíes que hablaron bajo condición de anonimato con el Times para poder discutir un asunto delicado y su evaluación temprana de lo que salió mal. Los cuatro funcionarios dijeron que el éxito del ataque, según su evaluación inicial, se debió a una serie de fallas de seguridad por parte de la comunidad de inteligencia y el Ejército de Israel.

En ese sentido, Haaretz informó hoy que los globos de las FDI que vigilaban la frontera entre Israel y Gaza se rompieron semanas antes del ataque de Hamas. Las FDI inicialmente dijeron que esto era el resultado de una falla técnica, pero ahora están examinando la posibilidad de que el grupo islámico radical derribara los globos como parte de sus preparativos para su ataque letal contra Israel.

Algunos de los globos cayeron dentro del territorio israelí, pero las FDI no lograron repararlos la semana pasada. No reforzó sus sistemas de alerta temprana con medidas alternativas ni con fuerzas adicionales. Los observadores y comandantes de las FDI en las unidades fronterizas pidieron que los globos de observación volvieran a funcionar, pero un técnico que fue enviado la semana pasada no pudo repararlos y la reparación se pospuso hasta esta semana, indicó el periódico.

En todo caso, no es la primera vez que los globos de observación a lo largo de la frontera de Gaza dejan de funcionar. En junio de 2022, un globo cayó dentro de Gaza, cerca del cruce de Erez. Las FDI no pudieron recuperar los medios tecnológicos instalados en el globo de observación.